Pohteen asukkaille tullut huijausviestejä suun terveydenhuollosta – älä luovuta tietoja linkin kautta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen asukkaat ovat saaneet viime yönä huijausviestejä. Tekstiviestit ovat tulleet asukkaiden puhelimeen ja niissä kerrotaan virheellisesti, että hänelle olisi ajanvaraus suun terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Viestissä sanotaan, että välttyäkseen 80 euron sakkomaksulta, hänen tulee perua aika viestissä olleen huijauslinkin kautta.
Linkkiä ei pidä klikata. Pohteen hammashuolto ei ole lähettänyt kyseisiä viestejä.
Pohteen tietoturva käsittelee asiaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Huhtala
Tietoturvapäällikkö
anssi.huhtala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
