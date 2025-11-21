Koulutuspaikkakysely 2025 – tuloksia: Työolojen ja oppimismahdollisuuksien kehittäminen näkyy koulutuspaikkojen suositteluhalussa, myös kollegiaalisuus saa kiitosta
Ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevien erikoistuvien ja YEK-vaiheen lääkärien halukkuus suositella omaa koulutuspaikkaansa on kasvanut selkeästi. Kollegiaalisuuden koetaan olevan yleisesti hyvää, joskin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä koetaan myös ongelmia. Kireän taloudellisen tilanteen arvioidaan vaikuttavan aiempaa enemmän täydennyskoulutukseen pääsyyn.
Omaa koulutuspaikkaansa suositteli nyt 68 % vastaajista (Net Promotor Score (NPS) 55). Koulutuspaikkaansa suosittelevien määrä on kasvanut vuoden 2023 kyselystä kuusi prosenttiyksikköä (NPS 47) ja vuodesta 2021 peräti 19 prosenttiyksikköä (NPS 25).
Täydet viisi tähteä sai tällä kertaa 26 koulutuspaikkaa. Erityisen paljon (125,7 NPS-pistettä) arviot ovat parantuneet Pulkamontien terveysasemalla, joka palkitaan Vuoden nousijana.
”Tuoreet kyselytulokset osoittavat, että erikoislääkärikoulutukseen on viime vuosina satsattu ja nuorten lääkärien työoloja ja oppimismahdollisuuksia on haluttu kehittää, mikä on ilahduttavaa sekä koulutettavien että terveydenhuoltojärjestelmän kannalta”, sanoo Koulutuspaikkakyselyn vastaava Maria Lagus Nuorten Lääkärien Yhdistyksestä.
Kollegiaalisuus ja ohjaus saavat pääosin kiitosta
Suomessa erikoistuvista lääkäreistä perustutkintonsa ulkomailla opiskelleet olivat keskimäärin tyytyväisiä ja jopa tyytyväisempiä kuin Suomessa kouluttautuneet kollegansa sekä koulutuspaikkaansa että saamaansa ohjaukseen ja perehdytykseen. Ulkomailla opiskelleet kokivat myös kollegiaalisuuden hyväksi tai jopa erinomaiseksi, monesti myös selvästi paremmaksi kuin koulutusmaassaan.
Parhaiten kollegiaalisuuden nähtiin toteutuvan oman erikoisalan sisällä ja omassa työpaikassa. Kiire ja kuormitustilanteissa kollegiaalisuuden koettiin kuitenkin ajoittain kärsivän. Lisäksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinta näyttäytyy kohtana, jossa kollegiaalisuudessa on kehitettävää.
”Kollegiaalisuus on Suomen lääkärikunnassa hieno ominaisuus, joka parhaimmillaan edistää oppimista ja vähentää virheitä. Kunnioittava suhtautuminen kollegaan ja avun anto pyydettäessä ovat vahvoja ideaaleja, jotka kyselyn perusteella pääasiassa toteutuvat hyvin. Nuorelle lääkärille kollegiaalinen ympäristö mahdollistaa perusteellisen oppimisen ja omien taitojen kehittämisen”, Maria Lagus korostaa.
Noin neljännes vastaajista pääsee suosituksen mukaisesti täydennyskoulutukseen
Lääkärijärjestöt suosittelevat lääkäreille vähintään kymmentä täydennyskoulutuspäivää vuodessa työnantajan kustantamana. Koulutuspaikkakyselyn vastaajista reilu neljännes arvioi, että tämä toteutui. Vastaajista lähes puolella toteutuneiden koulutuspäivien määrä vuodessa oli kuusi tai vähemmän. Koulutuspäivien toteutumattomuutta perustellaan enenevässä määrin taloudellisella tilanteella.
”On ilahduttavaa, että erikoistumiskoulutuksen aktiivinen kehittäminen viime vuosina heijastuu laajasti myönteisenä kehityksenä Koulutuspaikkakyselyn tuloksissa. Tästä kuuluu lämmin kiitos erityisesti kaikille kouluttajille ja ohjaajille! Työnantajien tulee lisäksi muistaa, että jatkuva ammatillinen kehittyminen on lääkärille välttämätöntä, koska lääketieteellinen tieto uusiutuu ja lisääntyy nopeasti. Koko työuran ajan jatkuvalla täydennyskoulutuksella edistetään potilasturvallista ja kustannusvaikuttavaa toimintaa, eikä siitä tule tinkiä edes taloudellisesti haastavina aikoina”, korostaa Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.
Lisätietoja antavat:
Sami Heistaro, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö, sami.heistaro@laakariliitto.fi, puh. 040 905 2800
Maria Lagus, Nuorten Lääkärien Yhdistys, Koulutuspaikkakyselyn vastaava, maria.lagus@nly.fi
Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu noin 90 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi. Lääkäripäivät on lääkärien täydennyskoulutustpahtuma.
