Suomen Luontopaneelin asiantuntijat median käytettävissä IPBESin raportin julkaisun yhteydessä
Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES julkaisee helmikuussa arviointiraportin luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan välisistä yhteyksistä. Suomen Luontopaneeli julkaisee samanaikaisesti mietinnön IPBESin raportin keskeisistä näkökulmista Suomessa. Luontopaneelin jäsenet seuraavat ajankohtaista luonnon monimuotoisuuden tutkimusta ja ovat median käytettävissä IPBESin 12. täysistunnon aikana, joka pidetään 3.–8.2. Manchesterissa, Isossa-Britanniassa.
Yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvaista luonnosta. Luonnon köyhtyminen aiheuttaa merkittäviä riskejä myös yritystoiminnalle. IPBESin liiketoiminta ja luonto -raportti (Business and Biodiversity Assessment) käsittelee liiketoiminnan luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia, erilaisia mittaustapoja ja menetelmiä yritysten luontovaikutusten ja -riippuvuuksien arvioimiseksi sekä yritysten mahdollisuuksia tukea luontotavoitteiden saavuttamista. Raportissa tarkastellaan myös päätöksenteon roolia ja keinoja yritysten luontotoimia mahdollistavan ympäristön luomisessa. Ennakkotietojen mukaan raportin päättäjäyhteenveto julkaistaan 9.2. klo 15.00 Suomen aikaa.
Mikäli IPBESin raportti julkaistaan ennakkotietojen mukaisessa aikataulussa, Suomen Luontopaneeli julkaisee liiketoiminta ja luonto -raportin keskeisiä näkökulmia Suomessa tarkastelevan mietinnön maanantaina 9.2. klo 15.00.
IPBESin arviointiraportit kokoavat laajasti tutkimustietoa ja antavat suosituksia kansainvälisellä tasolla. Suomen Luontopaneelin samanaikaisesti julkaistava mietintö nostaa Suomen näkökulmasta keskeisiä IPBESin liiketoimintaraportin pääviestejä ja antaa suosituksia kansalliseen päätöksentekoon. Keskustelua raportin sisällöstä jatketaan maaliskuussa pidettävässä sidosryhmätilaisuudessa, josta tiedotetaan myöhemmin.
Median edustajat voivat akkreditoitua IPBESin järjestelmään 21.1. mennessä saadakseen ennakkomateriaalit ja linkit raportin julkaisutilaisuuteen, ks. lisätietoja: https://www.ipbes.net/bba-accreditation.
IPBESin tulevaa raporttia esittelevän lyhyen taustamateriaalin voi ladata IPBESin sivuilta: https://www.ipbes.net/events/ipbes-12-plenary/primers.
Luontopaneeli seuraa IPBESin täysistuntoa Manchesterissa 3.–8.2.2026 Suomesta käsin
-
Janne Kotiaho (IPBESin raportti ja sen keskeiset näkökulmat Suomessa, luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti, yritysten luontojalanjälki, ekologinen kompensaatio ja luonnonarvomarkkinat)
Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi
Luontopaneelin asiantuntijat seuraavat IPBESin luonto ja liiketoiminta -raporttiin liittyviä teemoja
-
Ilari Sääksjärvi (luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti, luontoa kunnioittava johtajuus, globaali vastuu)
Suomen Luontopaneelin 1. varapuheenjohtaja ja Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori, puh. 040 546 0976, ileesa@utu.fi
-
Minna Pappila (luontolaki, luonnon monimuotoisuutta koskeva sääntely, ekologinen kompensaatio)
Suomen Luontopaneelin 2. varapuheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija, puh. 040 517 1219, minna.pappila@syke.fi
-
Kari Hyytiäinen (luonnon monimuotoisuus ja talous)
Suomen Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori, puh. 029 415 8084, kari.hyytiainen@helsinki.fi
-
Tiina Onkila (yritysten ympäristöjohtaminen, vastuullinen liiketoiminta)
Suomen Luontopaneelin jäsen ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori, puh. 040 576 7818, tiina.onkila@jyu.fi
-
Tiina Paloniitty (ympäristöoikeus, vihreä siirtymä)
Suomen Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori, tiina.paloniitty@helsinki.fi
-
Anna-Kaisa Kosenius (luonnon monimuotoisuus ja talous)
Suomen Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston dosentti puh. 029 415 8093, anna-kaisa.kosenius@helsinki.fi
-
Aleksi Lehikoinen (maatalousluonnon monimuotoisuus, kestävä ruokajärjestelmä)
Suomen Luontopaneelin jäsen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yli-intendentti, puh. 045 137 5732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
-
Kaikkien Suomen Luontopaneelin jäsenten yhteystiedot ja erityisalat löytyvät verkkosivuiltamme Jäsenet-välilehdeltä.
Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) on YK:n alainen riippumaton elin, joka vahvistaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevissa kysymyksissä. IPBES tuottaa tieteellisiä arviointiraportteja luonnon tilasta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä.
Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneeli koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa ja antaa tutkimukseen perustuvia suosituksia. Luontopaneelin rooli ja tehtävät on kirjattu luonnonsuojelulakiin.
Lisätietoja
-
Sanna Autere, Suomen Luontopaneelin viestinnän asiantuntija, puh. 050 532 9301, sanna.autere@syke.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna AutereViestinnän asiantuntijaSuomen LuontopaneeliPuh:0505329301sanna.autere@syke.fi
