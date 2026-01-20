Aluehallitus käsitteli tarkentunutta valtion rahoitusta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 20.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli vuoden 2026 tarkentunutta valtion rahoitusta. Lisäksi päätettiin useista hankinnoista.
Hyvinvointialueiden valtion rahoitus vuodelle 2026 on tarkentunut
Valtiovarainministeriö on tehnyt 18.12.2025 päätöksen hyvinvointialueille vuonna 2026 maksettavasta rahoituksesta.
Hyvinvointialueiden valtion rahoitus vuodelle 2026 kasvaa aiemmasta päätöksestä kansallisella tasolla 50,9 miljoonaa. Pohteen rahoitus kasvaa 3,7 miljoonaa euroa.
Muutoksen taustalla on se, että teknologian hyödyntämiseen iäkkäiden hoivassa ja kotihoidossa liittyvän lakimuutosesityksen käsittely on eduskunnassa kesken.
Päivittynyt rahoitus vuodelle 2026 viedään valtuuston käsittelyyn talousarviomuutoksena.
Valtion rahoitus määräytyy palvelutarpeen, hyvinvointialueindeksin ja tehtävämuutosten perusteella
Valtion rahoitus hyvinvointialueille määräytyy rahoituslain pohjalta. Rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain palvelutarpeen kasvun ja hyvinvointialueindeksin perusteella. Tehtävämuutosten perusteella rahoitusta voidaan lisätä tai vähentää. Vuonna 2026 tehtävämuutokset vähentävät rahoitusta kansallisella tasolla noin 21,2 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta rahoituksen määräytymistekijät ovat asukasperusteisuus, sote-palvelutarvekerroin, joka muodostuu terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimista, vieraskielisyys, kaksikielisyys, asukastiheys, saaristoisuus, saamenkielisyys, hyte-kerroin ja yliopistosairaalalisä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta palvelutarvekertoimien osuus muodostaa yli 80 prosenttia.
Pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijät ovat asukasperusteisuus, asukastiheys ja pelastustoimen riskitekijät.
Valtion rahoitukseen vaikuttavat myös jälkikäteistarkistus ja siirtymätasaus
Rahoituksen jälkikäteistarkistus perustuu hyvinvointialueiden toteutuneisiin kustannuksiin. Vuonna 2026 rahoitukseen lisättävä jälkikäteistarkistus on kansallisella tasolla yhteensä noin 1,27 miljardia euroa. Jälkikäteistarkistus on pienempi kuin edellisenä vuonna. Se johtuu hyvinvointialueiden parantuneesta taloustilanteesta. Pohteen osalta vuoden 2026 rahoitukseen sisältyvä jälkikäteistarkistus on 96,9 miljoonaa euroa.
Vuosille 2023–2029 ajoittuva siirtymätasaus vähentää Pohteen vuoden 2026 rahoitusta noin 17,9 miljoonaa euroa. Siirtymätasauksen tarkoituksena on tasoittaa hyvinvointialueiden välisiä eroja rahoituksessa siirtymäkaudella, jonka aikana siirrytään kohti tarveperusteista laskennallista rahoitusta.
Kokonaisuutena Pohteen rahoitus vuodelle 2026 on 2 051 875 414 euroa, josta sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus on 2 004 189 374 euroa ja pelastustoimen osuus 47 686 040 euroa. Kokonaisuutena rahoitus kasvaa noin 71,5 miljoonaa eli 3,6 prosenttia.
Muita päätöksiä
Aluehallitus teki hankintapäätöksen Digitaalisen sote-keskuksen virka-ajan ulkopuolisten palvelujen hankinnasta.
Aluehallitus päätti käynnistää väliaikaisten vuokratilojen hankinnan vanhassa sairaalassa toimiville poliklinikoille. Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
Aluehallitus päätti option käyttöönotosta henkilökuljetuspalveluiden palveluntuottajarekisterissä (luokka 1 Henkilökuljetukset ja luokka 2 Kiireettömät potilassiirrot).
Da Vinci Xi leikkausrobottijärjestelmän hankinta päätettiin keskeyttää ja järjestää väliaikaisesti.
Aluehallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja sisäisen tarkastuksen työohjelman vuodelle 2026.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.1.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Menestynyt hanke porautuu tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuihin20.1.2026 11:26:35 EET | Tiedote
Hola 5G Oulu -projekti huomioitiin kahdesti vuonna 2025. Euroopan komissio palkitsi projektin sarjansa parhaana digitaalisista yhteyshankkeista. Lisäksi projekti palkittiin vuosittain jaettavassa, arvostetussa Leading Lights -palkinto-ohjelmassa.
Pohteen alueen asukkaille tullut huijausviestejä suun terveydenhuollosta – älä luovuta tietoja linkin kautta20.1.2026 10:35:33 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat ovat saaneet viime yönä huijausviestejä. Tekstiviestit ovat tulleet asukkaiden puhelimeen ja niissä kerrotaan virheellisesti, että hänelle olisi ajanvaraus suun terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Viestissä sanotaan, että välttyäkseen 80 euron sakkomaksulta, hänen tulee perua aika viestissä olleen huijauslinkin kautta. Linkkiä ei pidä klikata. Pohteen hammashuolto ei ole lähettänyt kyseisiä viestejä.
Aluehallitus koolla: taloustilanne kehittyy odotetusti16.1.2026 12:25:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Marraskuun kuukausikatsaus osoittaa, että Pohteen talous kehittyy myönteisesti ja vuodelle 2025 ennakoitu ylijäämäinen tulos on mahdollista saavuttaa.
Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskukset ottavat käyttöön yhteisen puhelinnumeron15.1.2026 12:17:07 EET | Tiedote
Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat maanantaina 19.1.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 9001, ja se palvelee Kuusamon ja Taivalkosken asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat avataan 14. tammikuuta14.1.2026 09:51:53 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukattaus laajenee, kun aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat avataan keskiviikkona 14. tammikuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme