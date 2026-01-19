Reilut 3 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä kävi yksityisellä yleislääkärillä osana valinnanvapauskokeilua syksyllä 2025
Syksyllä 2025 Kela maksoi korvauksia yhteensä 44 500 asiakkaan lääkärikäyntien ja tutkimusten kustannuksista osana valinnanvapauskokeilua. Vuonna 2026 valinnanvapauskäynti maksaa asiakkaalle enintään 30,20 euroa ja vastaanotolla voi käydä kolme kertaa.
Kela maksoi 1.9.–31.12.2025 korvauksia 44 454 asiakkaan kustannuksista 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa. Korvauksia saaneiden osuus Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä nousi 3,3 prosenttiin. Yhteensä Kela maksoi palveluntuottajille valinnanvapauskokeiluun liittyviä korvauksia hieman yli 4 miljoonaa euroa.
Kokeilun neljän ensimmäisen kuukauden aikana korvausta saaneiden yleisin syy hakeutua vastaanotolle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (20 prosenttia käynneistä). Tavallisia olivat myös hengitys- tai verenkiertoelinten sairaudet.
– Kokeilun käyttö on toistaiseksi ollut varsin maltillista. Käyttö on ollut yleisempää asiakaskunnan nuoremmissa ikäryhmissä, mikä on odotusten mukaista. Alueellinen vaihtelu on merkittävää ja kokeilua on hyödynnetty erityisesti Uudellamaalla, kertoo erikoistutkija Riina Hiltunen.
Keskimääräisen valinnanvapauskokeiluun kuuluvan lääkärikäynnin omavastuuhinta oli syys-joulukuussa 38 euroa. Summa sisältää sekä yleislääkärikäynnin että sen yhteydessä määrättyjen, kokeiluun kuuluvien tutkimusten kustannukset.
Vuonna 2026 valinnanvapauskokeilun lääkärikäynti maksaa 30,20 euroa
Perusterveydenhuollon asiakasmaksun enimmäismäärä nousi 1.1.2026 alkaen 30,20 euroon. Asiakasmaksut on määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Laboratorio- ja muiden tutkimusten hinnat säilyivät ennallaan. Valinnanvapauskokeilun esitteestä löydät lääkärin vastaanoton ja tutkimusten hinnat.
Vuonna 2026 sekä 2027 käyntejä voi olla enintään kolme kalenterivuodessa.
Muista nämä, kun käyt yksityisellä yleislääkärillä osana valinnanvapauskokeilua
- Etsi Kelan verkkosivuilta lääkäriasema ja varaa aika lääkäriaseman verkkosivuilta tai soittamalla.
- Ota vastaanotolle mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.
- Anna terveydenhuollolle lupa käsitellä potilastietojasi OmaKannassa tai vastaanotolla.
- Hyödynnä tarvittaessa matkakorvauksia.
- Pidä kirjaa käynneistäsi. Voit tarkistaa ne jälkikäteen myös OmaKelasta.
Löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin myös Kelan verkkosivuilta ja 27.11.2025 järjestetyn asiakaswebinaarin tallenteesta. Muun muassa näitä asioita kysytään usein:
- Mitä valinnanvapauskokeilun sisältyy? Voinko saada lääkärintodistuksen ajokorttia varten? Voiko valinnanvapauskokeilun käynnistä saada muita Kela-korvauksia?
- Kerryttääkö käynti julkisen terveydenhuollon vuosiomavastuuta (maksukattoa)?
