Heiko Laubach nimitetty Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtajaksi

– Heikon kattava ketjuliiketoiminnan kokemus sekä henkilöstöjohtamisen osaaminen ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita Kontti-ketju tällä hetkellä tarvitsee, kertoo pääsihteeri Eero Rämö.

Laubachilla on pitkä kokemus kuluttajaliiketoiminnan ja vähittäiskaupan parista sekä ketjuliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on aiemmalla urallaan työskennellyt ketjuliiketoiminnan parissa mm. SOK:lla, Silmäasemalla ja Postilla.

– Käytetyn tavaran kauppa on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, ja kasvutrendi jatkuu. Kontti-ketjussa tämä yhdistyy mahdollisuuteen tukea Punaisen Ristin auttamistyötä, Laubach luonnehtii uuden työnsä mahdollisuuksia.

– Tuon mukanani monipuolista osaamista ketjuliiketoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen saralta, ja odotan, että pääsen hyödyntämään ja myös jakamaan tätä osaamista koko Kontti-ketjun hyödyksi. Odotan myös jo, että pääsen tutustumaan ja tekemään yhteistyötä niin koko Kontti-ketjun kuin Punaisen Ristin muiden toimintojenkin kanssa, hän jatkaa.

– Kontti on jatkossakin tärkeä osa sekä Punaisen Ristin varainhankintaa että valmiutta toimia nopeasti erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Toivotamme Heikon lämpimästi tervetulleeksi Punaiseen Ristiin, summaa pääsihteeri Eero Rämö.

Lisätiedot:

Johtaja Heiko Laubach, Punaisen Ristin Kontti-ketju, p. 050 568 8219

Pääsihteeri Eero Rämö, Suomen Punainen Risti, p. 040 539 2737

Kontti-ketju on Suomen käytetyin secondhand-ketju ja osa Suomen Punaista Ristiä. Kontin toiminnan tarkoituksena on kerätä varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön myymällä lahjoitettuna saatua tavaraa. Kontti-ketju on myös osa Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta. Kontti-ketjuun kuuluu secondhand-verkkokauppa, logistiikkakeskus ja 14 secondhand-myymälää eri puolella Suomea.

Lue lisää: www.sprkontti.fi