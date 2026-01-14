Kilpailu kesätöistä kovenee – suhteet auttavat, mutta kaikilla ei ole niitä

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on tällä hetkellä noin 6 000 kesätyöpaikkailmoitusta kesälle 2026. Näet täältä reaaliaikaisen tilanteen ja auki olevat paikat.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on alkanut varovaisesti: 1.11.2025–18.1.2026 julkaistiin noin 5 800 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 31 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Kesätöiden määrä on vähentynyt enemmän kuin kaikkien avoimien työpaikkojen. Samalla jaksolla Duunitorilla julkaistiin kaikkiaan noin 55 500 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kesälle 2025 julkaistiin marras–heinäkuussa noin 25 500 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 12 prosenttia vähemmän kuin edelliselle kesälle.

Samaan aikaan kesätyöpaikkojen huomio on kasvanut merkittävästi. Viime kesän ilmoitukset saivat lähes 16 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voi hakea useita kesätyöntekijöitä.

”On yllättävää, että kesätöiden määrä on laskenut enemmän kuin kaikkien avoimien työpaikkojen määrä. Aiemmin on ollut päinvastoin, eli vaikea taloustilanne ei ole osunut kesätöihin yhtä pahasti kuin muihin työpaikkoihin”, kertoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmasta vastaava Lotta Viljamaa.

Onneksi kesätyönhakukausi on vielä alussa, joten tilanne ehtii kääntyä.

”Veikkaan, että osa työnantajista on nyt epävarmoja, seuraa taloustilanteen kehittymistä ja lykkää päätöksiä kesärekrytoinneista aiempaa myöhemmäksi. Jos näin on, kesätyötilanne voi vielä muuttua paremmaksi. Toivon niin, sillä kesätyöllä on kokoaan suurempi merkitys nuorille ja koko yhteiskunnalle.”

Näillä aloilla on eniten kesätöitä

Näillä toimialoilla on julkaistu eniten kesätyöilmoituksia Duunitorilla 1.11.2025–18.1.2026 (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Teollisuus ja teknologia (–12 %) Myynnin ja kaupan ala (–28 %) Ravintola- ja matkailuala (–33 %) Rakennusala (–24 %) Sosiaali- ja hoiva-ala (–25 %)

Kuten aiempina vuosina, kesätyönhakukauden alussa painottuvat eri alojen opiskelijoiden harjoittelu- tai kesätyöpaikat. Siksi teollisuus ja teknologia on vielä ykkössijalla. Sijoitukseen vaikuttaa myös se, että alan kesätyöpaikat ovat vähentyneet vähemmän kuin muiden alojen.

Tyypillisesti nuoremmille ja kokemattomammille hakijoille aukeaa enemmän mahdollisuuksia kevään edetessä. Tällaisia paikkoja on etenkin ravintola- ja matkailualalla sekä myynnin ja kaupan alalla, jotka yleensä nousevat kärkeen eniten kesätyöpaikkoja tarjoavissa aloissa. Nämä matalan kynnyksen alat myös kiinnostavat kesätyönhakijoita eniten.

Alle 18-vuotiaille suunnattuja kesätyöpaikkoja on perinteiseen tapaan huomattavasti vähemmän kuin muita kesätöitä. Tällä hetkellä avoinna on noin 200 alaikäisten kesätyöilmoitusta.

Moni saa kesätyön suhteilla – entä jos niitä ei ole?

Duunitorin Hyvä kesäduuni -tutkimukseen vastasi viime kesänä yli 3 600 kesätyöntekijää 45 organisaatiosta. Tutkimuksen mukaan 22 prosenttia kesätyöntekijöistä löysi kesätyöpaikkansa vanhempien, sukulaisten tai ystävien kautta. Alle 18-vuotiailla kesätyöntekijöillä vastaava osuus oli jopa 47 prosenttia.

”Verkostojen merkitys kesätyön löytämisessä on siis valtava”, Viljamaa sanoo.

Myös nuoret tunnistavat tämän: lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 72 prosenttia ilman kesätöitä jääneistä 15–29-vuotiaista uskoi, että kesätyöhaussa epäonnistuminen johtui puutteellisista suhteista. Saman tutkimuksen vastaajista 11 prosenttia jättää hakematta kesätöitä, koska ei usko saavansa työpaikkaa.

”Työnantajalle on usein helpompaa palkata tuttu tekijä erityisesti tällaisena aikana, jona hakijoita on erittäin paljon. On kuitenkin tärkeää avata kesätyömahdollisuudet hakuun mahdollisimman laajalle joukolle hakijoita, koska kaikilla nuorilla ei ole työnhaussa auttavia verkostoja. Avoin haku edistää nuorten yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla sekä parhaimmillaan luo mahdollisuuksia ja tulevaisuususkoa niille, jotka eivät muuten löytäisi kesätyötä”, Viljamaa huomauttaa.

”Kun suunnittelee rekrytointiprosessin huolellisesti ja on toimivat työkalut käytössä, kesätöille tyypillisen suurenkin hakijamäärän voi käsitellä tinkimättä hyvästä hakijakokemuksesta.”

Kesätyön hakeminen kannattaa aloittaa heti

Kesätyöntekijöiden rekrytointi alkaa jo syksyllä, mutta eniten kesätyöpaikkoja on perinteisesti tarjolla tammi–maaliskuussa.

Alkuvuoden jälkeen kesätöiden määrä kääntyy yleensä laskuun, mutta kesätyöpaikan voi napata vielä loppukeväästä ja alkukesästäkin.

Duunitorin datan ja kyselyiden mukaan valtaosa hakijoista aloittaa kesätyöpaikan etsimisen tammi–helmikuussa.

”Jos ei ole vielä aloittanut kesätyönhakua, kannattaa ryhtyä heti toimeen. Mitä aikaisemmin on liikkeellä, sitä enemmän mahdollisuuksia on napata työpaikka”, Viljamaa neuvoo.

Katso tutkitusti parhaat kesätyöpaikat

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinasta tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!