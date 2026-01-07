Telia esti viime vuonna ennätysmäärän Suomeen kohdistuneita huijauspuheluita

Telia Finland jatkaa organisaation yksinkertaistamista kasvustrategian toteuttamiseksi 7.1.2026 10:17:43 EET | Tiedote

Telia Finland jatkaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman organisaation rakentamista. Yhtiö käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 200 tehtävän vähentymiseen Telian Suomen toiminnoissa. “Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand. Suunnitellut muutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja. Tavoitteena on panostaa jatkossakin asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin. Telia lisää investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle mm. kaksoiskäyttöteknologian kehittämiseksi kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 2000 tehtävää. Muutosneu