Korjaus tiedotteeseen "Alle 16-vuotiaan vammaistuki: Ruoka-allergiaohje uudistuu helmikuusta alkaen"
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela päivittää lapsen vammaistukea koskevan etuusohjeen helmikuussa. Ruoka-allergioita koskeva ohje uudistuu Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi, mikä tarkentaa tuen harkintaa.
Etuusohjeen linkki korjattu.
Helmikuusta alkaen vammaistuen harkinnassa käytetään uutta ohjetta, joka yhdistää astmaa, atopiaa ja ruoka-allergioita koskevat linjaukset. Uusi kokonaisuus kulkee nimellä Allergiset sairaudet ja astma. Astma- ja atopiaohjeen sisältöön ei ole tehty muutoksia. Ruoka-allergiaohje sen sijaan on uudistettu.
Muutokset perustuvat kesäkuussa 2025 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden aloitteeseen ja heidän kanssaan käytyihin neuvotteluihin.
Ruoka-allergia ei yleensä yksinään oikeuta tukeen
Käypä hoito -suosituksen mukaan yleiset allergeenit, kuten lehmänmaito, vehnä ja kananmuna, eivät ole enää ravitsemuksellisesti keskeisiä, koska niiden korvaamiseen on nykyisin monia toimivia vaihtoehtoja. Monet allergiaa aiheuttavista ruoka-aineista voidaan korvata muilla tai jättää kokonaan pois ruokavaliosta. Tämän vuoksi ruoka-allergia ei yleensä aiheuta yli puoli vuotta kestävää erityistä hoidon tarvetta.
Pelkkä ruoka-allergia ei siis yleensä oikeuta vammaistukeen. Lapsella voi kuitenkin olla oikeus perustukeen yksilöllisen kokonaisarvion perusteella, esimerkiksi jos hänellä on ruoka-allergian lisäksi muita sairauksia.
Hakemukset ratkaistaan uuden ohjeen mukaan helmikuusta alkaen
Tammikuussa 2026 saapuneet hakemukset ratkaistaan vanhan ohjeen mukaan. Helmikuusta alkaen saapuneet hakemukset käsitellään uuden ohjeen perusteella.
Tutustu uuteen ohjeeseen
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Handikappbidrag för personer under 16 år: Anvisningen gällande matallergier förnyas i februari19.1.2026 08:49:13 EET | Pressmeddelande
FPA uppdaterar förmånsanvisningen om handikappbidrag för barn i februari (förmånsanvisningen finns endast på finska). Anvisningen gällande matallergier förnyas så att den stämmer överens med rekommendationerna om god medicinsk praxis. Det här medför en precisering av den prövning som görs i samband med förmånen.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki: Ruoka-allergiaohje uudistuu helmikuusta alkaen19.1.2026 08:49:13 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela päivittää lapsen vammaistukea koskevan etuusohjeen helmikuussa. Ruoka-allergioita koskeva ohje uudistuu Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi, mikä tarkentaa tuen harkintaa.
Nytt elektroniskt BC-läkarutlåtande 2026 ger betydande besparingar för samhället19.1.2026 07:00:00 EET | Pressmeddelande
Ett nytt elektroniskt BC-läkarutlåtande tas i bruk stegvis under 2026 och 2027. Det nya utlåtandet ger betydande tidsbesparingar för läkare, annan personal inom hälso- och sjukvården, FPA-anställda och personal på arbetspensionsbolagen. Därför är det värt att ta i bruk det nya utlåtandet så fort det är möjligt.
Uusi sähköinen BC-lääkärinlausunto tulee 2026 – tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle19.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Uusi sähköinen BC-lääkärinlausunto otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2026 ja 2027. Uusi lausunto säästää merkittävästi lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä Kelan ja työeläkealan työntekijöiden työaikaa. Siksi uusi lausunto kannattaa ottaa käyttöön heti, kun se on mahdollista.
Allt mindre papperspost – brev från FPA i fortsättningen endast i MittFPA14.1.2026 10:44:05 EET | Pressmeddelande
Från och med 15.1.2026 skickar FPA beslut och brev endast i MittFPA. Kunder som inte använder MittFPA får även framöver sina brev per papperspost.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme