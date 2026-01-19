Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 19.1.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

19.1.2026 13:45:06 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

Avainsanat

aluehallituspäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha beviljade över 2 600 000 euro i understöd till social-, hälso- och räddningsorganisationer inom välfärdsområdet19.1.2026 13:12:06 EET | Pressmeddelande

Egentliga Finlands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari 2026 om understöd till organisationer inom social-, hälso- och räddningssektorn. Det totala beloppet som delas ut är 2 614 960 euro. Välfärdsområdesstyrelsen fattade också beslut om partnerskapsavtalsorganisationerna för 2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye