YTK pääyhteistyökumppanina Kesätyö.fi-palvelussa – "haluamme avata nuorille sujuvan polun työelämään"

Lasten ja nuorten säätiön Kesätyö.fi-palvelu helpottaa tilannetta, jossa kesätyöpaikkoja on tarjolla aiempaa vähemmän ja kilpailu niistä on kovempaa kuin koskaan. Palvelun tavoitteena on saada yhä useampi työnantaja mukaan tarjoamaan nuorille ensimmäisiä kesätöitä. YTK on mukana palvelussa pääyhteistyökumppanina.

Kesätyö.fi kokoaa yhteen kesätyöpaikkoja eri puolilta Suomea ja tarjoaa nuorille helpon tavan etsiä töitä kesäksi. Yhteistyö tukee suoraan YTK-yhteisön ydintehtäviä: paremman ja toimivamman työelämän edistämistä sekä työllisyyden tukemista.

”Kesätyö.fi on meille merkittävä yhteistyökumppanuus ja konkreettinen panostus suomalaiseen työelämään sekä nuorten asemaan. Hyvä työelämä on meille sydämenasia, ja kesätyöt ovat useimmille suomalaisille tärkeä ensikosketus työelämään. On hienoa, että saimme paikan palvelun yhtenä pääyhteistyökumppanina”, sanoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas.

Vastuullisuutta ja kassatietoisuutta

Yhteistyö on YTK:lle myös vastuullisuusteko. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu ovat keskeinen osa YTK:n toimintaa, ja nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä on tässä keskeisessä roolissa.

Kesätyö.fi-palvelun tavoitteena on lisätä nuorten yhdenvertaisuutta kesätöitä hakiessa. Palvelu voi auttaa niitä, joilla ei ole aiempaa työkokemusta tai omia verkostoja käytössään. Lisäksi se on hyvä väylä eri alojen opiskelijoiden työnhakuun.

”Nuorten saattaminen työelämäpolun alkuun on vastuullista huolenpitoa. Se myös tukee ajatustamme paremman työelämän kokonaisvaltaisesta turvaamisesta”, Ilona Kangas toteaa.

YTK:lle näkyminen palvelussa on myös yksi keino nuorten kassatietoisuuden lisäämiseen. Tutkitun tiedon mukaan nuorten tiedot työttömyyskassoista ovat osin heikot, mikä voi johtaa ansioturvasta sivuun jäämiseen.