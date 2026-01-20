Vuoden Betonirakenne -kilpailun finalistit julkistettu

Finalistit ovat:



- EriCa Green Chemistry Park, Espoo

- Kottby grundskola - Käpylän ruotsinkielinen peruskoulu, Helsinki

- Kruunuvuorensilta, Helsinki

- Vuosaaren Biolämpölaitos, Helsinki

EriCa Green Chemistry Park, Espoo

Nykyaikainen tutkimus- ja toimistorakennus on suunniteltu painottaen turvallisuutta, selkeyttä, toimivuutta ja kestävyyttä. Selkeälinjaisen rakennuksen muunneltavat tilat tukevat alan tutkimusta ja yhteistyötä. Rakennuksen julkisivujen sandwichelementtipinnat hyödyntävät Suomessa kehitettyä uutta Muotobetoni® -valmistustekniikkaa ja antavat betonijulkisivulle tunnistettavan tekstuurin ja vahvan horisontaalisen rytmin.

Kottby grundskola - Käpylän ruotsinkielinen peruskoulu, Helsinki

Julkisivujen reliefimäinen punertava läpivärjätty betoni ja rappauspinnat sopivat koulun ympäröiviin rakennuksiin myös arkkitehtuuriltaan. Isohko rakennuskokonaisuus sijoittuu viehättävästi puistomaiselle rinnetontille. Rakennuksessa on modulaarinen elementtirakenteinen betonirunko, korkean ruokasalin lasiseiniä kannattelevat hoikat valkobetonipilarit ja rakennuksen porrastiloissa betoni tulee näyttävästi esiin.

Kruunuvuorensilta, Helsinki

Vaakakaareva Kruunuvuorensilta on 1191 metriä pitkä betonikantinen liittorakenteinen vinoköysisilta. Tuomariston näkemyksen mukaan hankkeessa on kehitetty ja sovellettu edistyksellistä betoniteknologiaa, jossa on hyödynnetty erikoisbetoneja ja reaaliaikaista lämpötilan- sekä lujuuden seurantaa. Silta on näyttävä uusi merellinen maamerkki Helsingin kaupunkiympäristössä.

Vuosaaren Biolämpölaitos, Helsinki

Tuomaristo nosti esiin Vuosaaren biolämpölaitoksen ansioksi sen, että teollisuusrakennus voi olla samanaikaisesti teknisesti edistyksellinen ja arkkitehtonisesti kunnianhimoinen. Erityisesti polttoainejärjestelmän rakennuksissa betonisilla paikallavalurakenteilla ja erinomaisesti onnistuneilla puhdasvalupinnoilla on merkittävä rooli kokonaisuudessa.

Kilpailun voittaja julkistetaan Espoon Dipolissa pidettävässä BetoniUutisia – Concrete News -seminaaritilaisuudessa torstaina 29.1.2026 kello 17.00 alkaen.

Kilpailun voittajan valitsee kuusihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat:

Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, tuomariston puheenjohtaja

Tapio Kivistö, Rakennuslehti

Samuli Miettinen, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Mika Suihko, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA

Pekka Talaskivi, RIL ry

Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry

Tuomaristoa avustaa Betoni-lehden päätoimittaja Maritta Koivisto Betoniteollisuus ry:stä.



Taustatietoa Vuoden Betonirakenne -kilpailusta

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien, eli palkinto jaetaan 56. kerran. Kilpailussa palkitaan rakennusalaa edustavan asiantuntijatuomariston valinnan perusteella rakennuskohde, joka parhaiten edustaa laadukasta suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista.

