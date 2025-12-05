Ammattiosaamisen SM-semifinaalit kisataan 26.-30.1.2026
Semifinaalien toteuttamiseen osallistuu noin 60 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen. Media on tervetullut seuraamaan Taitaja2026-semifinalistien työskentelyä.
Ammattiosaamisen Suomen mestaruuskilpailujen eli Taitaja2026-kilpailun semifinaalit kisataan valtakunnallisesti tammikuun viimeisellä viikolla 26.-30.1.2026.
Taitaja on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen ammattitaidon SM-kilpailu, jossa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa kilpailulajeissa. Eri koulutusaloja ja ammatteja edustavia kilpailulajeja on 48.
Semifinaaleihin osallistuu 1800 ammatillisen perustutkinnon suorittavaa, alle 22-vuotiasta opiskelijaa. Semifinaalikilpailuja järjestetään viikon aikana kaikkiaan noin sata. Semifinaalien toteuttamiseen osallistuu noin 60 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen.
Taitaja2026-finalistit julkistetaan torstaina 12.2.2026. Ammattiosaamisen SM-kilpailutapahtuma Taitaja2026 huipentuu finaaliviikkoon 18.-21.5.2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulan Urheilukeskuksessa.
Taitaja-semifinaalit valottavat, mitä amiksille kuuluu
Taitaja2026-semifinaalit raottavat, mitä ammatillinen koulutus on vuonna 2026 ja mitä sille kuuluu. Mukana kilpailussa edustettuna on ammatteja automaalauksesta talonrakentamiseen, vaatteen valmistuksesta kokin ja tarjoilijan työhön sekä matkailusta taloushallintoon. Osa lajeista on suunnattu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Taitaja2026-semifinaaleja. Ole yhteydessä oman alueesi ammatilliseen koulutusorganisaatioon ja tiedustele mahdollisuutta tutustua Taitaja-semifinaaleihin ja haastatella kisaavia opiskelijoita.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa
- Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa ammattiin opiskelevat kilpailevat paremmuudesta eri ammatteihin perustuvissa lajeissa.
- Finaaliviikko järjestetään Tuusulan Urheilukeskuksessa 18.–21.5.2026. Tapahtuma on kaikille kiinnostuneille avoin ja ilmainen.
- Ammattitaitolajeja on yhteensä 48, ja niistä viisi on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja.
- Finaaliviikolla järjestetään myös yläkoululaisten leikkimielisen Taitaja9-kilpailun finaali.
- Mukana on noin 500 kilpailijaa, ja tapahtumaa seuraamaan odotetaan kymmeniä tuhansia kävijöitä.
- Taitaja-tapahtumaa hallinnoi Skills Finland ry. Vuonna 2026 Taitaja-tapahtuman Tuusulaan toteuttaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Luoma
markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Taitaja2026
puh. 040-5091694
minna.luoma@keuda.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Skills Finland ry kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Vuonna 1993 perustetun voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Skills Finland johtaa Taitaja-tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistä. Taitajan järjestää vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, vuoden 2026 Taitajan vetovastuu on Keskiuudenmaan koulutuskuntayhtymällä Keudalla. Semifinaalien järjestämiseen osallistuu viikolla 5/2026 kymmeniä koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen. Taitaja2026-finaali järjestetään 18.–21.5.2026 Tuusulan urheilukeskuksessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry
Nuori EM-mitalisti teki puvun Linnan juhliin5.12.2025 08:53:12 EET | Tiedote
Nuorten ammattitaidon EM-kilpailussa pronssimitalilla palkitun tekstiili- ja muotialan opiskelijan Inka Nurmisen, 19, suunnittelema ja toteuttama klassista glamouria hehkuva puku nähdään lauantaina Presidentinlinnassa.
Taitaja2026-semifinaali innosti 1800 ammatillista opiskelijaa – määrä on 2000-luvun suurimpia25.11.2025 16:31:53 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 eri puolella Suomea ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävissä semifinaaleissa ratkaistaan, ketkä ammattiin opiskelevat nuoret selvittävät tiensä alansa suomenmestaruusfinaaliin toukokuussa. Taitaja2026-finaali järjestetään Keski-Uudellamaalla Tuusulassa.
Ammattikorkeakoulut tarjoavat Taitaja2026-kilpailijoille suoran väylän opintoihin4.11.2025 11:31:04 EET | Tiedote
Taitaja2026-kilpailun finaalissa menestyneet ammattikoululaiset voivat hakea kilpailutulostensa perusteella suoraan ammattikorkeakouluun jatko-opintoihin.
Amispäiväkirjat sai jatkoa Nelosen kanavilla – mukana seitsemän uutta ammattiin opiskelevaa nuorta24.9.2025 15:05:15 EEST | Tiedote
Amispäiväkirjat-ohjelmasarja kertoo ammatillisen koulutuksen valinneista henkilöistä, heidän haaveistaan, tavoitteistaan ja haasteistaan. Toinen tuotantokausi on alkanut Nelosen kanavilla. Sarjan päähenkilöt voi tavata 6.10. järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa Helsingissä.
Palacen Daniel Romille nuorten kokkien EM-kultaa18.9.2025 17:04:21 EEST | Tiedote
EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi viime viikolla Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa. Kirkkaimman mitalin toi Daniel Romi Cooking-lajissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme