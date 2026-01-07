Kuumaa höyryä ja älykästä moppausta – Roborock julkaisee Suomessa kaksi uutuuslaitetta tammikuussa

Roborock on viime aikoina vahvistanut asemaansa kodin märkä-kuivaimureiden markkinoilla ja lanseerasi syyskuussa IFA-messuilla F25-sarjan uusimman ja tehokkaimman mallinsa, F25 Ultran.

F25 Ultran edistyksellisen suorituskyvyn ytimessä on puhdistus korkean lämpötilan höyryllä ja kuumalla vedellä. VaporFlow-tilassa tehokas höyry puhdistaa kuivuneet ja pinttyneet tahrat tehokkaasti ja ilman kemikaaleja, poistaa samalla yli 99,99 % bakteereista ja vähentää allergeeneja. Lisäksi uusi WaveFlow-tila hyödyntää jatkuvaa 86-asteista kuumaa vettä, joka hajottaa rasvan ja puhdistaa pinttyneen lian.

Korkean lämpötilan puhdistuksen ohella F25 Ultra on suunniteltu tehokkaaseen märkä- ja kuivasiivoukseen. Sen 22 000 Pa:n imuteho ja 33 N:n alaspäin suuntautuva moppauspaine varmistavat, että päivittäiset sotkut poistuvat helposti lattioilta yhdellä vedolla.

Qrevo Curv 2 Flow – Roborockin ensimmäinen rullamopilla varustettu robotti-imuri

Toinen Suomessa myyntiin tuleva uutuus on Qrevo Curv 2 Flow, joka on Roborockin ensimmäinen rullamopilla varustettu robotti-imuri. Roborock esitteli Qrevo Curv 2 Flow -mallinsa ensimmäistä kertaa viime viikolla Las Vegasin CES-messuilla, jossa se kertoi myös muista tuotevalikoimansa uutuuksista tämän vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

“Molemmat laitteet on suunniteltu hygieeniseen siivoukseen ja itsepuhdistukseen käytön jälkeen, ja ne vastaavat erilaisten kotien siivoushaasteisiin ja -tarpeisiin. F25 Ultra on todella näppärä, ketterä ja monipuolinen lattiapesuri, joka asettaa uuden standardin kuumavesi- ja höyryteknologiallaan, kun taas Qrevo Curv 2 Flow:n tehokas rullamoppaus ja edistyksellinen tekoäly tekevät robottisiivouksesta todella vaivatonta ja perusteellista”, kertoo Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

Qrevo Curv 2 Flow:n reaaliaikaisesti itsepuhdistuvan SpiraFlow™ -teknologian, tehokkaan 15 N:n alaspäin suuntaavan moppauspaineen sekä kulmiin mukautuvien Edge-Adaptive-ominaisuuksien ansiosta rullamoppi yltää puhdistamaan kaikki kulmat tuoden tehoa ja tarkkuutta kaikkiin siivoustilanteisiin. Laitteessa on myös älykäs Reactive AI -järjestelmä, joka osaa tunnistaa ja välttää yli 200 erilaista estettä, kuten johtoja, kenkiä tai lemmikkien tuottamia yllätyksiä. Se havaitsee jopa viisi senttimetriä leveät ja kolme senttimetriä korkeat esteet, mikä takaa turvallisen ja tarkan puhdistuksen.

Erityistä turvallisuutta ja hygieniaa korostaa TÜV SÜD:n myöntämä "Maternal and Infant Robot" -sertifikaatti, mikä tekee laitteesta oivan valinnan lapsi- ja lemmikkikoteihin. Lisäksi uusi monitoimitelakka tekee käytöstä vaivatonta, sillä sen uudistettu puhdistusalusta estää ristikontaminaation erottamalla puhtaan ja likaisen veden reitit. Telakka kosteuttaa myös rullan perusteellisesti ja hankaa sitä tehokkaasti kahdella kaapimella, pyörittäen rullaa sekä eteen- että taaksepäin, mikä takaa syväpuhdistuksen.

Saatavuus

Sekä F25 Ultra että Qrevo Curv 2 Flow ovat myynnissä Gigantissa, Powerissa ja Verkkokaupassa 20. tammikuuta alkaen.

Suositushinnat

F25 Ultra: 699 €

Qrevo Curv 2 Flow: 999 €