Keuhkosyövän seulontapilotti käynnistyy – mukaan etsitään pitkään tupakoineita 50–74-vuotiaita
Tänään alkava keuhkosyövän seulontapilotti toteutetaan viiden alueellisen sairaalan kanssa. Pilottiin voivat hakea mukaan 50–74-vuotiaat, pitkään tupakoineet henkilöt Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.
Keuhkosyöpä on yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Suomessa. Vuosittain tautiin sairastuu noin 3 000 ihmistä, ja vain 15 prosenttia heistä on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Levinneessä tautimuodossa keskimääräinen elinajanodote jää noin puoleen vuoteen.
Nyt alkavassa pilotissa tutkitaan keuhkosyövän varhaista toteamista matala-annoksisen keuhkokuvauksen avulla sekä arvioidaan tupakoinnin lopettamisen tukimuotoja osana seulontaa.
Pilotista vastaavat Oulun yliopistollinen sairaala ja Suomen Syöpärekisteri. Tutkimus on alueellisesti poikkeuksellisen laaja. Mukana toteutuksessa ovat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat sekä Vaasan keskussairaala.
”Olemme todella iloisia siitä, että keuhkosyövän seulontapilotti on saatu käyntiin laajan yhteistyöverkoston voimin. Näin kattavan tutkimuksen avulla voidaan ensimmäistä kertaa arvioida luotettavasti, miten keuhkosyövän seulonta toimii suomalaisessa terveydenhuollossa”, sanoo seulontajohtaja Tytti Sarkeala Suomen Syöpärekisteristä.
Tutkimuksen toivotaan tavoittavan riskiryhmään kuuluvia
Keuhkosyöpä on pääasiassa iäkkäämpien ihmisten sairaus. Vain 10 prosenttia tapauksista todetaan alle 60-vuotiailta. Suurin riskitekijä on tupakointi, ja arviolta jopa 30 prosenttia pitkään tupakoineista sairastuu keuhkosyöpään. Siksi nyt käynnistyvä seulontapilotti kohdistuu yli 25 vuotta tupakoineisiin 50–74-vuotiaisiin.
Pilottitutkimukseen haetaan 1 200 osallistujaa. Osalle heistä tehdään keuhkokuvaus tutkimuksen alussa ja lopussa, ja kaikille osallistujille tarjotaan tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimuksen osallistuminen kestää kaksi vuotta, ja siihen sisältyy kaksi käyntiä tutkimushoitajan vastaanotolla.
Toisin kuin muissa Suomessa tehtävissä syöpäseulonnoissa, keuhkosyövän seulonnassa kohderyhmälle ei voida lähettää henkilökohtaisia kutsuja. Pitkäaikainen tupakointihistoria ei ole rekistereistä saatavilla, joten riskiryhmään kuuluvien tulee ilmoittautua tutkimukseen itse.
”Keuhkosyöpä etenee usein pitkään ilman oireita, minkä vuoksi riskiryhmään kuuluvien osallistuminen seulontaan on tärkeää. Toivommekin, että seulontapilotti tavoittaa mahdollisimman hyvin riskiryhmään kuuluvat. Paikallinen keuhkosyöpä on usein mahdollista hoitaa parantavasti, mutta levinneen taudin ennuste on yleensä huono”, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Jussi Koivunen Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
Tupakoinnin lopettamisen tuki on keskeinen osa keuhkosyövän seulontapilottia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia seulontaan osallistuneista on kokenut seulonnan lisänneen motivaatiota lopettaa tupakointi.
”Kun seulonta yhdistetään tupakoinnin lopettamisen tukeen, hyödyt voivat ulottua myös muiden tupakointiin liittyvien sairauksien ehkäisyyn ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten hallintaan”, Koivunen jatkaa.
Seulontapilotin tavoitteena on tuottaa tietoa keuhkosyövän seulonnan vaikuttavuudesta, edistää taudin varhaista tunnistamista sekä tukea tupakoinnin lopettamista. Tutkimus toteutetaan osana EU:n osarahoittamaa EUCanScreen-hanketta.
Ilmoittautuminen tutkimukseen on nyt auki osoitteessa www.keuhko.fi.
Lisätietoja:
Tytti Sarkeala
Seulontajohtaja, Suomen Syöpärekisteri
Puh. 050 411 4238
tytti.sarkeala@cancer.fi
Jussi Koivunen
syöpätautien erikoislääkäri, professori
Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
Puh. 050 418 2666
jussi.koivunen@pohde.fi
Heidi Rostén
viestinnän asiantuntija, Syöpäjärjestöt
Puh. 050 302 2368
heidi.rosten@cancer.fi
Alueelliset haastateltavat
Helsinki: Ilkka Ilonen
osastonylilääkäri, dosentti
Puh. 050 427 2280
ilkka.ilonen@hus.fi
Tampere: Hannele Hasala
ylilääkäri, LT
Puh. 044 473 5254
hannele.hasala@pirha.fi
Vaasa: Heidi Andersén
osastonylilääkäri, dosentti
Puh. 06 2134624
heidi.andersen@ovph.fi
Turku: Maria Silvoniemi
keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT
Puh. 050 566 5240
maria.silvoniemi@varha.fi
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
