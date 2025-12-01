Aikakausmedia julkaisi oman printtilehden nuorille – tällainen on uunituore Aikkari
70-sivuinen printtilehti sisältää juttuja nuorista ja nuorille. Se tarjoaa vertaistukea, oivalluksia ja lukunautintoa. Painetun lehden voi tilata maksutta yläkouluun, ja näköislehti on verkossa kaikkien vapaasti luettavissa.
Aikakausmedian Aikkari-lehti tarjoaa yläkoululaisille kokemuksen rentouttavasta lukuhetkestä printtimedian parissa. Aikkari sisältää 70 sivua juttuja tavallisista nuorista, julkkiksista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä – sarjakuvia, lääkäripalstaa ja kirja-arvioita unohtamatta.
Aikkari näyttää nuorille, että printtijournalismin parissa voi viihtyä. Jutut tarjoavat vertaistukea, oivalluksia ja lukunautintoa. Sellaiselle on tarvetta, sillä yläkouluikäisille suunnattuja printtilehtiä ei enää ole muutamaa harraste- ja sarjakuvalehteä lukuun ottamatta.
– Halusimme tehdä nuorille oman lehden, jotta he saavat kokemuksen aikakauslehden äärellä pysähtymisestä ja maistiaisen aikakauslehtien luonteesta, Aikkarin päätoimittaja Piia Matikainen sanoo.
Lukutaidon ja lukuilon edistäminen ovat Aikakausmedian mediakasvatustyön keskiössä, sillä perinteinen lukutaito luo vahvan pohjan myös kriittiselle medialukutaidolle.
– Tutkimusten mukaan paperisen lehden tai kirjan lukeminen parantaa keskittymiskykyä ja rauhoittaa. Aikkari sisältää pitkiäkin juttuja, sillä emme halunneet tehdä sisältöä oletuksella, että eivät nuoret kuitenkaan jaksa lukea.
Lehti antaa nuorille myös jutunjuurta keskusteluun omien huoltajien kanssa: Millainen sosiaalinen media oli vuosikymmeniä sitten? Miltä nuorisokulttuuri näytti ja kuulosti omien vanhempien nuoruusvuosina? Entä mitä nuorelle itselleen kuuluu, ja millaisia tunteita jutut nostivat pintaan? Lisäksi lehti kannustaa pohtimaan, miltä näyttää tulevaisuuden mediaympäristö.
Aikkari on kertaluontoinen julkaisu, ja yläkoulujen opettajat voivat tilata sen maksutta kouluunsa 20.2. mennessä tästä. Näköislehti on verkossa kaikkien vapaasti luettavissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia MatikainenmediakasvatusasiantuntijaPuh:040 920 9750piia.matikainen@aikakausmedia.fi
Kuvat
Linkit
Aikakausmedia
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aikakausmedia ry
20 vuotta täyttävässä Editkilpailussa palkitaan Suomen parhaat aikakausmediat – ilmoittautuminen on nyt käynnissä!1.12.2025 08:49:13 EET | Tiedote
Uudistuneessa Editkilpailussa palkitaan aikakausmedioita ja niiden tekijöitä kahdettakymmenettä kertaa. Juhlavuoden kisassa on 12 sarjaa.
Printti ei kuole sitten millään – uudessa kilpailussa etsitään vuoden parasta printtimainosta1.12.2025 08:45:38 EET | Tiedote
Printti on parhaimmillaan edelleen kaunein ja rohkein, mainonnan eliittisuoritus. Siksi se ansaitsee oman kilpailunsa. Ilmoittautuminen uuteen kisaan on nyt käynnissä.
Tiedote: Aikakausmedia toi printtilehden takaisin – ”Ala ansaitsee oman lehden”28.11.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Perusteellisesti uudistunut Ajankuva ilmestyy jälleen. Ensimmäinen uudistettu numero on nyt saatavilla.
Kansallinen Mediatutkimus 2025: Näitä tilattavia aikakauslehtiä luetaan eniten22.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Tilattavista aikakauslehdistä luetuimmat ovat Seiska, Me Naiset ja Kotiliesi, joista kukin tavoittaa yli puoli miljoonaa lukijaa eri kanavissa. Eniten yleisöään kasvatti Tekniikka&Talous, joka sai peräti yli 131 000 uutta lukijaa.
Aikakausmedia rahoittaa jälleen alaa hyödyttäviä tutkimuksia – jaossa yhteensä 30 000 euroa11.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Aikakausmedia jakaa jälleen tutkimusapurahaa aikakausmedia-alaa hyödyttäviin tutkimuksiin. Tutkimusrahaa on jaossa 30 000 euroa ja sitä voi hakea kuka tahansa. Haku on käynnissä 30. syyskuuta saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme