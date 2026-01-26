Timo Pennasen uutuuskirja paljastaa käännöshittien salat

Kirjailija Sirkka Knuutila ja Rosmariini-tonttu odottavat jo joulua 2.12.2025 09:10:00 EET | Blogi

Sirkka Knuutila kirjoittaa Kustantamon kuuluumisia -blogissa lastenkirjojensa sankarista Rosmariini-tontusta ja heitä yhdistävästä piirteestä. "Olen luonteeltani tavattoman malttamaton. Usein olen kuullut piikikkään huomautuksen, että tuo se ei ainakaan ole ollut siinä jonossa, jossa kärsivällisyyttä jaettiin. Erityisen usein kuulin tuota lapsena, varsinkin odottaessani joulua. Joulu oli perheessämme suuri ja iloinen juhla, johon liittyi paljon ihanaa salaperäisyyttä, kujeilua, touhua ja tohotusta. Jotain olen säilönyt sydämeeni tuosta kaikesta, sillä edelleen odotan joulua innokkaasti ja haluan luoda kotiimme lämminhenkisen, perheen ja ystävät yhteen kokoavan valon juhlan keskelle talven pimeyttä."