Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat yli miljardiin euroon vuonna 2025
Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Perustoimeentulotuelta ei poistuta yhtä herkästi kuin aiemmin, mikä näkyy saajakotitalouksien määrän kasvuna.
Kela maksoi perustoimeentulotukea yli miljardi euroa vuonna 2025. Maksettu summa oli 173 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna, ja kulujen kasvu oli 21 prosenttia, mikä on selvästi suurempaa kuin edellisenä vuonna. Inflaatio on huomioitu maksettujen tukisummien muutoksissa.
Perustoimeentulotukea sai vuoden aikana yhteensä 256 916 kotitaloutta. Saajakotitalouksien määrä kasvoi noin 7 300 kotitaloudella edellisvuodesta.
Keskimäärin Kela maksoi perustoimeentulotukea 574 euroa kuukaudessa jokaista tukea saanutta kotitaloutta kohti. Summa on 44 euroa suurempi kuin edellisvuonna.
– Muuhun sosiaaliturvaan kohdistuneiden leikkausten vuoksi tukea saaville kotitalouksille maksetaan aiempaa enemmän nimenomaan perustoimeentulotukea. Kotitaloudet saavat tukea myös aiempaa useampana kuukautena ja aiempaa enemmän, arvioi tutkija Tuija Korpela.
Vuonna 2025 perustoimeentulotuen piiriin tuli uusia kotitalouksia suunnilleen saman verran kuin vuosina 2023–2024.
– Osin saajien määrän kasvua selittää ukrainalaisten pakolaisten siirtyminen sosiaaliturvan piiriin. Nyt myös heikko työllisyystilanne todennäköisesti vaikuttaa asiaan. Jo aiemmin tukea saaneita kotitalouksia on jäänyt tuen saajiksi pidemmäksi aikaa, Korpela sanoo.
Tyypillisesti kunnat ja valtio rahoittavat perustoimeentulotuen puoliksi. Tällä tavalla rahoitetussa tuessa menot kasvoivat vajaa 234 miljoonaa euroa vuonna 2025.
Valtion kokonaan rahoittamassa perustoimeentulotuessa menot laskivat huomattavasti vuonna 2025. Viime vuonna valtion kokonaan rahoittama tuki oli vajaa 43 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna vastaava summa oli yli 100 miljoonaa. Muutosta selittää se, että valtion kokonaan rahoittama toimeentulotuki päättyi 1.4.2025. Valtio rahoitti aiemmin kokonaan pakolaisten ja tilapäistä suojelua saavien perustoimeentulotuet.
Perustoimeentulotukea saaneiden määrä kasvoi kaikissa kotitaloustyypeissä
Perustoimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui noin kuusi ja puoli prosenttia Suomen väestöstä. Yleisintä tuen saaminen oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa perustoimeentulotukea sai vajaa 12 prosenttia väestöstä.
Perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista yli 159 000 eli 62 prosenttia oli yksin asuvia. Muita yhden hengen kotitalouksia, esimerkiksi vanhempiensa luona asuvia aikuisia lapsia tai kämppäkavereita, saajien joukossa oli vajaat 39 000. Pariskuntia oli 12 000.
Lapsiperheitä perustoimeentulotukea saaneiden joukossa oli vajaa 46 500. Heistä reilu 28 000 oli yhden ja 18 000 kahden aikuisen perheitä.
Kotitaloustyypeittäin perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi viime vuonna kaikissa kotitaloustyypeissä.
– Tuen tarpeen kasvu näyttäisi koskevan kaikenlaisia kotitalouksia yksin asuvista lapsiperheisiin. Perustoimeentulotuelta ei poistuta yhtä herkästi kuin aiemmin. Kaikissa kotitaloustyypeissä myös maksetun tuen euromäärä on kasvanut ja pitkäaikainen tuen saanti lisääntynyt selvästi, Korpela kertoo.
Yhteyshenkilöt
Tuija KorpelatutkijaKelaPuh:020 634 1945etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA informerar hyresvärdarna: Lagändring i utkomststödet påverkar hyresbetalningen20.1.2026 12:31:32 EET | Pressmeddelande
En ändring av lagen om utkomststöd träder i kraft 1.2.2026. Ändringen inverkar på utbetalningen av stödet till hyresvärden. Från och med februari betalar FPA den andel av kundens utkomststöd som är avsett för hyran direkt till hyresvärden om kunden har beviljats en hyresgaranti för sin nuvarande hyresbostad som en del av utkomststödet från FPA.
Kela tiedottaa vuokranantajia: Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun20.1.2026 12:31:32 EET | Tiedote
1.2.2026 tulee voimaan toimeentulotukilain muutos, joka vaikuttaa tuen maksuun vuokranantajalle. Helmikuusta alkaen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea.
FPA utvecklar en ny rehabiliteringstjänst för unga som får rehabiliteringsstöd20.1.2026 10:51:40 EET | Pressmeddelande
FPA utvecklar en ny rehabiliteringstjänst som är avsedd för unga som får rehabiliteringsstöd. Målet är att bryta långvariga perioder med rehabiliteringsstöd och stödja den ungas övergång från rehabiliteringsstöd till studier eller arbetsliv.
Kelan kehittää uutta kuntoutuspalvelua kuntoutustukea saaville nuorille20.1.2026 10:51:40 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela kehittää uutta kuntoutuspalvelua nuorille, jotka saavat kuntoutustukea. Tavoitteena on katkaista kuntoutustuen pitkittyminen ja tukea nuoren siirtymistä opintoihin tai työelämään.
Svara på enkäten om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning senast i slutet av februari20.1.2026 10:16:46 EET | Pressmeddelande
Vi samlar in kundernas tankar kring ett nytt beställningssystem inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Enkäten är öppen till den 28 februari 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme