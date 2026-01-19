Laitoshoidon yksikkö Hoivalan toimintaa Äänekoskella suunnitellaan päättyväksi – asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen

– Muutos aiheuttaa varmasti huolta, mutta uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja läheisen toiveen mukaisesti. Uuden asumispaikan järjestymiseen saakka asukas asuu nykyisessä yksikössä. Hoivalan asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa keskustellaan muutoksesta, palvelujohtaja Maarit Raappana sanoo.

Asumispalveluiden asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa keskustellaan asukaskohtaisesti

Hoivalan asukkaille ja heidän läheisilleen järjestään info- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumispalveluiden asukkaat ja läheiset saavat kutsun tilaisuuteen.

Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon hän voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asiakas voi halutessaan siirtyä myös hyvinvointialueen toisella paikkakunnalla sijaitsevaan asumisyksikköön.

Hoivala on Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksikkö. Hoivalassa on 24 pitkäaikaisen laitosasumisen paikkaa ikääntyneille asukkaille. Hyvinvointialue toimii tiloissa vuokralla.

Laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä

Laitoshoidon purkaminen tulee vanhuspalvelulain mukaan toteuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Keski-Suomen hyvinvointialueella laitoshoitoa on purettu etupainotteisesti.

Viime vuoden aikana muutoksia kohdanneiden ikääntyneiden asumisyksiköiden kaikille asukkaille on löydetty uudet kodit hyvässä yhteishengessä.

Henkilöstölle on tiedotettu muutoksesta.