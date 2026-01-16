Ammattimaiset vuokranantajat vaativat pikaista lakimuutosta vakaviin asumishäiriöihin puuttumiseksi
Ammattimaiset vuokranantajat vaativat lainsäädäntöön pikaisesti muutoksia, jotta vakaviin ja toistuviin asumishäiriöihin liittyviä prosesseja voidaan nopeuttaa. Nykytilanne on kohtuuton, sillä esimerkiksi 50 asukkaan taloyhtiössä yhden asukkaan häiriköinti voi heikentää merkittävästi muiden asumista ja kotirauhaa.
Vakavat asumishäiriöt, kuten väkivalta, huumeiden käyttö ja jatkuva häiriköinti, ovat lisääntyneet ja horjuttavat monien asuintalojen turvallista arkea. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tarjoa vuokranantajille riittäviä keinoja turvata asukkaiden oikeutta kotirauhaan ja turvalliseen asumiseen.
Vuokranantajilta puuttuvat tehokkaat keinot saada riittävää näyttöä häätöprosessiin
Tällä hetkellä asukkaan häätöprosessi voi kestää kuukausia. Riittävän näytön hankkiminen on vaikeaa, koska vuokranantajat eivät saa poliisilta tietoa häiriöihin liittyvistä käynneistä huoneistossa. Käytännössä todistusaineistoa joudutaan keräämään esimerkiksi naapureita haastattelemalla. Naapureita on kuitenkin usein vaikea saada todistajiksi oikeusprosessiin, koska henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet.
Ammattimaiset vuokranantajat vetoavat, että hallitus aloittaa pikaisesti lainvalmistelun, joka mahdollistaa vuokranantajille oikeuden saada poliisilta tietoja vakavista asumishäiriöistä ja näihin liittyvistä hälytystehtävistä. Näin voidaan saada riittävää näyttöä asumishäiriöistä häätöprosessiin ja turvata kaikkien asukkaiden oikeus kotirauhaan.
”Tässä ei puhuta yksittäisistä pieniä epämukavuuksia aiheuttavista tilanteista, vaan vakavasta häiriökäyttäytymisestä, joka voi vaarantaa muiden asukkaiden oikeuden kotirauhaan sekä terveyden ja turvallisuuden. Vuokranantajille on annettava riittävän tehokkaat työkalut puuttua näihin vakaviin asumishäiriöihin”, sanoo johtaja Aija Tasa Raklista.
Alla vetoomus kokonaisuudessaan.
Lisätietoa:
Aija Tasa
Johtaja, asuminen ja lakiasiat
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
puh. 050 3272 077
VETOOMUS: Asumishäiriöihin on voitava puuttua nopeammin – lakia muutettava tällä hallituskaudella
Jokaisen oikeus kotirauhaan on perustuslailla turvattu. Tämä tarkoittaa, että omassa kodissa ja sen lähiympäristössä on voitava tuntea olonsa turvalliseksi. Vakavat asumishäiriöt, kuten väkivalta, huumeiden käyttö ja toistuva muu häiriökäyttäytyminen ovat kuitenkin lisääntyneet. Yhä useammin asukkaiden turvallisuuden tunne ja perustuslailla suojattu oikeus kotirauhaan ovat vaarassa.
Nykyinen lainsäädäntö ei anna vuokranantajille riittäviä keinoja puuttua vakaviin asumishäiriöihin. Vuokranantajien viesti onkin selvä: lainsäädäntöön on saatava kuluvan hallituskauden aikana säännökset, jotka mahdollistavat riittävän näytön saamisen häätöoikeudenkäynteihin.
Nykyisellään häätöprosessi voi kestää kuukausia, vaikka ongelmat olisivat vakavia ja toistuvia. Vuokranantaja ei saa poliisilta tietoja hälytystehtävistä, vaan todisteita asumishäiriöistä pitää kerätä esimerkiksi haastattelemalla naapureita. Naapureita on usein vaikea saada todistajiksi oikeusprosessiin, koska myös henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet.
Riittävän näytön saaminen on noussut esiin myös asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa. Tällöin työryhmän enemmistö kannatti sääntelyä, jossa asunto-osakeyhtiöllä on tiedonsaantioikeus hätäkeskustietojärjestelmään kirjatuista poliisin hälytystehtävistä. Asian tarkastelu jäi kuitenkin erilliseen lainvalmisteluhankkeeseen. Vetoammekin, että tämä erillinen lainvalmistelu aloitetaan välittömästi ja sen yhteydessä otetaan huomioon vastaava tiedonsaantioikeus vuokranantajille.
-
Vuokranantajan oikeus turvata asukkaiden kotirauha ja turvallisuus on oltava lähtökohta – ei poikkeus. Perusoikeuspunninnassa on asetettava etusijalle asukkaiden turvallisuus ja oikeus kotirauhaan. Siksi vuokranantajilla on oltava oikeus saada tietoa poliisilta vakavista tai toistuvista asumishäiriöistä. Näin voidaan saada riittävää näyttöä häiriöistä häätöprosessiin.
-
Kun häiriöt ovat toistuvia, vakavia ja aiheuttavat muille todellista vaaraa tai haittaa, tarvitaan nopeutettu prosessi häiriöasujan häätämiseen. Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, ja toivomme sen etenevän pikaisesti. Häiriökäyttäytyjän aiheuttamien vahinkojen ja pitkään kestäneiden häätöjen kustannukset eivät saa jäädä vuokranantajien tai muiden asukkaiden kannettaviksi.
Vuokranantajat eivät voi kantaa vastuutaan turvallisesta asumisesta ja oikeudesta kotirauhaan ilman riittävää lainsäädännön tukea. Hallituksen on nyt aika käynnistää lainvalmistelu, joka tekee asumishäiriöihin puuttumisesta tehokasta ja turvaa jokaisen oikeuden kotirauhaan. Kun sekä vuokranantajilla että asunto-osakeyhtiöillä on keinot puuttua häiriöihin ajoissa, kaikki asukkaat hyötyvät.
Vetoomuksen allekirjoittajat:
Tarja Lappalainen-Liipo, A-Kruunu Oy
Jukka Helminen, Asuntosäätiö
Elias Kiviranta, Avain Asunnot
Mika Savolainen, Avara Oy
Jennifer Eloheimo, eQ Varainhoito Oy
Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy
Harri Palviainen, Helsingin Asumisoikeus Oy
Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (Hoas)
Tuukka Tuomala, Hämeenlinnan Asunnot Oy
Wisa Majamaa, ICECAPITAL Asset Management Oy
Tomi Aimonen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Leni Pitkänen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Sarianna Sipola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Outi Kanniainen, Keva
Reima Rytsölä, Kojamo Oyj
Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy
Reetta Räsänen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Sami Haverinen, Olo Asunnot
Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus Oy
Raimo Hätälä, Oulun Sivakka Oy
Sami Kiehelä, Premico Group Oy
Antti Aarnio, SATO Oyj
Suvi Tuomala, Setlementtiasunnot Oy
Mikko Krootila, Taaleri Kiinteistöt Oy
Joonas Lemström, Urban Partners Oy
Mirka Saarholma, VAV-konserni
Janne Tuominen, YH Kodit Oy
Teija Ojankoski, Y-Säätiö
Aija Tasa, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Aija Tasa
Johtaja, asuminen
Puh:0503272077
aija.tasa@rakli.fi
