Psykologin uutuuskirja paljastaa, miten voit muokata sisäisiä odotuksiasi

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä haluaisin tapahtuvan? Mitä ei saisi tapahtua? Aivomme esittävät jatkuvasti tällaisia kysymyksiä ennakoidakseen tulevaa. Aiemmat kokemuksemme, asenteemme ja uskomuksemme ohjaavat odotuksiamme eli sitä, miten näemme maailman, itsemme ja muut ihmiset. Odotuksemme puolestaan määrittävät keskeisesti sitä, miten toimimme.

Psykologi Janna Meunier tarkastelee uutuuskirjassaan Odotusten voima - Tarina, jonka kerrot itsellesi, miten odotukset rakentuvat ja miten ne voivat joko tukea hyvinvointia tai kaventaa elämää. Kirja kutsuu lukijaa pysähtymään omien odotustensa virran äärelle ja tutkimaan, mistä odotuksista on hyvä pitää kiinni ja mistä voisi turvallisin mielin päästää irti. Kirjan keskeinen viesti on, että odotuksemme eivät vain heijasta ympäröivää todellisuutta vaan ne rakentavat sitä aktiivisesti.

Odotusten voima kuvaa, miten negatiivisesti vinoutuneet ja liian vaativat odotukset voivat lukita meidät toistuviin kehiin: jatkuvaan varautumiseen, itsen epäilyyn tai jäykkiin ajatuksiin siitä, miten asioiden pitäisi olla. Teos ohjaa tunnistamaan luutuneet ajattelutavat ja rakentamaan tilalle joustavampia tapoja suhtautua itseensä, toisiin ja tulevaan. Näin odotusten voimaa on mahdollista hyödyntää positiivisella tavalla. Voimme huomata uhkien rinnalla myös toivon pilkahduksia ja mahdollisuuksia ja ottaa merkityksellisiä askeleita eteenpäin, vaikka lopputuloksesta ei olisikaan täyttä varmuutta.

Janna Meunier on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti, joka käyttää työssään erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Hänen aikaisempi teoksensa Mielen jumeista joustavuuteen on kerännyt laajan lukijakunnan.

Odotusten voima – Tarina, jonka kerrot itsellesi ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Mirjami Heikkisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.2.

