Vetylaakso-podcast kertoo, miksi vetytalous on nyt ajankohtainen ja mitä sen toteutuminen vaatii
BalticSeaH2-projekti on julkaissut podcast-sarjan, joka pureutuu vetytalouden perusteisiin ja ajankohtaisuuteen. Sarjassa tarkastellaan, miksi vety on noussut keskiöön osana vihreää siirtymää, ja millä edellytyksillä vetytalous voi toteutua käytännössä.
Miksi vetytalouden mahdollisuudet avautuvat nyt, eivätkä kymmenen vuotta sitten? Mihin käyttötarkoituksiin vety oikeasti sopii, ja mihin ei? Miksi investointipäätöksissä kestää?
Sarjan ensimmäisissä jaksoissa keskustellaan erityisesti siitä, miksi investoinnit, politiikka ja teknologinen kehitys kohdistuvat vetyyn juuri nyt sekä siitä, mitkä tekijät hidastavat tai mahdollistavat vetytalouden käynnistymistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa sääntelyn, kannustimien ja investointien roolia sekä vetytalouden suhdetta olemassa oleviin energiajärjestelmiin.
Hydrogen Valley Podcast on osa BalticSeaH2-projektin viestintää. BalticSeaH2 kehittää rajat ylittävää vetytaloutta Itämeren alueella yhdistämällä uusiutuvaa energiantuotantoa, teollisuutta ja infrastruktuuria. Projektin tavoitteena on tukea teollisuuden vähähiilistymistä ja vahvistaa vetytalouden edellytyksiä alueellisesti ja eurooppalaisessa mittakaavassa. Samalla hanke edistää vetytalouden roolia energiajärjestelmän toimivuuden, huoltovarmuuden ja fossiilisista tuontipolttoaineista riippuvuuden vähentämisen näkökulmista.
Podcast tarjoaa tilaa analyyttiselle ja realistiselle keskustelulle vetytaloudesta ilman ylisuuria lupauksia. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä vetytalouden rakentaminen edellyttää teknologian, politiikan ja markkinoiden näkökulmasta.
Podcastin ensimmäiset jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja Apple Podcastsissa.
Lisätietoa ja kuuntelulinkit: https://balticseah2valley.eu/podcast/
Podcast on tuotettu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa ja se on Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen osarahoittama. BalticSeaH2 on EU:n osarahoittama Clean Hydrogen Partnershipin kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna KupiainenMediayhteyshenkilö
Viestinnän asiantuntija, CLIC Innovation
Kuvat
Linkit
Mikä on CLIC Innovation?
CLIC Innovation koordinoi BalticSeaH2-hanketta.
CLIC on Helsingissä toimiva, voittoa tavoittelematon ja puolueeton TKI-klusteritoimija. Omistajinamme toimii suurin osa suomalaisista tutkimuslaitoksista sekä yli 30 johtavaa kansainvälistä yritystä bio-, kierto- ja energia-alalta.
📍 Lue lisää meistä: https://www.clicinnovation.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta CLIC Innovation Oy
Suomalaisvetoinen BalticSeaH2 on valittu vuoden vetylaaksoksi25.11.2025 10:50:43 EET | Tiedote
33 miljoonan euron BalticSeaH2 -hanke rakentaa Itämeren alueelle vetylaaksoa, jossa vedyn tuotanto, jakelu, jalostus ja käyttö kytketään toisiinsa.
Study Reveals Finland’s Emerging Hubs for the Hydrogen Economy19.11.2025 10:55:00 EET | Tiedote
CLIC Innovation has completed a nationwide study mapping industrial parks across Finland with potential to become leading hubs in the emerging green hydrogen and Power-to-X economy. The study highlights where infrastructure, renewable resources, and industrial demand align to support the development of clean technologies and sustainable value chains. The findings will be published at the GreenE2 project seminar in Helsinki on 28 November 2025.
Selvitys paljastaa Suomen nousevat vetytalouden keskittymät19.11.2025 10:55:00 EET | Tiedote
CLIC Innovation on toteuttanut valtakunnallisen selvityksen, jossa kartoitettiin Suomen teollisuuspuistot ja niiden potentiaali kehittyä vetytalouden ja Power-to-X ratkaisujen keskittymiksi. Selvitys nostaa esiin alueet, joilla infrastruktuuri, uusiutuvat energialähteet ja teollinen kysyntä kohtaavat ja luovat edellytyksiä puhtaiden teknologioiden ja kestävien arvoketjujen kehittämiselle. Selvityksen tulokset julkaistaan GreenE2-hankkeen seminaarissa Helsingissä 28.11.2025.
CLIC Innovation – 10 vuotta kestävän TKI-kehityksen eturintamassa!10.6.2025 11:47:17 EEST | Tiedote
CLIC Innovation juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan kestävän kehityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen edelläkävijänä! Olemme olleet mukana rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja energia-, biotalous- ja kiertotalousteemoissa – ja nyt on aika juhlia saavutuksiamme ja katsoa tulevaisuuteen. Juhlavuoden kunniaksi lanseeraamme uuden, kolmiosaisen englanninkielisen video-podcast-sarjan "CLIC Talks"! Sarja pureutuu ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin asiantuntijapaneelien voimin.
CLIC Innovation – 10 Years at the forefront of sustainable RDI development!10.6.2025 11:46:09 EEST | Tiedote
This year, CLIC Innovation celebrates its 10th anniversary as a pioneer in sustainable research, development, and innovation! Over the past decade, we’ve been shaping future solutions in energy, bioeconomy, and circular economy – and now it’s time to celebrate our achievements and look to the future. To mark this milestone, we’re launching a brand-new, three-part English-language video podcast series: “CLIC Talks”! Each episode dives into timely and socially significant topics, explored through expert panel discussions.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme