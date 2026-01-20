Hyvinvointialue purkaa liikkumisen tuen hakemusruuhkaa tehostetusti
Liikkumisen tuen eli kuljetuspalvelujen hakemusten käsittely on Pirkanmaalla ruuhkautunut eikä kaikkia liikkumisen tuen hakemuksia ole hyvinvointialueella saatu käsiteltyä kolmen kuukauden määräajassa. Jotta lakisääteisiin käsittelyaikoihin päästään, liikkumisen tuen tiimiin palkataan vielä lisää työvoimaa.
Ruuhkautumisen ensisijaisena syynä on tarve arvioida asiakkaiden palvelujen tarve uuden vammaispalvelulain mukaisesti siirtymäajan kuluessa.
Tilannetta ennakoitiin palkkaamalla lisää työntekijöitä sekä tekemällä sisäisiä työjärjestelyitä. Valitettavasti nämä toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja työntekijöitä lisätään edelleen.
-Olemme pahoillamme, että ruuhkautuminen on vaikeuttanut monien asiakkaidemme arkea. Tavoitteenamme on, että ruuhkautunut tilanne saadaan purettua tammi-huhtikuun aikana, sanoo toimialuejohtaja Tuula Jutila hyvinvointialueelta.
Hakemukseen on hyvä liittää jo sen jättövaiheessa kaikki tarvittavat asiakirjat ja luvat, jotta lisäselvitysten pyytämiseen ei kuluisi aikaa. Päätöksen voi tehdä vasta sitten, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu hyvinvointialueelle.
Yhteyshenkilöt
Jutila TuulaToimialuejohtaja, ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelutPuh:0505839025tuula.jutila@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hammashoidon nimissä lähetetty huijausviestejä Pirkanmaalla20.1.2026 12:37:41 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tullut tietoon ainakin viisi tapausta, joissa asiakkaalle on lähetetty hammashoidon nimissä tekstiviestillä huijausviesti. Vastaavia tapauksia on ilmennyt muuallakin Suomessa.
Taysin akuuttipsykiatrian poliklinikan toiminta uudistuu16.1.2026 12:21:09 EET | Tiedote
Akuuttipsykiatrian uudistuneella poliklinikalla Tays Keskussairaalan T-rakennuksessa hoito alkaa nopeasti ja tiiviisti. Palvelu on suunnattu psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativiin akuutteihin ja vaikeisiin tilanteisiin, kuten todellisuudentajua vääristäviin ja itsetuhoisuutena ilmeneviin kriiseihin. Poliklinikalle tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä.
Tays Keskussairaalan alueella aletaan louhia tulevan M-rakennuksen sisäänkäynnin reittiä15.1.2026 13:56:36 EET | Tiedote
Louhintaa ja siihen liittyviä räjäytystöitä tehdään tiistaista 20.1.2026 alkaen B-rakennuksen ja Teiskontien välissä sijaitsevalla työmaa-alueella.
TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta15.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Kansallinen TYÖOTE-toimintamalli on laajasti käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kyseessä on Työterveyslaitoksen edistämä terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyömalli, jonka tavoitteena on tehostaa työkyvyn arviointia, vähentää työikäisten sairauspoissaoloja ja tukea työhön paluuta. Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa malli saa kiitosta sekä henkilöstöltä että potilailta.
CAR-T-soluhoito hyökkää syöpää vastaan potilaan omilla soluilla – uudet hoidot alkavat Taysissa14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Taysissa aloitetaan uudenlainen lymfoomien ja verisyöpien hoitomuoto, jossa hyökätään syöpää vastaan potilaan omilla, geneettisesti muokatuilla soluilla. CAR-T-hoidot alkavat Taysissa heti, kun ensimmäinen hoitoihin soveltuva ja niistä hyötyvä potilas löytyy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme