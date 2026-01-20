Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohteen asukkaille tullut huijausviestejä suun terveydenhuollosta – älä luovuta tietoja linkin kautta

20.1.2026 10:35:33 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen asukkaat ovat saaneet viime yönä huijausviestejä. Tekstiviestit ovat tulleet asukkaiden puhelimeen ja niissä kerrotaan virheellisesti, että hänelle olisi ajanvaraus suun terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Viestissä sanotaan, että välttyäkseen 80 euron sakkomaksulta, hänen tulee perua aika viestissä olleen huijauslinkin kautta. 

Linkkiä ei pidä klikata. Pohteen hammashuolto ei ole lähettänyt kyseisiä viestejä.

Huuhtomerkki kolmion sisällä.

Pohteen tietoturva käsittelee asiaa.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Anssi Huhtala
Tietoturvapäällikkö
anssi.huhtala@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde käynnistää Esko Systemsin osakkeiden myyntiprosessin – asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen jatkuu13.1.2026 16:04:02 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus teki 13.1.2026 periaatepäätöksen Esko Systemsin osakkeiden myynnistä. Myynti toteutetaan kilpailuttamalla osakekaupan yhteydessä yhtiön Pohteelle tuottaman asiakas- ja potilastietojärjestelmän palveluhankinta. Näin mahdollistetaan se, että hyvinvointialueet voivat hyödyntää yhtiön kehittämiä järjestelmiä myös myynnin jälkeen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye