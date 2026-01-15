Ilmarinen vahvistaa ilmastotyötään
Työeläkeyhtiö Ilmarinen kiristää ilmastotavoitteitaan. – Pääsimme hienosti kaikkiin vuosille 2021–2025 asettamistamme päästövähennystavoitteista. Uudella ilmastosuunnitelmalla sitoudumme tieteeseen perustuviin tavoitteisiin ja kiristämme tavoitteitamme vuosille 2026–2030 sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo.
Ilmarinen jatkaa ilmastoriskien hallintaa ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen turvatakseen eläkevarojen arvon pitkällä aikavälillä.
– Ilmastoriskien hallinta tukee tätä tavoitetta. Lakisääteisenä tehtävänämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Lisäksi sijoitamme vastuullisesti: huomioimme ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteiden riski- ja tuottoprofiiliin, Ekman sanoo.
– Näemme ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen myös mahdollisuutena luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.
Tieteeseen perustuvat tavoitteet käyttöön
Ilmarinen jatkaa ilmastotyötään määrätietoisesti, vaikka kansainvälinen poliittinen ympäristö tällä hetkellä haastaa kestävyys- ja ilmastotoimia.
– Ilmastotoimet ovat ratkaisevan tärkeitä tällä vuosikymmenellä. Päätökset ja toimet, joita teemme nyt, vaikuttavat suoraan siihen, millaisessa maailmassa eläkkeitä maksetaan tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten toimintaan ja kannattavuuteen esimerkiksi lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden ja luonnonvarojen ehtymisen kautta, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.
– Uudistetussa ilmastosuunnitelmassamme tavoittelemme sekä suhteellisten että absoluuttisten päästöjen vähentämistä. Tavoitteemme on vähentää suorien listattujen osake- ja yritysten joukkovelkakirjalainasijoitusten omistusosuudellamme painotettua hiili-intensiteettiä 35 prosenttia ja absoluuttisia päästöjä 25 prosenttia sekä kiinteistöjen hiili-intensiteettiä 44 prosenttia, Lindroos sanoo.
Ilmarinen myös asettaa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Target, SBT) vuoden 2027 loppuun mennessä.
– Ilmastotoimet näkyvät myös arjessamme, sillä oma operatiivinen toiminta on mukana ilmastotavoitteissamme, Lindroos kertoo.
Tavoitteet linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa
Ilmarinen jatkaa mukana Paris Aligned Asset Owners -sitoumuksessa, jonka tavoitteena on linjata sijoitussalkut Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi ja saavuttaa nettonollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
Ilmarisen keskeisiä ilmastotoimia ovat esimerkiksi:
- valita kunkin sektorin parhaita yrityksiä, jotka ovat jo toteuttaneet tai toteuttavat vähähiiliseen siirtymään liittyviä toimia
- kasvattaa sijoituksia ilmastoratkaisuihin
- rajoittaa sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin kuten kivihiili ja öljyhiekka
- pyrkiä vaikuttamaan suuripäästöisiin yrityksiin ja muihin markkinatoimijoihin, jotta talouden toimijat siirtyvät vähähiilisiin toimintamalleihin
- huomioida ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet vakavaraisuutta ja tuottoja koskevissa skenaariomalleissa ja sijoitusstrategiassa.
– Pyrimme ilmastotoimillamme varmistamaan, että eläkevaramme säilyttävät arvonsa ja tuottavat vakaata tuottoa pitkällä aikavälillä. Kun ohjaamme sijoituksia kohti vähähiilisiä ratkaisuja ja kestävää kehitystä, turvaamme eläkkeiden maksukyvyn tuleville sukupolville, Lindroos toteaa.
Yhteyshenkilöt
Annika EkmansijoitusjohtajaPuh:+ 358 40 590 0344annika.ekman@ilmarinen.fi
Karoliina Lindroosvastuullisen sijoittamisen johtajaPuh:+358 40 577 2203karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
