Ammattimaiset vuokranantajat vaativat pikaista lakimuutosta vakaviin asumishäiriöihin puuttumiseksi

Vakavat asumishäiriöt, kuten väkivalta, huumeiden käyttö ja jatkuva häiriköinti, ovat lisääntyneet ja horjuttavat monien asuintalojen turvallista arkea. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tarjoa vuokranantajille riittäviä keinoja turvata asukkaiden oikeutta kotirauhaan ja turvalliseen asumiseen.

Vuokranantajilta puuttuvat tehokkaat keinot saada riittävää näyttöä häätöprosessiin





Tällä hetkellä asukkaan häätöprosessi voi kestää kuukausia. Riittävän näytön hankkiminen on vaikeaa, koska vuokranantajat eivät saa poliisilta tietoa häiriöihin liittyvistä käynneistä huoneistossa. Käytännössä todistusaineistoa joudutaan keräämään esimerkiksi naapureita haastattelemalla. Naapureita on kuitenkin usein vaikea saada todistajiksi oikeusprosessiin, koska henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet.

Ammattimaiset vuokranantajat vetoavat, että hallitus aloittaa pikaisesti lainvalmistelun, joka mahdollistaa vuokranantajille oikeuden saada poliisilta tietoja vakavista asumishäiriöistä ja näihin liittyvistä hälytystehtävistä. Näin voidaan saada riittävää näyttöä asumishäiriöistä häätöprosessiin ja turvata kaikkien asukkaiden oikeus kotirauhaan.

”Tässä ei puhuta yksittäisistä pieniä epämukavuuksia aiheuttavista tilanteista, vaan vakavasta häiriökäyttäytymisestä, joka voi vaarantaa muiden asukkaiden oikeuden kotirauhaan sekä terveyden ja turvallisuuden. Vuokranantajille on annettava riittävän tehokkaat työkalut puuttua näihin vakaviin asumishäiriöihin”, sanoo johtaja Aija Tasa Raklista.

Alla vetoomus kokonaisuudessaan.



Lisätietoa:

Aija Tasa

Johtaja, asuminen ja lakiasiat

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli

puh. 050 3272 077





VETOOMUS: Asumishäiriöihin on voitava puuttua nopeammin – lakia muutettava tällä hallituskaudella





Jokaisen oikeus kotirauhaan on perustuslailla turvattu. Tämä tarkoittaa, että omassa kodissa ja sen lähiympäristössä on voitava tuntea olonsa turvalliseksi. Vakavat asumishäiriöt, kuten väkivalta, huumeiden käyttö ja toistuva muu häiriökäyttäytyminen ovat kuitenkin lisääntyneet. Yhä useammin asukkaiden turvallisuuden tunne ja perustuslailla suojattu oikeus kotirauhaan ovat vaarassa.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna vuokranantajille riittäviä keinoja puuttua vakaviin asumishäiriöihin. Vuokranantajien viesti onkin selvä: lainsäädäntöön on saatava kuluvan hallituskauden aikana säännökset, jotka mahdollistavat riittävän näytön saamisen häätöoikeudenkäynteihin.

Nykyisellään häätöprosessi voi kestää kuukausia, vaikka ongelmat olisivat vakavia ja toistuvia. Vuokranantaja ei saa poliisilta tietoja hälytystehtävistä, vaan todisteita asumishäiriöistä pitää kerätä esimerkiksi haastattelemalla naapureita. Naapureita on usein vaikea saada todistajiksi oikeusprosessiin, koska myös henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet.



Riittävän näytön saaminen on noussut esiin myös asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa. Tällöin työryhmän enemmistö kannatti sääntelyä, jossa asunto-osakeyhtiöllä on tiedonsaantioikeus hätäkeskustietojärjestelmään kirjatuista poliisin hälytystehtävistä. Asian tarkastelu jäi kuitenkin erilliseen lainvalmisteluhankkeeseen. Vetoammekin, että tämä erillinen lainvalmistelu aloitetaan välittömästi ja sen yhteydessä otetaan huomioon vastaava tiedonsaantioikeus vuokranantajille.

Vuokranantajan oikeus turvata asukkaiden kotirauha ja turvallisuus on oltava lähtökohta – ei poikkeus. Perusoikeuspunninnassa on asetettava etusijalle asukkaiden turvallisuus ja oikeus kotirauhaan. Siksi vuokranantajilla on oltava oikeus saada tietoa poliisilta vakavista tai toistuvista asumishäiriöistä. Näin voidaan saada riittävää näyttöä häiriöistä häätöprosessiin.

Kun häiriöt ovat toistuvia, vakavia ja aiheuttavat muille todellista vaaraa tai haittaa, tarvitaan nopeutettu prosessi häiriöasujan häätämiseen. Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, ja toivomme sen etenevän pikaisesti. Häiriökäyttäytyjän aiheuttamien vahinkojen ja pitkään kestäneiden häätöjen kustannukset eivät saa jäädä vuokranantajien tai muiden asukkaiden kannettaviksi.



Vuokranantajat eivät voi kantaa vastuutaan turvallisesta asumisesta ja oikeudesta kotirauhaan ilman riittävää lainsäädännön tukea. Hallituksen on nyt aika käynnistää lainvalmistelu, joka tekee asumishäiriöihin puuttumisesta tehokasta ja turvaa jokaisen oikeuden kotirauhaan. Kun sekä vuokranantajilla että asunto-osakeyhtiöillä on keinot puuttua häiriöihin ajoissa, kaikki asukkaat hyötyvät.





Vetoomuksen allekirjoittajat:

Tarja Lappalainen-Liipo, A-Kruunu Oy

Jukka Helminen, Asuntosäätiö

Elias Kiviranta, Avain Asunnot

Mika Savolainen, Avara Oy

Jennifer Eloheimo, eQ Varainhoito Oy

Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy

Harri Palviainen, Helsingin Asumisoikeus Oy

Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (Hoas)

Tuukka Tuomala, Hämeenlinnan Asunnot Oy

Wisa Majamaa, ICECAPITAL Asset Management Oy

Tomi Aimonen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Leni Pitkänen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Sarianna Sipola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Outi Kanniainen, Keva

Reima Rytsölä, Kojamo Oyj

Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy

Reetta Räsänen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Sami Haverinen, Olo Asunnot

Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus Oy

Raimo Hätälä, Oulun Sivakka Oy

Sami Kiehelä, Premico Group Oy

Antti Aarnio, SATO Oyj

Suvi Tuomala, Setlementtiasunnot Oy

Mikko Krootila, Taaleri Kiinteistöt Oy

Joonas Lemström, Urban Partners Oy

Mirka Saarholma, VAV-konserni

Janne Tuominen, YH Kodit Oy

Teija Ojankoski, Y-Säätiö

Aija Tasa, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry