Vetylaakso-podcast kertoo, miksi vetytalous on nyt ajankohtainen ja mitä sen toteutuminen vaatii

Miksi vetytalouden mahdollisuudet avautuvat nyt, eivätkä kymmenen vuotta sitten? Mihin käyttötarkoituksiin vety oikeasti sopii, ja mihin ei? Miksi investointipäätöksissä kestää?

Sarjan ensimmäisissä jaksoissa keskustellaan erityisesti siitä, miksi investoinnit, politiikka ja teknologinen kehitys kohdistuvat vetyyn juuri nyt sekä siitä, mitkä tekijät hidastavat tai mahdollistavat vetytalouden käynnistymistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa sääntelyn, kannustimien ja investointien roolia sekä vetytalouden suhdetta olemassa oleviin energiajärjestelmiin.

Hydrogen Valley Podcast on osa BalticSeaH2-projektin viestintää. BalticSeaH2 kehittää rajat ylittävää vetytaloutta Itämeren alueella yhdistämällä uusiutuvaa energiantuotantoa, teollisuutta ja infrastruktuuria. Projektin tavoitteena on tukea teollisuuden vähähiilistymistä ja vahvistaa vetytalouden edellytyksiä alueellisesti ja eurooppalaisessa mittakaavassa. Samalla hanke edistää vetytalouden roolia energiajärjestelmän toimivuuden, huoltovarmuuden ja fossiilisista tuontipolttoaineista riippuvuuden vähentämisen näkökulmista.

Podcast tarjoaa tilaa analyyttiselle ja realistiselle keskustelulle vetytaloudesta ilman ylisuuria lupauksia. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä vetytalouden rakentaminen edellyttää teknologian, politiikan ja markkinoiden näkökulmasta.

Podcastin ensimmäiset jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja Apple Podcastsissa.

Lisätietoa ja kuuntelulinkit: https://balticseah2valley.eu/podcast/

Podcast on tuotettu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa ja se on Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen osarahoittama. BalticSeaH2 on EU:n osarahoittama Clean Hydrogen Partnershipin kautta.