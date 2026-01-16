Pia Lohikoski: Limnellin on valittava joko puolustusvaliokunta tai puolustusteollisuus
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja puolustuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, eivätkö jäsenyys puolustusvaliokunnassa ja samanaikainen tehtävä puolustusteollisuuden yrityksessä ole ristiriidassa Suomen kansallisten intressien kanssa.
Puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) ilmoitti maanantaina aloittavansa strategisena neuvonantajana yrityksessä, joka laajentaa toimintaansa puolustusalalle. Lohikoski näkee tehtävien päällekäisyydessä vakavia ongelmia.
– Puolustusvaliokunnan jäsenenä Limnell on tärkeiden, miljardiluokan puolustushankintojen tietojen äärellä. Miten hän voi toimia samaan aikaan myös strategisena neuvonantajana puolustusteollisuuteen kytkeytyvässä yrityksessä, Lohikoski kysyy.
Lohikoski pohtii, millaiselta näyttää tilanne, jossa kansanedustaja saa valiokunnassa yksityiskohtaista tietoa puolustusasioista, ja samaan aikaan kerryttää neuvonantajana taloudellista hyötyä puolustusalalla toimivalle yritykselle.
– Voisiko esimerkiksi sote-valiokunnassa työskentelevä kansanedustaja ottaa rinnakkaisen tehtävän strategisena neuvonantajana yksityisestä terveysalan pörriäisestä? Puolustusvaliokunta on vielä vakavampi asia kansallisen turvallisuutemme, salassa pidettävyyden tason ja siihen liittyvien riskien takia. Ei ole oikein, että lobbausta voisi tapahtua kumpaankaan suuntaan puolustusvaliokunnan sisältä puolustusteollisuuden tietyn yrityksen sisälle, tai toisin päin.
Lohikosken mukaan oikea ratkaisu tällaisessa tilanteessa ja näin tärkeiden luottamuksellisten tietojen äärellä olisi valita, kummassa roolissa haluaa toimia: valiokunnan jäsenenä vai saman alan yrityksen neuvonantajana.
– Voiko henkilö istua yhtä aikaa ostajan ja myyjän jakkaralla? Yleensä on tulkittu, että tästä seuraa jääviys. Oli sitten kyseessä palkkatyö tai vain luottamustehtävään rinnastuva neuvonantajan rooli, kyseessä on kuitenkin bisnes, ei voittoa tavoittelematon yhdistystoiminta, Lohikoski toteaa.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
