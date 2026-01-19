Kela/FPA

Korjaus tiedotteeseen "Alle 16-vuotiaan vammaistuki: Ruoka-allergiaohje uudistuu helmikuusta alkaen"

19.1.2026 12:38:18 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kela päivittää lapsen vammaistukea koskevan etuusohjeen helmikuussa. Ruoka-allergioita koskeva ohje uudistuu Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi, mikä tarkentaa tuen harkintaa.

Etuusohjeen linkki korjattu.

Helmikuusta alkaen vammaistuen harkinnassa käytetään uutta ohjetta, joka yhdistää astmaa, atopiaa ja ruoka-allergioita koskevat linjaukset. Uusi kokonaisuus kulkee nimellä Allergiset sairaudet ja astma. Astma- ja atopiaohjeen sisältöön ei ole tehty muutoksia. Ruoka-allergiaohje sen sijaan on uudistettu.

Muutokset perustuvat kesäkuussa 2025 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden aloitteeseen ja heidän kanssaan käytyihin neuvotteluihin.

Ruoka-allergia ei yleensä yksinään oikeuta tukeen

Käypä hoito -suosituksen mukaan yleiset allergeenit, kuten lehmänmaito, vehnä ja kananmuna, eivät ole enää ravitsemuksellisesti keskeisiä, koska niiden korvaamiseen on nykyisin monia toimivia vaihtoehtoja. Monet allergiaa aiheuttavista ruoka-aineista voidaan korvata muilla tai jättää kokonaan pois ruokavaliosta. Tämän vuoksi ruoka-allergia ei yleensä aiheuta yli puoli vuotta kestävää erityistä hoidon tarvetta.

Pelkkä ruoka-allergia ei siis yleensä oikeuta vammaistukeen. Lapsella voi kuitenkin olla oikeus perustukeen yksilöllisen kokonaisarvion perusteella, esimerkiksi jos hänellä on ruoka-allergian lisäksi muita sairauksia.

Hakemukset ratkaistaan uuden ohjeen mukaan helmikuusta alkaen

Tammikuussa 2026 saapuneet hakemukset ratkaistaan vanhan ohjeen mukaan. Helmikuusta alkaen saapuneet hakemukset käsitellään uuden ohjeen perusteella.

Tutustu uuteen ohjeeseen  

Alle 16-vuotiaan vammaistuen etuusohje 

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Tilaa Kelan uutiskirjeitä

Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye