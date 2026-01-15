Puukauppamäärät laskivat merkittävästi vuonna 2025 – asiantuntijuuden merkitys korostuu kaupoille ryhdyttäessä
Metsäteollisuuden puukauppatilastot vuodelta 2025 osoittavat, että puukauppoja solmittiin merkittävästi aikaisempia vuosia vähemmän. Alemmalla tasolla puukauppamäärissä päädyttiin viimeksi vuonna 2020. Erityisesti syksy ja loppuvuosi olivat tilastoissa poikkeuksellisen hiljaista aikaa.
Metsänomistajat seuraavat usein aktiivisesti vallitsevaa puumarkkinatilannetta. Puun kysyntä ja hinta määrittävät monelle sen, milloin oman metsän kohdalla puukaupat tulevat ajankohtaiseksi. Vuoden 2025 aikana solmittiin Metsäteollisuus ry:n puukauppatilastoinnin perusteella 30 miljoonan kuution edestä puukauppoja. Määrä on yli 8 miljoonaa kuutiota vähemmän, kuin vuotta aikaisemmin.
Metsänomistajien näkökulmasta tiedolla on merkitystä. Taustalla on useita syitä, mutta selkeimmin selitykset löytyvät teollisuuden puolelta.
”Teollisuuden kysyntä puulle on ollut laskussa viime kesästä lähtien. Kiireisempien kauppavuosien jälkeen on kauppamäärissä tultu alaspäin. Metsänomistajat ovat myyneet edellisvuosina paljon puuta, joten on luonnollistakin, että kauppahalut myös tarjontapuolella ovat vähentyneet hinnankin laskiessa”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.
Metsänomistajat tekevät puukauppaa pitkälti oman metsän hoitotarpeiden mukaisesti. Valtaosa metsien kuutiomääristä saadaan harvennushakkuista. Puuta voi päätyä samasta metsästä massa-, saha- tai energiateollisuuden raaka-aineiksi.
Tarjouksissa on eroja
Oman metsän puukaupasta saatava korvaus riippuu aina ostajasta. Tilastot kertovat vain kunkin alueen puukauppatilanteista ja keskiarvotietojen välillä on paljon vaihtelua. Puukaupasta saatava rahamäärä selviääkin vasta tarjouksia vertailemalla. Puun tapauskohtainen hintataso selviääkin laittamalla puukauppoja vireille.
”Puun hinnoissa oltiin vuoden lopussa esimerkiksi havutukkien osalta pitkälti vuoden 2024 hintojen läheisyydessä. Kuitupuun osalta hinnat ovat laskeneet vuoden 2023 tasolle. Puukauppaa suunnittelevien kannattaa aina kilpailuttaa kauppansa. Puukauppatarjouksien hintatasoissa on ollut hurjasti eroja”, Karttunen muistuttaa.
Alueelliset metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien apuna puukaupoissa ympäri Suomea. Yhdistyksien avulla metsänomistajat voivat kilpailuttaa eri ostajaehdokkaat.
”Eri ostajat katkovat puut eri lailla ja tämä voi vaikuttaa merkittävästi puista saatavaan hintaan. Eroja löytyy myös eri alueiden välillä, joten alueosaaminen on tärkeää. Puukaupassa on monta ammattiosaamista vaativaa osa-aluetta, kuten leimikon suunnittelu, kilpailuttaminen ja valvonta, joten siinä metsänhoitoyhdistyksen ammattiosaaminen on paikallaan.”
Tulevalle vuodelle Karttunen ei voi tehdä ennustuksia kilpailulainsäädännön ohjeistuksen takia. Luonnonvarakeskuksen loppuvuoden 2025 tekemässä ennusteessa kuitenkin ennakoitiin, että tukkipuun kysyntä ja vuosittainen keskihinta pysyisivät lähestulkoon muuttumattomana sahatavaraa lopputuotteena mukaillen. Maailmanpoliittiset ja taloudelliset muutokset saattavat muuttaa käyttäytymistä nopeastikin, ulkomailla ja kotimaassa. Geopoliittinen riski on kasvanut alkuvuodesta.
”Sellun kysyntä on yksi selkeimpiä seurattavia tilastoja kemiallisen metsäteollisuuden kysynnän kehittymisessä, joka vaikuttaa myös kuitupuun kehitykseen. Metsänomistajan talouteen vaikuttaa kuitenkin eniten tukkipuun hinta, joka on riippuvainen sahateollisuuden menestyksestä. Metsänomistajalle tärkeintä on oman metsän kokonaisuuden hallinta ja oikea-aikaiset hoitotoimet, jotka usein ovat syitä puukauppoihin ryhtymiselle.”
Lisätietoja:
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, MTK
+358 44 373 9377, kalle.karttunen@mtk.fi
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK
+358 40 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi
Jos kaipaat alueellisia haastateltavia, ole yhteydessä viestinnän asiantuntijaan Juho Hämäläiseen, juho.hamalainen@mtk.fi, p. +358 50 553 9176
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Kotimaista sipulia on nyt runsaasti – teemaviikko nostaa esiin talven arkisuosikin15.1.2026 15:23:58 EET | Tiedote
Sipulin teemaviikko nostaa esiin arjen keittiön tärkeimmän perusraaka-aineen. Viime kesän hyvä sato näkyy nyt runsaana ja monipuolisena kotimaisen sipulin valikoimana ruuanlaittoon keitoista uuniruokiin ja salaateista lisukkeisiin.
Maaseutumatkailuyritykset hakevat kasvua yli kolminkertaisesti muihin pk-yrityksiin verrattuna14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
MTK:n ja Lomalaidun ry:n kyselyn mukaan joka viides maaseutumatkailuyritys tavoittelee voimakasta kasvua, vaikka yleinen taloustilanne on epävarma. Alan kasvuhalu erottuu selvästi muusta suomalaisesta yrityskentästä. Lisäksi yli puolet vastaajista kertoo hakevansa kasvua mahdollisuuksien mukaan. Tulokset julkistettiin Matkalla kasvuun -tapahtumassa 14.1.2026 Lopella.
MTK: Ilmasto- ja luontopaneeleilta puuttuu kokonaiskuva metsistä14.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
MTK tyrmää ilmasto- ja luontopaneelien ehdotukset hakkuiden rajoittamisesta. Paneelien esitykset perustuvat totuttuun tapaan kapeaan tarkasteluun. Ne sivuuttavat metsien kasvun ja hoidon merkityksen sekä ovat ilmasto- ja talousvaikutuksiltaan haitallisia.
Suomalainen metsäkuusi tuo joulun – ota talteen kuusenhakureissun muistilista!17.12.2025 15:21:13 EET | Tiedote
Suomalaisessa metsässä kasvanut kuusi on monelle jouluperinne, joka tuo joulun kotiin. MTK kokosi näppärän muistilistan, jolla joulupuun haku onnistuu sujuvasti.
Teillä tulet, Rautatieasemalla omput – MTK:n joulutervehdykset suomalaisille17.12.2025 10:19:00 EET | Tiedote
Maaseutunuorten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen teiden varsille lauantaina 20.12.2025. Tapahtuma on vakiintunut yhdeksi maaseutunuorten tärkeimmistä ja rakkaimmista joulun ajan perinteistä. Joulutulet juhlistavat kotimaista alkutuotantoa ja maaseudun elinvoimaa sekä kiittävät kuluttajia, jotka valinnoillaan arvostavat suomalaista ruokaa ja sen tuottajia. Joulutulien lisäksi MTK ilahduttaa kaupunkilaisia jakamalla kotimaisia jouluomenoita Helsingin Rautatieasemalla 19.12.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme