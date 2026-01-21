MTV:n helmikuun kärkitärpit: Iholla, Yökylässä Maria Veitola, tv-ensi-illassa Spede-elokuva, The Rainmaker, Murha Sandhamnissa, The Monkey, Mestarien liigan pudotuspelit alkavat
Helmikuussa MTV:llä yökyläillään ympäri Suomea ja uppoudutaan Iholla-tähtien arkeen. Below Deck Down Under ja Kolmiodraama Australia tuovat arkeen säpinää ja draamaa. Lisäksi seurataan uutta lakisarjaa The Rainmaker ja suositun Murha Sandhamnissa -sarjan uutta kautta. Tv-ensi-iltaleffoina nähdään kotimainen Spede ja rikostrilleri Sleeping Dogs. Helmikuu on myös täynnä huippu-urheilua: Mestarien liigassa pudotuspelit, Liigaa pelataan läpi kuun ja maailman kovimpien yleisurheilijoiden otteita on luvassa peräti seitsemän hallikisan verran. Lisäksi seurataan HJK:n U19-joukkueen historiallista Youth Leaguen ottelua.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Tammikuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Iholla
ke 4.2. alkaen MTV Katsomo+ -tilaajille
to 19.2. alkaen maksutta MTV Katsomossa
Myös MTV3- ja MTV Ava -kanavilla
- Dokumentaarinen tv-sarja Iholla seuraa neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä. Kamera kulkee jokaisen päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan ja katsoja pääsee mukaan niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.
- Tulevalla kaudella sarjassa nähdään uusina päähenkilöinä hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm sekä entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä Julianna Jokela. Mukana ovat lisäksi viime kaudelta tutuksi tulleet tanssija, yrittäjä Chachi Hildén sekä tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen.
- MTV Katsomo+ -tilaajat seuraavat sarjaa 4.2. alkaen kolmen jakson viikkotahdilla.
Yökylässä Maria Veitola
ma 23.2. klo 21 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kultainen Venla -palkittu Yökylässä Maria Veitola juhlii kymmenettä juhlakauttaan. Maria Veitola on yöpynyt yli sadan tunnetun suomalaisen kodissa ja matka jatkuu jälleen. Yökyläilyt kuljettavat tällä kaudella poikkeuksellisiin maisemiin Suomen halki aina maailman laidalle saakka. Juhlakautta vietetään upeiden maisemien lisäksi suurien tunteiden, tarinoiden ja ikimuistoisten kohtaamisten sekä uusien haasteiden äärellä.
- Uusi kausi käynnistyy Arja Saijonmaan jaksolla. Alkavalla kaudella ovensa ja mielenmaisemansa Marialle avaavat myös Niko Saarinen, Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari, Christel ja Jori Roosberg, Satu Rämö, Benjamin Peltonen, Martti Suosalo, Sofia Virta, Anna-Leena Härkönen sekä Osmo ja Peltsi Peltola.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, sen jälkeen jakso viikossa. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Suurmestari Uusi-Seelanti
ma 2.2. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Kummallisilta tehtäviltä ja kilpailijoiden hersyvän hauskoilta suorituksilta ei vältytä suositun Suurmestarin Uuden-Seelannin versiossakaan. Avausjaksossa kilpailijat tuovat palkintotehtävään parhaita vihreitä juttuja. Lisäksi kaadetaan keiloja asuntovaunusta, lennetään ja harjataan virallisen valvojan, Paulin, hampaat.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Hotel Costiera, kausi 1
ti 3.2. alkaen
Nyt MTV Katsomo ja MTV Ava
- Kepeän rikossarjan pääosassa nähdään Greyn anatomia -tähti Jesse Williams.
- Amerikanitalialainen Daniel De Luca, entinen merijalkaväen sotilas, palaa lapsuusmaisemiinsa Positanoon, upealle Amalfin rannikolle. Työkseen hän ratkoo luksushotellin asukkaiden ja henkilökunnan moninaisia ongelmia – ja pakenee samalla omiaan.
- Ohjelma on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
The Hunting Party, kausi 1
ti 3.2. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomo ja MTV Ava
- Kun huippusalaisessa vankilassa räjähtää, joukko Yhdysvaltain vaarallisimpia rikollisia pääsee pakoon. Entinen FBI:n profiloija Rebecca Henderson kutsutaan jäljittämään tuttua sarjamurhaajaa. Lopulta kasassa on pieni joukko viranomaisia, joiden salaisena tehtävänä on saada karkurit kiinni, yksi kerrallaan.
- Ohjelma on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Below Deck Down Under, kausi 4
ti 3.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kapteeni Jason Chambers palaa ruoriin ja vie luksusjahdin tällä kaudella Karibian Canouaniin. Jason tavoittelee kurinalaista miehistöä ja priimatason palvelua, mutta merellä draama nousee pintaan nopeammin kuin ankkurit. Mukaan hyppäävät muun muassa tutut tähdet päästewardi Daisy Kelliher, keittiön konkari Ben Robinson sekä toisen perämiehen roolissa paluun tekevä João Franco. Uudet miehistön jäsenet tietysti lisäävät soppaan aimo annoksen säpinää, romansseja ja valtataisteluita.
- Kauden kohokohtiin kuuluu Real Housewives of Salt Lake City -tähtien villi reissu, jonka kulku nähdään nyt miehistön näkökulmasta.
- Sarjaa seurataan MTV Katsomossa jenkkitahtiin, jakso viikossa.
Murha Sandhamnissa, kausi 11
pe 6.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Alexander ja Nora eivät ole olleet yhteydessä Noran petoksen jälkeen. Kun Alexander ja Pentu saavat tutkittavakseen uuden tapauksen, heidän uusi pomonsa Rakel kutsuu Noran syyttäjäksi. Alexander asuu Pennun ja Pärin luona, mikä aiheuttaa ongelmia. Ruotsalainen rikossarja perustuu Viveca Stenin bestsellereihin.
- Kauden kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Suurmestari UK, kausi 20
su 8.2. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Mitä kummallisimpia tehtäviä on jälleen luvassa Suurmestari UK:ssa. Kauden avausjakson palkintotehtävässä nähdään pehmeitä juttuja, jotka tekisivät hyvää Gregille. Kilpailijat pääsevät jahtaamaan Alexia, vierittämään esineitä ja tekemään jotain mukavaa, mikä kuulostaa ällöttävältä.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Death Cap: The Mushroom Murders
ke 11.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kolmiosainen dokumenttisarja seuraa koko maailmaa kuohuttaneen kolmoismurhan tutkintaa. Vuonna 2023 Australian Victorian osavaltiossa Erin Patterson valmisti ruokaa myrkkysienistä, ja kolme lounasvierasta kuoli. Oliko teko tahallinen, ja mikä oli motiivi? Äänessä ovat muiden muassa tapauksesta raportoineet toimittajat ja siihen liittyneiden läheiset.
Kolmiodraama Australia, kausi 2
to 12.2. alkaen
MTV Katsomo
- Australian Kolmiodraamassa käänteitä ei puutu, kun sinkut muuttavat yhteen saman katon alle. Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan yhden jakson viikkotahdilla.
Race Across the World, kausi 3
la 14.2. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Suositun kisailuohjelman alkuperäisessä brittiversiossa viisi paria lähtee kilpailuun Kanadan Vancouverista, ja joillekin jo pääsy ulos lähtöpaikkana toimivasta kansallispuistosta tuottaa ongelmia.
The Rainmaker
ke 18.2. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
su 22.2. alkaen maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Tuoreessa lakidraamassa vastavalmistuneella Rudy Baylorilla on vaikeuksia saada asianajouraansa alkuun. Hän päättää nousta suurta ja nimekästä lakifirmaa vastaan saadakseen oikeutta naiselle, joka uskoo sairaalan olevan vastuussa hänen poikansa kuolemasta.
- Sarja perustuu John Grishamin samannimiseen bestselleriin.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille.
Huijarideittailija
(Don’t Date Brandon)
ma 23.2. alkaen
MTV Katsomo
- Kolmiosainen true crime -dokumentti seuraa Amberia, joka rakastuu Brandoniin – komeaan, hurmaavaan ja näennäisesti täydelliseen mieheen. Pian ensihuuman haihduttua Amber alkaa kuitenkin nähdä säröjä kiiltävässä kulississa. Kun hän ottaa yhteyttä Brandonin ex-vaimoon Athenaan, paljastuu karu totuus: Brandon on taitava manipuloija, jonka menneisyys on täynnä valheita ja petoksia. Yhdessä Amber ja Athena päättävät nostaa verhon miehen ympäriltä ja käynnistävät podcastin varoittaakseen muita.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille.
The Way Home, kausi 2
ti 24.2. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Toisen kauden alussa Kat ja Alice yrittävät jättää menneisyyden taakseen ja viettää normaalia kesää. Kaikki kuitenkin muuttuu yllättävän testamentin myötä. Naapurin kertoma uutinen saa Delin mietteliääksi.
- Sarjaa tähdittävät Chyler Leigh ja Andie MacDowell.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille.
ELOKUVAT
Gunpowder Milkshake
to 5.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Karen Gillanin (Guardians of The Galaxy) ja Lena Headeyn (Game of Thrones) tähdittämä toimintatrilleri Samista, joka on seurannut äitinsä jälkiä palkkamurhaajaksi. Kun keikka menee pieleen, Sam tarvitsee äitinsä apua selvitäkseen. Yhdysvallat 2021.
Clean
to 5.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Australialaisdokumentti Sandra Pankhurstin tiimistä, joka huolehtii Melbournessa epätavallisista siivouksista aina verisistä rikospaikoista yleiseen kurjuuteen. Tiimi puhdistaa kaiken, mutta heidän todistamansa näyt jättävät heihin jälkensä. Australia 2022.
Lancaster
to 5.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Brittidokumentti legendaarisesta pommikone Lancasterista, jolla oli ratkaiseva rooli toisessa maailmansodassa. Sodasta selvinneet veteraanit kertovat koneen ja sen miehistöjen tarinan. Iso-Britannia 2022.
Sleeping Dogs
la 7.2. alkaen
MTV Katsomo
- Russel Crowen, Karen Gillanin ja Marton Csokasin tähdittämä leffa nyt tv-ensi-illassa!
- Peilien kirja -romaaniin perustuvassa rikostrillerissä muistinsa menettänyt entinen rikostutkija alkaa selvittää vanhaa murhatapausta. Totuus tapahtumista alkaa hahmottua palapelin lailla, mutta samaan aikaan hänelle selviää asioita omastakin menneisyydestään. Australia 2024.
Spede
pe 20.2. klo 19.30 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Pertti Pasasen elämästä ja urasta kertova elokuva nyt tv-ensi-illassa! Elokuva käy läpi ikonisen viihteentekijän innovatiivisinta elokuvatuotantovaihetta. Se valottaa kulissien takaisia tapahtumia 1960-luvun lopulta Uuno Turhapuron syntytarinaan ja kansansuosioon, sekä Speden taistelua viihteen puolesta ajan elokuvataidepiirejä vastaan. Millainen Spede oli persoonana, työkaverina, viihdetaiteilijana - ja puolisona? Suomi 2023.
The Monkey
la 21.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Stephen Kingin novelliin perustuvassa kauhuelokuvassa kaksosveljekset Bill ja Hal löytävät ullakolta kadonneen isänsä tavaroista vanhan apinalelun. He kääntävät sen avainta käynnistääkseen lelun, ja siitä alkaa outojen kuolemantapausten sarja. Elokuvan ohjauksesta vastaa Osgood Perkins (Longlegs). Yhdysvallat 2025.
Old Guy
to 26.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Ammattipalkkamurhaaja Danny Dolinski alkaa olla uransa ehtoopuolella ja eläköitymässä. Sitä ennen hän saa vielä tehtäväksi kouluttaa nuorta ja asenteellista seuraajaansa, Z-sukupolven Wihlborgia. Toimintakomediaa tähdittävät Christoph Waltz, Lucy Liu ja Cooper Hoffman, joka on Philip Seymour Hoffmanin poika. Ohjauksesta vastaa toimintaelokuvien veteraanitekijä Simon West (Con Air). Yhdysvallat 2024.
Spermageddon
pe 27.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Norjalainen animaatiokomedia on kuin Sausage Party ja Inside Out – mielen sopukoissa samassa paketissa.
- Elokuvassa seurataan rakastuneita teinejä Jereä ja Liisaa, jotka harrastavat seksiä ensimmäistä kertaa, sekä Simppa Siittiötä, joka asuu Jeren kiveksissä ja on lähdössä ystävineen suorittamaan elämäntehtäväänsä saavuttaakseen kultaisen määränpään, munasolun. Norja 2024.
The Trouble with Jessica
pe 27.2. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Mustassa brittikomediassa Sarahin ja Tomin talous on kuralla. He ovat juuri löytäneet ostajan tyylikkäälle Lontoon-kodilleen, mikä on todellinen pelastus. Heidän parhaat ystävänsä Richard ja Beth tulevat viimeiselle illalliselle. Myös vanha tuttava Jessica ilmaantuu yhtäkkiä paikalle ja ilta saa synkän käänteen. Pian puutarhassa on ruumis ja kaupat uhkaavat vaarantua. Iso-Britannia 2023.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ratkaisunhetket lähestyvät ja kamppailu pudotuspeliasetelmista kiihtyy äärimmilleen helmikuussa. Monesta muusta huippusarjasta poiketen Liigassa pelataan myös läpi olympialaisten. Luvassa on kaikkiaan 75 toinen toistaan tärkeämpää ottelua.
- Yksi helmikuun juhlavista kohokohdista on luvassa la 7.2. Tuolloin Jyväskylästä tulee jälleen hetkeksi Hytöskylä, kun JYP jäädyttää ex-kapteeninsa Juha-Pekka Hytösen pelinumeron. Hytönen on modernin ajan suurimpia seuraikoneita koko Liigassa. Hytönen pelasi Liigassa yli 800 ottelua, kaikki JYPin paidassa, ja johti kapteenina JYPin seurahistorian molempiin Suomen mestaruuksiin. Juhlapeli JYP–HIFK on itseoikeutetusti Hockey Night Lauantain pääpeli.
- Suomi-kiekon seuratuimpiin kuuluvista kohtaamisista, Tampereen paikallispeleistä, saadaan myös herkkupalaa tarjolle. Tappara–Ilves pelataan pe 13.2. klo 18.15 alkaen.
- Kaikki kauden ottelut ovat katsottavissa suorana MTV Katsomosta.
Helmikuun studiolliset Liiga-lähetykset:
6.2. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Ilves–KooKoo
7.2. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: JYP–HIFK
13.2. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Kärpät–KalPa
27.2. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: KalPa–Tappara
28.2. klo 16.30 Hockey Night Lauantai
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Liigan tulevien sarjauudistusten ja siirtymäkauden myötä entistäkin jännittävämmäksi muuttuneen Mestiksen runkosarja huipentuu helmikuussa.
- Huipputärkeitä pisteitä on jaossa heti 3.2. alkaen, kun RoKi ja IPK iskevät yhteen. Siitä eteenpäin helmikuussa on luvassa kaikkiaan 46 ratkaisevan tärkeää runkosarjan loppusuoran ottelua, kaikki suorana MTV Katsomosta. Runkosarjan päätöskierros pelataan la 28.2.
- MTV Subin kuukauden ottelu nähdään ti 24.2., jolloin valokeila kääntyy Turkuun, missä TUTO isännöi IPK:ta. IPK on Joensuun Kiekkopoikien ohella vahvin ehdokas Jokereiden haastajaksi kevään edetessä. Lähetys käynnistyy klo 18.15 MTV Katsomossa ja MTV Subilla.
- Muita kiinnostavia poimintoja helmikuun tarjonnasta ovat mm. Ketterä–IPK pe 6.2., Jokerit–K-Vantaa ti 17.2., IPK–JoKP to 19.2. ja JoKP–IPK la 21.2.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin SHL:ssä pelataan helmikuussa olympialaisten vuoksi hieman poikkeavalla rytmillä. Silloin kun pelataan, MTV Katsomossa nähdään tuttuun tapaan 2–3 suoraa ottelulähetystä viikossa, joista yksi suomeksi selostettuina.
Helmikuun suomenkieliset SHL-lähetykset:
To 5.2. klo 19.55 Malmö–Rögle
To 26.2. klo 19.55 Luulaja–Timrå
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Helmikuu käynnistyy Sveitsin liigan lähetyksellä Davos–Fribourg su 1.2. Sunnuntaikierroksen myötä Sveitsin liiga vetäytyy olympialaisten ajaksi tauolle ja pelit jatkuvat tiistaina 24.2. MTV Katsomossa nähdään valikoituja otteluita.
Helmikuun Sveitsin liigan lähetykset:
Su 1.2. klo 16.40 Davos-Fribourg (selostus englanniksi)
Ti 24.2. klo 20.40 Rapperswill-Geneve (selostus englanniksi)
Pe 27.2. klo 20.40 Ottelu avoin (selostus suomeksi)
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigan pudotuspelikevät on täällä – matka Budapestin finaaliin käynnistyy!
- Pudotuspelit alkavat ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Kaksiosaisissa otteluissa liigavaiheessa sijoille 9–24 sijoittuneet joukkueet selvittävät, mitkä joukkueet jatkavat 16 parhaan joukkoon.
- Luvassa on tuhteja tiistai- ja keskiviikkoiltoja, kun otteluita pelataan kahdessa slotissa, klo 19.45 ja klo 22 alkaen. MTV:n jalkapallostudio on valmiina rakentamaan kevään draamaa Peetu Pasasen johdolla. Asiantuntijoina lähetyksissä jatkaa tuttu viisikko: Mika Väyrynen, Antti Niemi, Jari Litmanen, Juho Rantala ja Mehmet Hetemaj. Studiolähetykset alkavat klo 19 tiistai- ja keskiviikkoiltaisin.
Helmikuun pelipäivät:
17.–18.2. Kick off -playoffs, ensimmäiset osaottelut
24.–25.2. Kick off -playoffs, toiset osaottelut
UEFA Youth League
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ensimmäisenä suomalaisjoukkueena Youth Leaguen pudotuspeleihin sensaatiomaisesti edennyt HJK:n U19-joukkue saa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Töölössä vastaansa Manchester Cityn akatemian. Perparim Hetemajn luotsaama ryhmä kaatoi syksyllä kaksiosaisissa otteluissa muun muassa Genkin ja Trabzonsporin, mutta nyt City tarjoilee pelaajamateriaaliltaan astetta kovemman haasteen: joukkueen rungon muodostavat Cityn edustusjoukkueen portteja kolkuttelevat nuoret tähdet, kuten Ryan McAidoo, Reigan Heskey ja Kaden Braithwaite.
- MTV Katsomo välittää hienon suomalaisen jalkapalloillan ke 4.2. klo 16.45 alkaen.
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Espanjan pääsarjassa loppuvuosi teki eroja huipputasaisena syksyllä edenneeseen mestaruustaisteluun. Hansi Flick tekee vaikuttavaa jälkeä ja Barcelona puolustaa mestaruuttaan vakuuttavasti. Saksalainen on loihtinut Barcelonasta tylyn voittokoneen ja tammikuuhun lähdettäessä joukkueen voittoputki oli kasvanut jo yhdeksään otteluun kaikki kilpailut huomioiden.
- Helmikuu käynnistyy värikkäällä Baskimaan paikalliskamppailulla su 1.2., kun Athletic Bilbao isännöi Real Sociedadia.
- Kapuloita Barcelonan hyvin rullaaviin vankkureihin yrittävät helmikuussa iskeä Elche (31.1.), Mallorca (ottelupäivä 23), Girona (ottelupäivä 24) ja Levante (ottelupäivä 25). Real Madrid puolestaan yrittää takoa voitot Rayo Vallecanosta (1.2.), Valenciasta (ottelupäivä 23), Real Sociedadista (ottelupäivä 24) ja Osasunasta (ottelupäivä 25). La Liga vahvistaa tarkat otteluaikataulut myöhemmin.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italiassa Inter repi eroa huipputasaisena edenneessä mestaruustaistelussa. Kilpailijoiden kompuroidessa Inter päässee aloittamaan helmikuuta hyvistä asemista. Kuukauden huippuotteluita ovat kuun puolivälissä Napolin ja Roman kohtaaminen sekä Italian suurin ja kaunein ottelu, jossa Inter isännöi Juventusta.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 12.2. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin MM-sarjassa on edessä kauden toinen kilpailu, kun Ruotsin lumilla ajetaan 12.–15. helmikuuta.
- Koko kauden kisaavalta Sami Pajarilta voidaan odottaa tulosta, mutta samaa voidaan sanoa osa-aikaista kautta ajavasta Esapekka Lapista, joka avaa kautensa Ruotsissa. Lappi voitti Ruotsin rallin edellisellä kerralla kisatessaan siellä vuonna 2024.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Ralliviikkojen tuttu kattaus pitää sisällään myös MTV3-kanavalla esitettävän Rallisirkuksen torstaisin sekä Ralliextrat pe-su. Myös ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
- Ruotsin rallin asiantuntijoina lähetyksiä tähdittävät Jonne Halttunen ja Riku Tahko.
MUU URHEILU
World Athletics Indoor Tour Gold
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Helmikuu on täynnä yleisurheilun tähtihetkiä, kun MTV Katsomossa nähdään hallikauden kovatasoisimmat kisat suorana. Indoor Tour Gold -kiertue avaa helmikuun USA:n tähtiurheilijoiden tahdissa New Yorkissa. Pari päivää myöhemmin kiertue jatkuu Euroopassa tiiviillä tahdilla.
- Ti 3.2. Tshekin Ostravassa järjestettävä kisa myytiin loppuun jo marraskuussa. Indoor Tour Gold -kiertue huipentuu helmikuun 22. päivänä Puolan Torunissa.
- MTV Katsomossa nähdään suora lähetys kaikista kilpailuista. Suomalaisurheilijoiden osallistuminen kiertueen kisoihin vahvistuu myöhemmin.
Helmikuun kilpailut:
Su 1.2 klo 23 Yleisurheilua: New York
Ti 3.2. klo 18 Yleisurheilua: Ostrava
Pe 6.2. klo 20.15 Yleisurheilua: Madrid
Su 8.2. klo 19 Yleisurheilua: Karlsruhe
Ke 11.2. klo 18 Yleisurheilua: Belgrad
To 19.2. klo 21.30 Yleisurheilua: Lievin
Su 22.2. klo 18 Yleisurheilua: Torun
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- ATP-tenniksessä uusi kausi on alkanut ja helmikuun aikana isketään palloa peräti kymmenessä turnauksessa, neljässä maanosassa. Luvassa ovat myös kauden ensimmäiset ATP 500 -luokan turnaukset Rotterdamissa ja Dallasissa.
- MTV Katsomossa seurataan suorina lähetyksinä kaikkia turnauksia. Suomalaisten otteita pyritään MTV Katsomossa seuramaan niin kaksin- kuin nelipelissäkin mahdollisuuksien mukaan.
Helmikuun turnaukset:
2.–8.2. ATP 250: Montpellier
9.–15.2. ATP 500: Rotterdam
9.–15.2. ATP 500: Dallas
9.–15.2. ATP 250: Buenos Aires
16.–22.2. ATP 250: Delray Beach
16.–22.2. ATP 500: Rio De Janeiro
16.–22.2. ATP 500: Doha
23.2.–1.3. ATP 500: Dubai
23.2.–1.3. ATP 250: Santiago
23.2.–1.3. ATP 500: Acapulco
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
