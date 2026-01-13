Energiasektorin trendit 2026: energiatehokkuusratkaisut, jotka maksavat itsensä takaisin
17.2.2026 11:48:07 EET | Finess Energy Oy | Artikkeli
Energiamarkkinoiden voimakas hintavaihtelu, kiristyvä sääntely ja huoltovarmuuden korostuminen ohjaavat teollisuuden ja energiayhtiöiden investointeja. Vuonna 2026 menestyvät ne toimijat, jotka pystyvät yhdistämään energiatehokkuuden, sähköistymisen ja joustavan tuotannon liiketoimintastrategiakseen.
Energia-ala on keskellä nopeaa murrosta. Sähkön hinnan voimakas vaihtelu, kiristyvät päästövaatimukset ja huoltovarmuuden korostuminen ohjaavat teollisuuden ja energiayhtiöiden investointeja kohti ratkaisuja, jotka ovat yhtä aikaa kannattavia, joustavia ja vähäpäästöisiä.
Vuonna 2026 energiatehokkuus ei ole enää erillinen kehityshanke, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Yrityksiltä edellytetään nyt mitattavia päästövähennyksiä, parempaa energiatehokkuutta ja kykyä hyödyntää energiamarkkinoiden vaihtelua.
Hukkalämmöstä kilpailuetu
Teollisuusprosessien, jäähdytyksen ja datakeskusten hukkalämpö nähdään yhä useammin strategisena resurssina. Lämpöpumppujen avulla hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää prosesseissa tai kaukolämpöverkossa. Oikein hyödynnettynä hukkalämpö parantaa energiatehokkuutta, vähentää ostoenergian tarvetta ja pienentää päästöjä merkittävästi.
“Hukkalämmön hyödyntämisessä piilee merkittävä potentiaali. Vaikka osa toimialoista ottaa hukkalämpöä jo tehokkaasti talteen, mahdollisuuksia sen laajempaan hyödyntämiseen on edelleen runsaasti”, kertoo Finess Energyn toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola.
Vuonna 2026 korostuvat ratkaisut, joissa hukkalämpö:
- otetaan talteen osaksi lämmitys- ja prosessijärjestelmiä
- jalostetaan käyttökelpoiseksi lämpöpumppujen avulla
- toteutetaan kokonaisratkaisuna, joka integroidaan olemassa oleviin järjestelmiin
Sähkökattilat, sähköistyminen ja reservimarkkinat lisäävät joustavuutta
Teollisuuden ja energiantuotannon sähköistyminen kiihtyy vuonna 2026. Sähkökattilat ja sähköiset lämmitysratkaisut mahdollistavat siirtymisen pois fossiilisista polttoaineista sekä lämmöntuotannon ajoittamisen edullisille tunneille. Samalla ne avaavat mahdollisuuden osallistua sähkön säätö- ja reservimarkkinoille, mikä parantaa investointien kannattavuutta.
“Sähkökattila on edullisuutensa ja nopean säätökykynsä ansiosta yksi suosituimmista tavoista sähköistää lämmöntuotantoa, ja sen merkitys säilyy vahvana myös tulevaisuudessa. Se voidaan käynnistää käytännössä välittömästi ja nostaa täyteen tehoon sekunneissa tai viimeistään minuutissa.”, Paavola kommentoi.
Oikein mitoitettuna ja älykkäästi ohjattuna kattilat toimivat osana joustavaa energiajärjestelmää, joka tuottaa sekä kustannussäästöjä että lisätuloa reservimarkkinoilta. Erityisesti kaukolämpöyhtiöille ja energiantuottajille sähkökattila tuo:
- nopean reagointikyvyn sähkön hintavaihteluihin
- paremman yhteensopivuuden uusiutuvan energian kanssa
- mahdollisuuden vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä
- mahdollisuuden osallistua sähkön säätö- ja reservimarkkinoille
Kokonaisratkaisut korvaavat yksittäiset laitteet
Vuoden 2026 keskeinen trendi on siirtyminen yksittäisistä laiteinvestoinneista kokonaisvaltaisiin energiaratkaisuihin.
Onnistuneet hankkeet perustuvat huolelliseen esiselvitykseen, energiavirtojen kartoitukseen ja järjestelmien yhteensovittamiseen. Kokonaisratkaisut ja älykäs automaatio varmistavat investointien tuoton.
“Vaikka kokonaisjärjestelmät voivat suunnitteluvaiheessa näyttää monimutkaisilta, huolellinen suunnittelu ja moderni automaatio varmistavat toimivan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.”, toteaa Paavola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha-Pekka PaavolaToimitusjohtajaPuh:020 756 9941Puh:040 159 7767juha-pekka.paavola@finess.fi
Linkit
Tekoja energiankäytön tehostamiseksi
Energiatehokkuus on kilpailuetu. Haluatko selvittää, mitä nämä trendit tarkoittavat juuri teidän kohteessanne? Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan energiatehokkaita kokonaisratkaisuja, jotka maksavat itsensä takaisin.
Ratkaisemme energiatehokkuuden haasteita tunnistamalla potentiaaliset energiakiertotalouden lähteet ja toimittamalla energiatehokkuutta parantavia laitteita, järjestelmiä ja asiantuntijapalveluita laaja-alaisesti eri toimialoille. Edistämme teollisuuden ja kiinteistöjen ympäristötavoitteiden toteutumista tehostamalla energiankäyttöä sekä tukemalla energiainvestointien onnistumista.
