Pelastakaa Lapset varoittaa: Lapset yhä useammin ääriliikkeiden verkkovaikuttamisen kohteina
Ekstremistiset toimijat kohdistavat verkkovaikuttamista ja rekrytointia yhä nuorempiin lapsiin ja ovat entistä taitavampia hyödyntämään digitaalisia alustoja lasten tavoittamisessa. Pelastakaa Lasten uusi selvitys ’Vihan verkossa – nuorten ekstremistinen rekrytointi digitaalisissa ympäristöissä’ valottaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa ekstremististä vaikuttamista ja rekrytointia.
Lasten ja nuorten väkivaltainen radikalisoituminen verkossa on noussut merkittäväksi huolenaiheeksi Suomessa. Ekstremistinen rekrytointi on ääriliikkeiden harjoittamaa asennevaikuttamista, jonka tavoitteena on normalisoida väkivaltaisia asenteita ja toimintatapoja, houkutella uusia kannattajia ideologialle sekä horjuttaa demokratiaa. Väkivaltainen ääriliike on järjestäytynyt ryhmä, jonka toiminnassa väkivaltaa oikeutetaan ja käytetään ideologisin perustein.
Ääriliikkeet hyödyntävät taitavasti digitaalisia alustoja lähestyessään nuoria. Pelastakaa Lasten uusi selvitys ’Vihan verkossa – nuorten ekstremistinen rekrytointi digitaalisissa ympäristöissä’ kuvaa monimuotoista ja usein huomaamatonta vihan verkkoa, jolle lapset ja nuoret altistuvat digitaalisissa ympäristöissä.
”Valtaosa nuorista kohtaa verkossa ekstremistisistä ideologioista kumpuavaa sisältöä jossain muodossa. Kaikki sisältö ei suinkaan ole suoraan väkivaltaan kehottavaa, vaan se on usein hienovaraisempaa asennevaikuttamista, joka verhoillaan esim. huumorin, popkulttuurin ja pelillisyyden keinoin. Ekstremististä materiaalia löytyy liki kaikilta isoilta somealustoilta, myös monelle lapselle tutuista TikTokista ja Telegramista”, sanoo Pelastakaa Lasten ekstremismin vastaisen työn asiantuntija Rosa Haavisto.
Eriarvoistuminen ja vastakkainasettelu polttoaineina
Yhteiskunnallinen epävakaus on omiaan lisäämään ekstremististen ideologioiden puhuttelevuutta. Ääriliikkeet pyrkivät propagandassaan hyödyntämään nuorten kokemaa huolta, uhkaa ja epäoikeudenmukaisuutta oikeuttaakseen väkivaltaa koettua vihollista kohtaan. Lisäksi ne vetoavat nuorten perustarpeisiin, kuten joukkoon kuulumiseen.
Vasta kehittymässä olevat lapset ja nuoret ovat alttiimpia vaikuttamisyrityksille, ja siksi houkuttelevia kohteita ekstremistiselle rekrytoinnille.
”Ekstremististä materiaalia levitetään sekä massajakeluperiaatteella että kohdennetummin tietyille ryhmille. Keskeistä kohderyhmää ovat esimerkiksi teini-ikäiset pojat, joiden yhteisöllisyyden tarpeeseen sisällöllä pyritään vetoamaan. Materiaalilla pyritään normalisoimaan väkivaltaisia asenteita, ja ääriliikkeen piiriin ajautunutta nuorta voidaan esimerkiksi painostaa kohdistamaan väkivaltaa itseensä, lähipiiriinsä tai tiettyihin ihmisryhmiin”, Rosa Haavisto sanoo.
”Ekstremististä ideologioista lähtöisin olevista yleistyksistä ja puhetavoista on tullut jossain määrin myös osa ihan tavallisten ihmisten arkea. Esimerkiksi tietyt rasistiset ilmaisut juontavat äärioikeistolaiseen propagandaan, ja osa nuorten keskuudessa tutuista someilmiöistä on lähtöisin naisvihamielisestä incel-yhteisöstä”, Haavisto jatkaa.
Uhka demokratialle
Lainsäädäntö on pitkään jäänyt digitaalisten ympäristöjen kehityksen vauhdista, mutta viime vuosina tätä on pyritty kuromaan kiinni. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole yksinään riittävä keino ekstremismin ennaltaehkäisyyn.
”Lapset ja nuoret tarvitsevat moninaisia taitoja, kuten tunne-, demokratia- ja digiturvataitoja sekä aikuisten tukea digitaalisissa ympäristöissä kyetäkseen torjumaan ääriliikkeiden vaikuttamisyrityksiä. Nykyinen kehityskulku ei uhkaa vain lasten hyvinvointia ja turvallisuutta, vaan koko demokraattista järjestelmää”, Rosa Haavisto sanoo.
Vihan verkossa -julkaisu tarjoaa käytännön työkaluja ammattilaisille sekä konkreettisia suosituksia päättäjille nuorten suojelemiseksi ja verkkorekrytoinnin ennaltaehkäisemiseksi. Pelastakaa Lapset suosittelee ennen kaikkea digitaaliseen nuorisotyöhön panostamista ja ammattilaisten läsnäolon lisäämistä digitaalisissa ympäristöissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina PitkärantaViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kotimaan teemat: lasten digitaalinen turvallisuus ja hyvinvointi, lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja Nettivihje
Linkit
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Seksuaaliväkivalta todellinen uhka lapsille verkossa – Pelastakaa Lapset analysoi ennätysmäärän materiaalia8.1.2026 05:00:00 EET | Tiedote
Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa analysoitiin vuonna 2025 lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Nettivihje edisti lähes 655 000 mahdollisesti laittoman tai lapsen oikeuksia loukkaavan kuvan ja videon poistumista netistä.
Lähes 300 siirtolaislasta kuollut tänä vuonna - hukkuminen yleisin kuolinsyy17.12.2025 15:30:15 EET | Tiedote
Hukkuminen on ollut tänä vuonna yleisin liikkeellä olevien lasten kuolinsyy. Euroopan tiukentunut rajavalvonta pakottaa lapset entistä vaarallisemmille muuttoreiteille, raportoi Pelastakaa Lapset kansainvälisen siirtolaisuuden päivän alla.
Joulusta tulossa tiukka vähävaraisille lapsiperheille – avuntarve kasvaa26.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Pelastakaa Lapset varoittaa: joulusta on tulossa pienituloisille lapsiperheille synkin vuosiin. Lapsen ääni 2025 -kyselyssä näkyy kasvava taloudellinen hätä – lapset ja nuoret kertovat jopa ruoan ja saippuan puutteesta. Myös Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset raportoivat avuntarpeen kasvusta ympäri Suomen.
Konecranes tukee Pelastakaa Lasten työtä Ukrainassa20.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Konecranes, yksi maailman johtavista nostolaitteiden valmistajista ja kunnossapitäjistä, on aloittanut yhteistyön Pelastakaa Lasten kanssa tukeakseen lasten oppimista ja mielenterveyttä sodan repimässä Ukrainassa.
Kuukausi Gazan aselevon jälkeen lapset elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä13.11.2025 15:34:37 EET | Tiedote
Gazan aseleposopimuksesta on kulunut nyt yli kuukausi, mutta lapset ja perheet elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä. Koteja ei voida korjata tarvikkeiden puutteen takia, ja monet pelkäävät liikkua ulkona räjähtämättömien ammusten tai uusien ilmaiskujen pelossa, kertoo Pelastakaa Lapset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme