Sähkö: Suomalaisten luottamus sähkön hinnan tasaantumiseen näkyy sopimusvalinnoissa
Sähkövertailu.fi selvitti millaisia sähkösopimuksia suomalaiset tekevät tällä hetkellä.
Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutusalusta Sähkövertailu.fi analysoi vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen sähkösopimusdataa ja vertasi sitä vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen sähkösopimustietoihin.
Sähkövertailu.fi:n loppuvuoden tilausmäärissä sopimusjakauma muuttui verrattuna vuoteen 2024: pörssisähkön ja lyhyiden määräaikaisten sopimusten osuus nousi kvartaalin aikana noin 5 prosenttiyksikköä: Pörssisähkö 54,6 %:iin (Q4/2024: 49,8 %) ja alle vuoden määräaikaiset kasvoivat 8,1 %:iin (Q4/2024: 4,8 %). Samalla 12-17 kk määräaikaiset laskivat 9,6 %:iin (Q4/2024: 16,6 %).
Kuukausitasolla Q4/2025 oli poikkeuksellisen vaihteleva: lokakuussa pörssisähkö korostui (61,3 %), marraskuussa nähtiin piikki kahden vuoden määräaikaisiin sopimuksiin (yli 18 kk 36,7 %), ja joulukuussa nousivat erityisesti lyhyet määräaikaiset (alle vuosi 13,8 %).
"Kuluttajien luotto hintojen tasaantumiseen on lisääntynyt, ja näemme selvästi kasvua kohti toistaiseksi voimassa olevia ja lyhyitä määräaikaisia sopimuksia. Tämä kertoo kuluttajien lisääntyvästä tietotaidosta sähkösopimusten valinnassa. Lisäksi sähkön hintapiikkejä on näkynyt aiempaa vähemmän, joten pörssisähkösopimukset ei enää pelota suomalaisia entiseen tapaan", kommentoi Sähkövertailu.fi:n markkinointijohtaja Perttu Pääkkölä.
Vertaus viime vuoteen (Q4/2025 vs Q4/2024)
Koko Q4:n painotetussa vertailussa näkyi selviä muutoksia vuositasolla:
- Pörssisähköön: 54,6 % (2024: 49,8 %) → +4,8 prosenttiyksikköä
- Alle vuoden määräaikaisiin: 8,1 % (2024: 4,8 %) → +3,2 prosenttiyksikköä
- pois 12- kk määräaikaisista: 9,6 % (2024: 16,6 %) → −7,0 prosenttiyksikköä
- Yli 18 kk pysyi kokonaisuutena lähellä: 27,7 % (2024: 28,8 %) → −1,1 prosenttiyksikköä
Vaikka Q4/2025:ssa nähtiin marraskuussa selvä piikki pitkiin määräaikaisiin, koko kvartaalin tasolla 2025:n iso rakenteellinen muutos on 12-17 kk -segmentin heikkeneminen ja painon jakautuminen pörssiin sekä lyhyisiin määräaikaisiin. Kuluttajien luotto alhaisiin ja tasaisiin hintoihin myös tulevaisuudessa on kasvanut.
Hintaennusteet vuodelle 2026
Tulevan talven ennusteet eivät lupaa suuria yllätyksiä. Q1/2026 oletetaan olevan hieman kalliimpi jakso (arvio ~7-10 snt/kWh), mutta koko vuoden 2026 hinnan ennustetaan pysyvän alhaisena. 12 kuukauden ennuste on ~5,4-5,5 snt/kWh (ALV 25,5 % mukana), joten vaikka talvella nähdään odotetusti hieman kalliimpia jaksoja, vuositasolla 2026 jäänee edulliseksi, jopa hieman vuoden 2025 keskiarvon alapuolelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aarne HeleniusMarkkinointipäällikkö/Alma MarketplacesPuh:0405122335aarne.helenius@almamedia.fi
Sähkövertailu.fi
Sähkövertailu.fi on Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutuspalvelu, ja auttanut yli 300 000 suomalaista löytämään parhaan sähkösopimuksen.
