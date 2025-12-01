Aikakausmedia ry

Aikakausmedia julkaisi oman printtilehden nuorille – tällainen on uunituore Aikkari

21.1.2026 07:45:00 EET | Aikakausmedia ry | Tiedote

70-sivuinen printtilehti sisältää juttuja nuorista ja nuorille. Se tarjoaa vertaistukea, oivalluksia ja lukunautintoa. Painetun lehden voi tilata maksutta yläkouluun, ja näköislehti on verkossa kaikkien vapaasti luettavissa.

Aikkarin kannessa on artisti Pehmoaino.
Aikkarin kannessa on artisti Pehmoaino. Jenni Viitanen

Aikakausmedian Aikkari-lehti tarjoaa yläkoululaisille kokemuksen rentouttavasta lukuhetkestä printtimedian parissa. Aikkari sisältää 70 sivua juttuja tavallisista nuorista, julkkiksista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä – sarjakuvia, lääkäripalstaa ja kirja-arvioita unohtamatta.

Aikkari näyttää nuorille, että printtijournalismin parissa voi viihtyä. Jutut tarjoavat vertaistukea, oivalluksia ja lukunautintoa. Sellaiselle on tarvetta, sillä yläkouluikäisille suunnattuja printtilehtiä ei enää ole muutamaa harraste- ja sarjakuvalehteä lukuun ottamatta.

– Halusimme tehdä nuorille oman lehden, jotta he saavat kokemuksen aikakauslehden äärellä pysähtymisestä ja maistiaisen aikakauslehtien luonteesta, Aikkarin päätoimittaja Piia Matikainen sanoo. 

Lukutaidon ja lukuilon edistäminen ovat Aikakausmedian mediakasvatustyön keskiössä, sillä perinteinen lukutaito luo vahvan pohjan myös kriittiselle medialukutaidolle.  

– Tutkimusten mukaan paperisen lehden tai kirjan lukeminen parantaa keskittymiskykyä ja rauhoittaa. Aikkari sisältää pitkiäkin juttuja, sillä emme halunneet tehdä sisältöä oletuksella, että eivät nuoret kuitenkaan jaksa lukea.

Lehti antaa nuorille myös jutunjuurta keskusteluun omien huoltajien kanssa: Millainen sosiaalinen media oli vuosikymmeniä sitten? Miltä nuorisokulttuuri näytti ja kuulosti omien vanhempien nuoruusvuosina? Entä mitä nuorelle itselleen kuuluu, ja millaisia tunteita jutut nostivat pintaan? Lisäksi lehti kannustaa pohtimaan, miltä näyttää tulevaisuuden mediaympäristö. 

Aikkari on kertaluontoinen julkaisu, ja yläkoulujen opettajat voivat tilata sen maksutta kouluunsa 20.2. mennessä tästä. Näköislehti on verkossa kaikkien vapaasti luettavissa.

Aikakausmedia

Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.

