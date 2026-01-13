Energiasektorin trendit 2026: energiatehokkuusratkaisut, jotka maksavat itsensä takaisin

Energia-ala on keskellä nopeaa murrosta. Sähkön hinnan voimakas vaihtelu, kiristyvät päästövaatimukset ja huoltovarmuuden korostuminen ohjaavat teollisuuden ja energiayhtiöiden investointeja kohti ratkaisuja, jotka ovat yhtä aikaa kannattavia, joustavia ja vähäpäästöisiä.

Vuonna 2026 energiatehokkuus ei ole enää erillinen kehityshanke, vaan keskeinen osa liiketoimintastrategiaa. Yrityksiltä edellytetään nyt mitattavia päästövähennyksiä, parempaa energiatehokkuutta ja kykyä hyödyntää energiamarkkinoiden vaihtelua.

Hukkalämmöstä kilpailuetu

Teollisuusprosessien, jäähdytyksen ja datakeskusten hukkalämpö nähdään yhä useammin strategisena resurssina. Lämpöpumppujen avulla hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää prosesseissa tai kaukolämpöverkossa. Oikein hyödynnettynä hukkalämpö parantaa energiatehokkuutta, vähentää ostoenergian tarvetta ja pienentää päästöjä merkittävästi.

“Hukkalämmön hyödyntämisessä piilee merkittävä potentiaali. Vaikka osa toimialoista ottaa hukkalämpöä jo tehokkaasti talteen, mahdollisuuksia sen laajempaan hyödyntämiseen on edelleen runsaasti”, kertoo Finess Energyn toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola.

Vuonna 2026 korostuvat ratkaisut, joissa hukkalämpö:

otetaan talteen osaksi lämmitys- ja prosessijärjestelmiä

jalostetaan käyttökelpoiseksi lämpöpumppujen avulla

toteutetaan kokonaisratkaisuna, joka integroidaan olemassa oleviin järjestelmiin

Hukkalämpö on arvokas energialähde. Kuvassa jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä. Finess Energy Oy

Sähkökattilat, sähköistyminen ja reservimarkkinat lisäävät joustavuutta

Teollisuuden ja energiantuotannon sähköistyminen kiihtyy vuonna 2026. Sähkökattilat ja sähköiset lämmitysratkaisut mahdollistavat siirtymisen pois fossiilisista polttoaineista sekä lämmöntuotannon ajoittamisen edullisille tunneille. Samalla ne avaavat mahdollisuuden osallistua sähkön säätö- ja reservimarkkinoille, mikä parantaa investointien kannattavuutta.



“Sähkökattila on edullisuutensa ja nopean säätökykynsä ansiosta yksi suosituimmista tavoista sähköistää lämmöntuotantoa, ja sen merkitys säilyy vahvana myös tulevaisuudessa. Se voidaan käynnistää käytännössä välittömästi ja nostaa täyteen tehoon sekunneissa tai viimeistään minuutissa.”, Paavola kommentoi.

Oikein mitoitettuna ja älykkäästi ohjattuna kattilat toimivat osana joustavaa energiajärjestelmää, joka tuottaa sekä kustannussäästöjä että lisätuloa reservimarkkinoilta. Erityisesti kaukolämpöyhtiöille ja energiantuottajille sähkökattila tuo:

nopean reagointikyvyn sähkön hintavaihteluihin

paremman yhteensopivuuden uusiutuvan energian kanssa

mahdollisuuden vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

mahdollisuuden osallistua sähkön säätö- ja reservimarkkinoille

Sähkökäyttöiset kattilat soveltuvat erinomaisesti nykyaikaisen teollisuuden prosesseihin sekä energiantuotantoon. Kuvassa 10 MW elektrodikattila 20 kV:n käyttöjännitteellä. Finess Energy Oy

Kokonaisratkaisut korvaavat yksittäiset laitteet

Vuoden 2026 keskeinen trendi on siirtyminen yksittäisistä laiteinvestoinneista kokonaisvaltaisiin energiaratkaisuihin.

Onnistuneet hankkeet perustuvat huolelliseen esiselvitykseen, energiavirtojen kartoitukseen ja järjestelmien yhteensovittamiseen. Kokonaisratkaisut ja älykäs automaatio varmistavat investointien tuoton.

“Vaikka kokonaisjärjestelmät voivat suunnitteluvaiheessa näyttää monimutkaisilta, huolellinen suunnittelu ja moderni automaatio varmistavat toimivan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.”, toteaa Paavola.