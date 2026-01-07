Kuumaa höyryä ja älykästä moppausta – Roborock julkaisee Suomessa kaksi uutuuslaitetta tammikuussa
Maailman johtava robotiikan valmistaja Roborock jatkaa innovatiivisten ratkaisujen tuomista suomalaiskoteihin. Nyt tammikuun 20. päivä Suomen markkinoille lanseerataan kaksi uutta, alansa huippua edustavaa mallia: F25 Ultra ja Qrevo Curv 2 Flow.
Roborock on viime aikoina vahvistanut asemaansa kodin märkä-kuivaimureiden markkinoilla ja lanseerasi syyskuussa IFA-messuilla F25-sarjan uusimman ja tehokkaimman mallinsa, F25 Ultran.
F25 Ultran edistyksellisen suorituskyvyn ytimessä on puhdistus korkean lämpötilan höyryllä ja kuumalla vedellä. VaporFlow-tilassa tehokas höyry puhdistaa kuivuneet ja pinttyneet tahrat tehokkaasti ja ilman kemikaaleja, poistaa samalla yli 99,99 % bakteereista ja vähentää allergeeneja. Lisäksi uusi WaveFlow-tila hyödyntää jatkuvaa 86-asteista kuumaa vettä, joka hajottaa rasvan ja puhdistaa pinttyneen lian.
Korkean lämpötilan puhdistuksen ohella F25 Ultra on suunniteltu tehokkaaseen märkä- ja kuivasiivoukseen. Sen 22 000 Pa:n imuteho ja 33 N:n alaspäin suuntautuva moppauspaine varmistavat, että päivittäiset sotkut poistuvat helposti lattioilta yhdellä vedolla.
Qrevo Curv 2 Flow – Roborockin ensimmäinen rullamopilla varustettu robotti-imuri
Toinen Suomessa myyntiin tuleva uutuus on Qrevo Curv 2 Flow, joka on Roborockin ensimmäinen rullamopilla varustettu robotti-imuri. Roborock esitteli Qrevo Curv 2 Flow -mallinsa ensimmäistä kertaa viime viikolla Las Vegasin CES-messuilla, jossa se kertoi myös muista tuotevalikoimansa uutuuksista tämän vuoden ensimmäiselle puoliskolle.
“Molemmat laitteet on suunniteltu hygieeniseen siivoukseen ja itsepuhdistukseen käytön jälkeen, ja ne vastaavat erilaisten kotien siivoushaasteisiin ja -tarpeisiin. F25 Ultra on todella näppärä, ketterä ja monipuolinen lattiapesuri, joka asettaa uuden standardin kuumavesi- ja höyryteknologiallaan, kun taas Qrevo Curv 2 Flow:n tehokas rullamoppaus ja edistyksellinen tekoäly tekevät robottisiivouksesta todella vaivatonta ja perusteellista”, kertoo Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.
Qrevo Curv 2 Flow:n reaaliaikaisesti itsepuhdistuvan SpiraFlow™ -teknologian, tehokkaan 15 N:n alaspäin suuntaavan moppauspaineen sekä kulmiin mukautuvien Edge-Adaptive-ominaisuuksien ansiosta rullamoppi yltää puhdistamaan kaikki kulmat tuoden tehoa ja tarkkuutta kaikkiin siivoustilanteisiin. Laitteessa on myös älykäs Reactive AI -järjestelmä, joka osaa tunnistaa ja välttää yli 200 erilaista estettä, kuten johtoja, kenkiä tai lemmikkien tuottamia yllätyksiä. Se havaitsee jopa viisi senttimetriä leveät ja kolme senttimetriä korkeat esteet, mikä takaa turvallisen ja tarkan puhdistuksen.
Erityistä turvallisuutta ja hygieniaa korostaa TÜV SÜD:n myöntämä "Maternal and Infant Robot" -sertifikaatti, mikä tekee laitteesta oivan valinnan lapsi- ja lemmikkikoteihin. Lisäksi uusi monitoimitelakka tekee käytöstä vaivatonta, sillä sen uudistettu puhdistusalusta estää ristikontaminaation erottamalla puhtaan ja likaisen veden reitit. Telakka kosteuttaa myös rullan perusteellisesti ja hankaa sitä tehokkaasti kahdella kaapimella, pyörittäen rullaa sekä eteen- että taaksepäin, mikä takaa syväpuhdistuksen.
Saatavuus
Sekä F25 Ultra että Qrevo Curv 2 Flow ovat myynnissä Gigantissa, Powerissa ja Verkkokaupassa 20. tammikuuta alkaen.
Suositushinnat
F25 Ultra: 699 €
Qrevo Curv 2 Flow: 999 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mihail KurvinenSuomen PR-päällikkömihail.kurvinen@roborock.com
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Roborock
CES 2026: Roborock lanseeraa maailman ensimmäisen, pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustetun robotti-imurin sekä esittelee yhteistyötään Real Madridin kanssa7.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Yhdistettyään voimansa Real Madrid -jalkapalloseuran kanssa Roborock esittelee "The Greatest Meeting The Greatest" -teeman mukaisesti uudet imurinsa: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock Qrevo Curv 2 Flow ja Roborock F25 Ace Pro. Yhtiö esittelee myös Roborock Saros Roverin, joka on maailman ensimmäinen pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustettu robotti-imuri, joka on suunniteltu suunnistamaan portaissa, kaltevilla pinnoilla ja muilla aiemmin hankalasti saavutettavilla alueilla puhdistaessaan niitä. RockMow Z1 LiDAR on puolestaan yhtiön ensimmäinen LiDAR-pohjautuva robottiruohonleikkuri.
The Greatest Meeting The Greatest: Roborock ja Real Madrid solmivat strategisen kumppanuuden, jonka keskiössä on innovaatio2.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Roborock, maailman johtava kodin robotiikan valmistaja, jonka teknologia on suunniteltu yksinkertaistamaan arjen siivousta, on solminut strategisen, maailmanlaajuisen kumppanuuden Real Madrid -jalkapalloseuran miesten ja naisten edustusjoukkueiden kanssa. Seuraa pidetään laajalti yhtenä historian suurimmista jalkapalloseuroista. Brändit aloittavat yhteisellä "The Greatest Meeting The Greatest" -teemallaan monivuotisen yhteistyön, joka käynnistyy brändielämyksellä kuluttajaelektroniikkaan keskittyvillä maailmanlaajuisilla CES 2026 -messuilla Las Vegasissa 6.–9. tammikuuta. Sekä kuluttajat että kumppanit voivat tutustua messuilla molempia brändejä esitteleviin innovatiivisiin näyttelyihin. Yhteistyökumppanuuden myötä Roborockista tulee Real Madridin virallinen globaali kumppani siivousimureiden kategoriassa. Sopimuksen allekirjoittivat Quan Gang, Roborock President, ja Emilio Butragueño, Director of Institutional Relationships of Real Madrid, ja se pohjautuu molempien organisaatioiden br
Roborockin Saros 10R -robotti-imurimalli vihdoin saatavilla Suomessa19.9.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Erityisesti laadukkaasta navigointijärjestelmästään ylistystä kerännyt Roborock Saros 10R -robotti-imuri saadaan myyntiin viimein myös Suomessa. Maailmalla suureen suosioon noussutta lippulaivamallia myydään yksinoikeudella DNA Kaupassa ja Elisalla.
Roborock julkaisi IFA-messuilla uudet RockMow- ja RockNeo -robottiruohonleikkurinsa4.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Roborock laajentaa tuotevalikoimaansa entisestään esittelemällä IFA 2025 -messuilla kolme uutta robottiruohonleikkurimallia Euroopan markkinoille, F25-sarjan uusimman ja tehokkaimman märkä-kuivaimurin ja kaksi H60-varsi-imurisarjaa. Lisäksi yhtiö jakoi tuoreimpia myyntilukujaan ja esitteli tulevaisuuteen kurkistavan tuotekonseptinsa.
Roborockin sovelluksesta odotettu suomenkielinen versio – mukana robotti-imurin tanssimaan ohjelmoiva ominaisuus18.8.2025 12:51:00 EEST | Tiedote
Roborock on julkaissut tällä viikolla odotetun suomenkielisen version sovelluksestaan. Kieliversio tekee kodinsiivouksesta entistäkin helpompaa, kun sanakirjaa ei enää tarvita. Roborock on lanseerannut myös uuden ohjelmointiominaisuuden Saros Z70 -robotti-imurilleen yrityksen 11-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Saros Z70:n voi ohjelmoida nyt ilahduttamaan tanssimalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme