Museokeskus Taikan näyttely nostaa valokeilaan värikkään boheemimaalarin 1900-luvun alusta
Boheemista elämäntavastaan ja ekspressionistisesta maalaustyylistään tunnettu Jalmari ”Jali” Ruokokoski (1886–1936) oli tuottelias ja taitava modernisti, jonka taidetta ei ole viime vuosina esitelty laajemmin museonäyttelyissä.
Taiteilijan 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Hyvinkään museokeskus Taikan isossa näyttelysalissa nähdään värikäs näyttely, jossa on mukana runsaasti museolainoja kokoelmista ympäri Suomen. Monet Ruokokosken parhaimmista töistä pääsevät nyt ensi kerran esille samaan näyttelyyn.
Näyttely nostaa esiin myös taiteilijan persoonaa ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten taiteilijaelämää. Ruokokoski oli ihmisenä mielenkiintoinen: Helsingissä taiteilijakahvila Brondalla päivittäin viihtynyt kulttuuripiirien boheemi keskushahmo ja rahansa kapakoihin, elokuviin sekä sirkukseen hummannut huumoriveikko. Samalla hän oli sujuvasti maailmalla liikkunut käsityöläsperheen vesa. Ruokokoski edustikin ensimmäistä taiteilijaksi noussutta työläistaustaista sukupolvea aikana, jona Suomen taidekenttä oli murroksessa. Hyvinkäällä Ruokokoski muistetaan erityisesti Tyko Sallisen kanssa paikkakunnalle rakennuttamistaan Humala- ja Krapula-taiteilijataloista.
Maalarina Ruokokoski oli luonnonlahjakkuus, jonka taidot tulevat parhaiten esiin lukuisissa hänen maalaamissaan muotokuvissa. Sen lisäksi taiteilijalta on säilynyt harvinaisen paljon omakuvia, jotka kattavat koko hänen uransa ja luovat mielenkiintoisen näkymän taiteilijan persoonaan ja maalaustyyliin eri elämänvaiheissa. Ihmisten maalaamisen lisäksi Ruokokoski oli erityisen kiinnostunut väristä, mikä näkyy monien hänen teostensa heleän moderneissa sävyissä.
Näyttelyyn järjestetään kevään aikana yleisöopastuksia ja monipuolisesti muuta ohjelmaa. Aiheeseen on mahdollista tutustua myös Teatteri Mansikkapaikan toteuttamalla draamaopastuksella Lennokas, värikäs, tuottelias – Jalmari ”Jali” Ruokokosken elämä ja teokset.
Kun museokeskus Taikan näyttely sulkeutuu, Ruokokosken juhlavuosi jatkuu Savonlinnassa. Riihisaari - Savonlinnan museon omakuviin ja yksityiskokoelmista kerättyihin teoksiin keskittyvä näyttely RUOKOKOSKI! on auki 12.6.-1.11.2026.
Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta
Museokeskus Taika
8.2.-24.5.2026
Lisätietoja:
Intendentti Aura Dufva
aura.dufva@hyvinkaa.fi
040 480 1776
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas RaveaMuseonjohtajaPuh:+358 (0)40 7095578tuomas.ravea@hyvinkaa.fi
Kuvat
