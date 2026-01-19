Tiedekilpailut 2026 – Ensiaskel kohti tieteen ja korkeakouluopintojen maailmaa
Ingressi
Tiedekilpailut tarjoavat lukiolaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan, haastaa omaa ajatteluaan ja soveltaa oppimaansa todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Kilpailuun osallistuminen antaa myös arvokasta kokemusta akateemisesta työskentelystä ja korkeakouluympäristöstä.
- Tavoitteenamme on innostaa opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin sekä tukea kiinnostusta jatko-opintoihin näillä aloilla. Kilpailu voi tarjota opiskelijoille onnistumisen elämyksiä ja vahvistaa itseluottamusta omiin kykyihin, jolloin kynnys hakeutua korkeakouluopintoihin madaltuu ja oma osaaminen hahmottuu entistä selkeämmin, kertoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Marja Korhonen Jyväskylän yliopistosta.
Koulutusverkostot kohtaavat tiedekilpailussa
Jyväskylän yliopistolle tiedekilpailu ovat tärkeä osa yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Se rakentaa sujuvaa siirtymää toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja vahvistaa alueellista sekä valtakunnallista koulutusverkostoa.
- Tiedekilpailu tarjoaa konkreettisen kohtaamispaikan opiskelijoille ja oppilaitoksille. Se on ainutlaatuinen tilaisuus kohdata muita samoista aloista kiinnostuneita opiskelijoita, oppia ja innostua tulevista opintomahdollisuuksista, iloitsee Korhonen.
Palkintona opiskelupaikka JYUssa
Tiedekilpailussa oli mukana 83 opiskelijaa kymmenestä lukiosta sekä Ammattiopisto Gradiasta. Matematiikka vei tällä kertaa voiton suosiossa, sillä kisassa oli mukana yhteensä 32 osallistujaa.
Jokaisen kilpailun kolme parasta saa opiskeluoikeuden Jyväskylän yliopistoon ylioppilastutkinnon jälkeen. Fysiikan ja matematiikan kärkeen sijoittuneet pääsevät lisäksi opiskelemaan myös tietojenkäsittelytiedettä.
- Opiskeluoikeudet tekevät kilpailusta merkityksellisen ja motivoivan. Se tarjoaa osallistujille selkeän ja konkreettisen mahdollisuuden edetä kohti korkeakouluopintoja omalla osaamisellaan, täsmentää Korhonen.
Tiedekilpailu kiinnostaa yli maakuntarajojen
Lukioiden välisen joukkuekisan vei nimiinsä Jyväskylän Lyseon lukio, joka jätti toiseksi sijoittuneen Jyväskylän normaalikoulun lukion taakseen 15 pisteellä. Kolmannen sijan nappasi Tampereen klassillinen lukio.
- Oli hienoa, että Tampereen klassillisella lukiolla oli ensimmäistä kertaa oma joukkue mukana kilpailuissa. Toivottavasti ensi vuonna saadaan entistä laajemmin edustusta Keski-Suomen ulkopuolelta!, kannustaa Korhonen. Myös Pihtiputaan lukion menestys erityisesti kemiakilpailussa ilahduttaa, jatkaa Korhonen.
Kilpailun voittajat löytyvät täältä. Iso kiitos kaikille kilpailun osallistujille ja onnittelut voittajille!
Kilpailu järjestetään jälleen ensi vuonna, ja kaikki luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan.
Kohti LUMA‑viikon elämyksiin
Tiedekilpailua täydentää LUMA‑viikko, jota vietetään Jyväskylän yliopistossa 2.–6.2.2026. Viikon aikana tarjolla on monipuolista ja toiminnallista ohjelmaa eri ikäryhmille, kuten vierailuja Ylistönrinteen Vedyn maailma ‑näyttelyyn sekä työpajoja maaperän ja vieraslajien teemoista.
- LUMA‑viikko tarjoaa luontevan jatkumon tiedekilpailulle ja mahdollisuuden syventää kiinnostusta tieteeseen myös kilpailujen ulkopuolella, kertoo asiantuntija Anniina Koliseva Keski-Suomen LUMA-keskukselta.
Tutustu LUMA-viikon ohjelmaan osoitteessa: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/luma-viikko-2-622026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asiantuntija Anniina Koliseva, LUMA-KS, puh. 050 472 4151, anniina.koliseva@jyu.fi
Koulutussuunnittelija Jaana Markkanen, ITK, puh. 040 805 3279, jaana.a.markkanen@jyu.fi
Opintopäällikkö Marja Korhonen, MLTK, puh. 040 770 7777, marja.e.korhonen@jyu.fi
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uusi väitöstutkimus selvittää kuluttajien epäkohteliaan käytöksen vaikutuksia sivullisten käsityksiin brändeistä sosiaalisessa mediassa19.1.2026 11:02:33 EET | Tiedote
KTM Maqsood Bhutto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tarkastelee markkinoinnin alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten kuluttajien epäkohtelias käytös vaikuttaa brändeihin, työntekijöihin ja sivullisiin. Tutkimus osoittaa, että kuluttajien epäkohteliaisuus verkossa – toisin sanoen pienimuotoinen normeja rikkova kuluttajakäyttäytyminen, johon liittyy epäkunnioitusta, töykeyttä tai vihamielisyyttä erityisesti sosiaalisen median vuorovaikutustilanteissa – heikentää merkittävästi luottamusta brändiin ja sitoutumista yhteisöön sekä vähentää ostohalukkuutta vesittäen samalla brändien sovittelevien vastausten tehoa.
Väitös: Työarjen digitaaliset käytännöt voivat tukea oppimista (Karhapää)19.1.2026 10:07:52 EET | Tiedote
Työn arjen tilanteet, kuten verkkopalaverit ja jatkuva digitaalinen vuorovaikutus ovat keskeisiä oppimisen paikkoja. Tuore väitöstutkimus Jyväskylän yliopistosta osoittaa, että tarkoituksenmukaiset digityön käytännöt voivat tukea merkittävästi työssä tapahtuvaa oppimista, kun taas hallitsematon digiarjen kuormitus voi estää sitä.
It’s not just about trying hard: Forced migrants face structural barriers to well-being in Finland17.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Finland ranks among the world’s happiest countries, but not all residents share this experience. Recent research shows that migrants, especially those forced to flee their homes, often report lower levels of well-being in Finnish society. Areen Nassar´s doctoral dissertation reveals why: forced migrants face multiple structural barriers, even with their best efforts.
Antti Koivula jatkaa Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajana kauden 2026–202716.1.2026 14:30:20 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.1.2026 puheenjohtajakseen professori Antti Koivulan. Varapuheenjohtajaksi valittiin KTT, FL Hanna Maula.
Jyväskylän yliopisto kehittää uudenlaista kaksikielistä varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta14.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 300 000 euron rahoituksen toiminnallisesti kaksikielisen varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelman kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme