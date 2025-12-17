Hallitus heikentää nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla entisestään

“Määräaikaiset sopimukset koskettavat erityisesti naisia. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2023 naisia oli määräaikaisessa työsuhteessa 19,1 % kun miehiä määräaikaisissa työsuhteissa oli 14,2 %. Tutkitusti määräaikaisilla sopimuksilla on vaikutusta syntyvyyteen, sillä epävarmuus työelämässä viivästyttää lapsihaaveita”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.

Määräaikaisuus on erityisen yleistä nuorten naisten kohdalla: tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–29-vuotiaista naisista peräti yli kolmannes oli määräaikaisissa työsuhteissa vuonna 2023.

“Tasa-arvovaltuutetun lausunnosta selviää, että merkittävä osa tasa-arvovaltuutetuille tulevista syrjintäepäilyistä liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin, joissa on ilmennyt raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Tämä johtaa tilanteisiin, joissa työntekijät kokevat turvattomuutta ja lykkäävät raskaudesta ilmoittamista. Tämä puolestaan vaikeuttaa työnantajien mahdollisuuksia suunnitella sijaisuuksia ajoissa. Ongelman ydin on syrjinnässä, ei työntekijöissä”, korostaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari ja jatkaa, “lisäksi määräaikaisten työsuhteiden luoma epävarmuus työsuhteen jatkosta luo olosuhteet, jossa myös kynnys ilmoittaa työpaikalla koetusta syrjinnästä, epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä kasvaa.”

Demarinaiset ovat erittäin huolestuneita siitä, että monet hallituksen työelämää koskevien lakiuudistusten vaikutuksista osuvat erityisesti työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleviin ja ennen kaikkea nuoriin naisiin.

“Miksi hallitus edistää lakiesityksiä, jotka asiantuntijoidenkin mukaan heikentävät nimenomaan nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla ja samalla murentavat suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoa? Työuransa alussa oleva nuori nainen kohtaa jo valmiiksi monenlaisia paineita ja hänen odotetaan vieläpä korjaavan Suomen alhainen syntyvyyskin. Hallituksen politiikka ei edistä työelämän tasa-arvoa eikä kannusta perheellistymiseen, vaan päinvastoin Orpon hallitus vie eteenpäin lakeja, jotka lisäävät syrjintää ja epävarmuutta”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.