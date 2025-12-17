Suomen Punainen Risti SPR

Heiko Laubach nimitetty Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtajaksi

20.1.2026 06:45:00 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin hallitus on nimittänyt Heiko Laubachin valtakunnallisen Kontti-ketjun johtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 12.1.2026.

Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtaja Heiko Laubach aloitti tehtävässään 12.1.2026. Kuvaaja: Lassi Häkkinen
– Heikon kattava ketjuliiketoiminnan kokemus sekä henkilöstöjohtamisen osaaminen ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita Kontti-ketju tällä hetkellä tarvitsee, kertoo pääsihteeri Eero Rämö.

Laubachilla on pitkä kokemus kuluttajaliiketoiminnan ja vähittäiskaupan parista sekä ketjuliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on aiemmalla urallaan työskennellyt ketjuliiketoiminnan parissa mm. SOK:lla, Silmäasemalla ja Postilla.

– Käytetyn tavaran kauppa on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja kasvutrendi jatkuu. Kontti-ketjussa tämä yhdistyy mahdollisuuteen tukea Punaisen Ristin auttamistyötä, Laubach luonnehtii uuden työnsä mahdollisuuksia.

– Tuon mukanani monipuolista osaamista ketjuliiketoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen saralta, ja odotan, että pääsen hyödyntämään ja myös jakamaan tätä osaamista koko Kontti-ketjun hyödyksi. Odotan myös jo, että pääsen tutustumaan ja tekemään yhteistyötä niin koko Kontti-ketjun kuin Punaisen Ristin muiden toimintojenkin kanssa, hän jatkaa.

– Kontti on jatkossakin tärkeä osa sekä Punaisen Ristin varainhankintaa että valmiutta toimia nopeasti erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Toivotamme Heikon lämpimästi tervetulleeksi Punaiseen Ristiin, summaa pääsihteeri Eero Rämö.

Lisätiedot:
Johtaja Heiko Laubach, Punaisen Ristin Kontti-ketju, p. 050 568 8219

Pääsihteeri Eero Rämö, Suomen Punainen Risti, p. 040 539 2737

Kontti-ketju on Suomen käytetyin secondhand-ketju ja osa Suomen Punaista Ristiä. Kontin toiminnan tarkoituksena on kerätä varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön myymällä lahjoitettuna saatua tavaraa. Kontti-ketju on myös osa Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta. Kontti-ketjuun kuuluu secondhand-verkkokauppa, logistiikkakeskus ja 14 secondhand-myymälää eri puolella Suomea.

Lue lisää: www.sprkontti.fi

Kuvat

Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtaja Heiko Laubach aloitti tehtävässään 12.1.2026. Kuvaaja: Lassi Häkkinen
Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtaja Heiko Laubach. Kuvaaja: Lassi Häkkinen
Tietoja julkaisijasta

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

