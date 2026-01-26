Timo Pennasen uutuuskirja paljastaa käännöshittien salat
28.1.2026 08:15:00 EET | Avain | Tiedote
Timo Pennasen uutuuskirja Mä elän vieläkin – Käännöshittien kulta-aika ja muut vaiheet käsittelee käännöshittejä kultaisilta 1960- ja 1970-luvuilta. Kuka sanoitti hitit suomeksi, ja mikä määräsi, tuliko biisistä hitti vai floppi?
Käännökset vieraskielisistä kappaleista hallitsivat Suomen hittimarkkinoita etenkin 1960- ja 1970-luvuilla. Osa niistä kasvoi jopa kansallisen identiteetin rakennuspalikoiksi, kuten Kari Tapion Olen suomalainen. Myös Suvivirren ja Tiernapoikien juuret ovat ulkomailla.
Mä elän vieläkin vie mukanaan yli satavuotiseen kertomukseen käännöshittien noususta ja hiipumisesta iskelmätähtien tarinoita unohtamatta. Kuka hitit löysi ja kuka teki uudet sanat? Voiko hitistä tehdä flopin tai flopista hitin? Vaikka suurin suosio on hiipunut, käännöshitteja kuunnellaan edelleen runsaasti. Arkistokuvat ja graafit havainnollistavat ajankuvaa.
Timo Pennanen on akaalainen graafinen suunnittelija ja tietokirjailija. Aikaisempaan tuotantoon kuuluu neljä musiikkiaiheista teosta ja autismia käsittelevä Oikein silmin (Avain, 2024).
teos: Mä elän vieläkin – Käännöshittien kulta-aika ja muut vaiheet
kirjailija: Timo Pennanen
kansi: Timo Numminen
ISBN: 9789523046566
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 28.1.2026
