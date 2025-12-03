Psykologin uutuuskirja paljastaa, miten voit muokata sisäisiä odotuksiasi
Janna Meunierin käytännönläheinen uutuuskirja tutkii, miten odotukset ohjaavat elämäämme ja ohjaa lukijaa hyödyntämään niitä positiivisella tavalla.
Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä haluaisin tapahtuvan? Mitä ei saisi tapahtua? Aivomme esittävät jatkuvasti tällaisia kysymyksiä ennakoidakseen tulevaa. Aiemmat kokemuksemme, asenteemme ja uskomuksemme ohjaavat odotuksiamme eli sitä, miten näemme maailman, itsemme ja muut ihmiset. Odotuksemme puolestaan määrittävät keskeisesti sitä, miten toimimme.
Psykologi Janna Meunier tarkastelee uutuuskirjassaan Odotusten voima - Tarina, jonka kerrot itsellesi, miten odotukset rakentuvat ja miten ne voivat joko tukea hyvinvointia tai kaventaa elämää. Kirja kutsuu lukijaa pysähtymään omien odotustensa virran äärelle ja tutkimaan, mistä odotuksista on hyvä pitää kiinni ja mistä voisi turvallisin mielin päästää irti. Kirjan keskeinen viesti on, että odotuksemme eivät vain heijasta ympäröivää todellisuutta vaan ne rakentavat sitä aktiivisesti.
Odotusten voima kuvaa, miten negatiivisesti vinoutuneet ja liian vaativat odotukset voivat lukita meidät toistuviin kehiin: jatkuvaan varautumiseen, itsen epäilyyn tai jäykkiin ajatuksiin siitä, miten asioiden pitäisi olla. Teos ohjaa tunnistamaan luutuneet ajattelutavat ja rakentamaan tilalle joustavampia tapoja suhtautua itseensä, toisiin ja tulevaan. Näin odotusten voimaa on mahdollista hyödyntää positiivisella tavalla. Voimme huomata uhkien rinnalla myös toivon pilkahduksia ja mahdollisuuksia ja ottaa merkityksellisiä askeleita eteenpäin, vaikka lopputuloksesta ei olisikaan täyttä varmuutta.
Janna Meunier on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti, joka käyttää työssään erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Hänen aikaisempi teoksensa Mielen jumeista joustavuuteen on kerännyt laajan lukijakunnan.
Odotusten voima – Tarina, jonka kerrot itsellesi ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Mirjami Heikkisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.2.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Kirjoita itsellesi myötätuntoisia kirjeitä – saatat yllättyä!3.12.2025 12:50:57 EET | Tiedote
Terapeutti Heli Suutarin uutuuskirja Terveisin rakkaus opastaa, kuinka itselleen voi kirjoittaa neuvoa antavia rakkauskirjeitä.
Uutuuskirja listaa 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä12.11.2025 10:08:54 EET | Tiedote
Idea kirjaan syntyi, kun pienen paikkakunnan ainoana lääkärinä työskentelevä Joonas Tolvanen kirjoitti potilastyötä helpottaakseen itselleen ylös kollegoiden viisauksia.
Atenan kevään 2026 kirjavalikoima on julkaistu31.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Monipuolisessa valikoimassa vanhemmuutta, vakoojia, noitavainoja ja hyviä ohjeita hyvinvointiin.
Minkälaisia henkiä liikkuu ympärilläsi?8.10.2025 10:43:45 EEST | Tiedote
Joskus tapahtuu asioita, joille ei ole selitystä. Kello pysähtyy ilman syytä, varjot liikkuvat tai ehkä kuulet unessasi nimen, jota et ole kuullut moniin vuosiin. Rajatiedon tutkija Mika Nikkilä raottaa uutuuskirjassaan Kuolleiden jäljillä henkimaailman saloja.
Suomalaiset erikoisjoukot – Päämajan kaukopartioista erikoisjääkäreihin3.10.2025 09:22:17 EEST | Tiedote
Tietokirja avaa suomalaisten erikoisjoukkojen historian – 120 vuoden matkan itsenäisyystaistelusta kansainvälisiin erikoisoperaatioihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme