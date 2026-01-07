Telia esti viime vuonna ennätysmäärän Suomeen kohdistuneita huijauspuheluita
Operaattori torjui yhteensä yli 16,5 miljoonaa huijauspuhelua vuoden 2025 aikana. Uutena ilmiönä korostui, että rikolliset yrittivät tekeytyä aiempaa enemmän suomalaisille tuttujen kotimaisten puhelinnumeroiden näköisiksi.
Teleoperaattori Telia esti yli 16,5 miljoonaa asiakkaidensa liittymiin kohdistunutta huijauspuhelua vuoden 2025 aikana. Kyseessä on ennätyslukema, joka selittyy kehittyneellä automaatioteknologialla ja aktiivisilla toimenpiteillä huijauspuheluiden torjumiseksi.
”Automaation avulla tunnistamme ja estämme Suomeen saapuvaa haitallista puheluliikennettä paremmin kuin koskaan ennen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin huijauspuhelut eivät tule suomalaisten kiusaksi”, Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen sanoo.
Edellinen ennätys torjuttujen huijauspuheluiden määrässä nähtiin vuonna 2023, jolloin operaattori torjui noin 16 miljoonaa huijauspuhelua. Vuonna 2024 luku oli hieman yli 10 miljoonaa estettyä huijauspuhelua. Ulkomailta saapuva huijauspuheluliikenne estetään nykyisin niin suurella volyymilla, että huijarit yrittävät keksiä uusia keinoja.
”Viime vuonna korostui erityisesti se, että huijarit yrittivät tekeytyä suomalaisille tutuiksi, kotimaisen näköisiksi puhelinnumeroiksi. Huijareilla tuntui olevan kova into päästä soittelemaan suomalaisilla numeroilla huijauksia, mutta näitäkin torjuimme merkittävästi enemmän kuin edellisinä vuosina”, Turunen kertoo.
Toisena uutena ilmiönä huijarit pyrkivät kiertämään operaattoreiden estoja soittamalla päästä päähän salattujen viestisovellusten kautta. Viestisovellusten kautta tulevien tuntemattomien soittojen kanssa Turunen kehottaa erityiseen varovaisuuteen.
”En suosittele vastaamista vieraasta numerosta saapuvaan puheluun, joka tulee viestisovellusten kautta. Huijarit käyttävät usein viestisovellusten profiilien käyttäjäkuvina tunnettujen brändien logoja, minkä tarkoituksena on luoda mielikuvaa luotettavuudesta ja tutusta soittajasta. Yllättävät sovelluspuhelut vieraisista numeroista ovat kuitenkin usein huijauksia”, Turunen neuvoo.
Vilkkain yksittäinen kuukausi huijauspuheluiden torjunnassa oli lokakuu, jolloin operaattori torjui yli 2 miljoonaa huijauspuhelua. Huijauspuheluita torjuttiin eniten arkipäivinä.
”Viime vuosien suuret luvut kertovat toimenpiteistämme väärinkäytösten estämiseksi. Juuri nyt puheluliikenne Suomessa on hyvällä mallilla ja puhelimeen vastaaminen on turvallista. Näemme, että haitallista puheluliikennettä on selvästi vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, eli tilanne on tällä hetkellä selvästi parempi. Jatkamme työtä sen eteen, että suomalaisten digitaalinen arki on yhä turvallisempaa”, Turunen kiteyttää.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle
