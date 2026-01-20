Pirkanmaan hyvinvointialue

Hammashoidon nimissä lähetetty huijausviestejä Pirkanmaalla

20.1.2026 12:37:41 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueella on tullut tietoon ainakin viisi tapausta, joissa asiakkaalle on lähetetty hammashoidon nimissä tekstiviestillä huijausviesti. Vastaavia tapauksia on ilmennyt muuallakin Suomessa.

Huijausviestissä uhataan 80 euron maksulla, jos asiakas ei ota yhteyttä hammashoitoon. Viestissä on linkki huijaussivustolle. Linkkiä ei pidä missään tilanteessa klikata. Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole lähettänyt näitä tekstiviestejä.

Pirkanmaan hyvinvointialue ei lähetä maksuja tekstiviestillä eikä koskaan pyydä asiakkaita maksamaan tai vahvistamaan henkilötietoja tekstiviestissä olevan linkin kautta.

Jos saat Pirkanmaan hyvinvointialueen hammashoidon nimissä oudon tekstiviestin etkä tiedä, mitä pitäisi tehdä, älä klikkaa viestin linkkejä vaan soita alueesi hammashoidon ajanvaraus- ja neuvontanumeroon, jotka löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta pirha.fi/hammashoito.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta15.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote

Kansallinen TYÖOTE-toimintamalli on laajasti käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kyseessä on Työterveyslaitoksen edistämä terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyömalli, jonka tavoitteena on tehostaa työkyvyn arviointia, vähentää työikäisten sairauspoissaoloja ja tukea työhön paluuta. Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa malli saa kiitosta sekä henkilöstöltä että potilailta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye