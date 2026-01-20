Kela tiedottaa vuokranantajia: Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun

Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukeen liittyvän lainmuutoksen, joka koskee myös vuokranantajia. Muutos tulee voimaan 1.2.2026. Tämän jälkeen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden aina suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Tämä koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat saaneet vuokravakuuden Kelasta ennen lainmuutosta.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa vuokranmaksun säännöllisyys ja ehkäistä vuokravelkojen syntymistä sekä asunnottomuutta. Muutoksella halutaan myös selkeyttää ja nopeuttaa toimeentulotuen käsittelyä sekä vähentää vuokranantajien ja asiakkaiden välistä epäselvyyttä vuokranmaksusta.

Tärkeää huomata vuokraosuuden määrästä

Kelan toimeentulotukena maksama vuokraosuus ei välttämättä kata vuokraa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan täytyy näissä tilanteissa maksaa vuokran loppuosa vuokranantajalle itse.

Kun Kela on siirtänyt vuokraosuuden maksamisen suoraan vuokranantajalle ja jos vuokralainen on samassa kuussa ehtinyt jo itse maksaa vastaavan vuokraosuuden vuokranantajalle, vuokranantajan ja vuokralaisen täytyy keskenään selvittää mahdollisen liikasuorituksen palautus vuokralaiselle.

Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen

Vuonna 2024 Kela myönsi toimeentulotukea 249 600 kotitaloudelle. Tukea maksettiin yhteensä 825 milj. euroa, joista asumismenojen osuus oli 43 % eli 357 milj. euroa. Vuokravakuuksia Kela myönsi vuonna 2024 kaikkiaan 28 826 asiakkaalle. Kela myöntää vuokravakuuden maksusitoumuksena.

Ennen tätä lainmuutosta Kela on voinut maksaa vuokran osuuden toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle vain niissä tilanteissa, joissa asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen.

Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen. Kela voi maksaa asumistuet vuokranantajalle edelleenkin vain niissä tilanteissa, joissa asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen. Opintotuen asumislisä maksetaan aina suoraan opiskelijalle.

Kela tarvitsee vuokranantajalta tietoja vuokraosuuden maksamista varten

Kela tarvitsee vuokranantajilta seuraavat tiedot vuokraosuuden maksamista varten:

Henkilötunnus tai y-tunnus

Osoitetiedot

Tilinumero

Mahdollinen viitenumero

Jos vuokranantajalle on maksettu jo aiemmin Kelasta jotain asiakkaan etuutta ja edellä mainitut tiedot ovat ajan tasalla, niitä ei tarvitse päivittää. Vuokranosuus voidaan silloin siirtää Kelasta olemassa olevilla tiedoilla. Jos vuokranantajan tietoja ei vielä ole Kelassa, Kela ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja kysyy puuttuvat tiedot ennen vuokraosuuden siirtoa.

Jos vuokranantajan osoite tai maksutiedot muuttuvat, vuokranantajan täytyy itse ilmoittaa tiedot Kelaan.

Kela on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun vuokranantajille. Asiointipalvelu on tarkoitettu kaikille vuokranantajille, joiden vuokralaiset saavat Kelasta etuuksia. Vuokranantaja voi olla yritys, organisaatio, järjestö, hyvinvointialue, kunta tai yksityishenkilö. Asiointipalvelussa vuokranantaja voi ilmoittaa tietonsa tuen maksamista varten ja hakea vuokravakuuden realisointia.

Vaihtoehtoisesti vuokranantaja voi ilmoittaa tietonsa tuen maksamista varten myös lomakkeella Y12 Tiedot vuokranantajasta (pdf). Vuokranantaja voi lähettää lomakkeen suojatulla sähköpostilla osoitteeseen kumppanit.liitteet@kela.fi tai postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.

