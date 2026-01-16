S-Pankin tutkimus: Suomalaiset pitävät itseään ennemmin säästäjinä kuin sijoittajina – moni suunnittelee kasvattavansa säästösummaansa

Alkaneen vuoden aikana moni suomalainen suunnittelee lisäävänsä säästämistään ja sijoittamistaan, käy ilmi S-Pankin Uudenvuoden rahalupaukset -kyselystä. Joka toinen (51 %) kyselyyn vastanneista suunnittelee tänä vuonna säästävänsä tai sijoittavansa 500–6 000 euroa, kun viime vuonna 500–6 000 euroa kertoi säästäneensä 43 prosenttia.

”Se, että suomalaiset suunnittelevat kasvattavansa säästö- ja sijoitussummiaan tänä vuonna heijastelee kotitalouksien rahatilanteen kohentumista. On positiivinen uutinen, jos suomalaiset rohkaistuvat entisestään hakemaan säästöilleen tuottoa sijoitusten avulla. Samaan aikaan kansantalouden näkökulmasta on tietysti toivottava, että suomalaisten luottamus vahvistuu siten, että rahaa uskalletaan käyttää taas kulutukseenkin”, toteaa S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen.

Niiden osuus, jotka eivät säästä tai sijoita lainkaan tai säästävät tai sijoittavat alle 500 euroa, on laskussa, jos suomalaisten suunnitelmat tälle vuodelle toteutuvat. Vuonna 2025 näihin ryhmiin kuului useampi kuin joka neljäs (27 %), kun taas tämän vuoden suunnitelmia kysyttäessä alle viidennes (19 %) vastaajista valitsi jommankumman näistä vaihtoehdoista.

Suomalaiset ovat edelleen säästäjäkansaa

Vaikka suomalaisten sijoitusinto on ollut viime vuosina nousussa, identiteetiltämme olemme edelleen vahvasti säästäjiä. Yli puolet kyselyyn vastanneista mieltää itsensä säästäjiksi ja vain noin viidennes sijoittajiksi. Neljännes vastaajista ei koe olevansa kumpaakaan.

67 prosenttia naisista pitää itseään säästäjänä, miehistä vastaava osuus on 44 prosenttia. Vastaavasti sijoittajiksi itsensä mieltää 31 prosenttia miehistä, mutta vain 13 prosenttia naisista. Eroa näyttää olevan myös pieni- ja suurituloisten välillä. Jälkimmäiset kokevat olevansa sijoittajia selvästi useammin kuin vähemmän tienaavat.

”Talouspuheessa säästäminen ja sijoittaminen niputetaan usein yhteen, mutta kuluttajien mielissä ne ovat selvästi eri asioita. Monelle säästäminen edustaa turvallisuutta ja hallinnan tunnetta. Sijoittaminen sen sijaan nähdään ehkä riskialttiimpana ja osaamista vaativana, vaikkei se välttämättä sitä ole. Esimerkiksi mikrosäästäminen, kuten Bonuksen ohjaaminen suoraan rahastoon sekä kuukausisäästäminen ovat helppoja tapoja aloittaa ja laajentaa tapaa säästää. Tärkeää on myös, että suojaa säästönsä inflaatiolta. Siksi kaikkia säästöjä ei kannata makuuttaa tileillä ja talletuksissa”, S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä kertoo.

Kyselyyn vastanneet mieltävät tilit ja talletukset vahvasti säästämiseksi. Osakkeet ja rahastot mielletään puolestaan pääosin sijoittamiseksi, vaikkakin naiset luokittelevat miehiä useammin myös rahastot säästämiseksi.

Säästäminen vie kohti unelmia

Säästäminen on mahdollistanut monille suomalaisille unelmien toteutumisen. Lisäksi se kytkeytyy vahvasti eri elämänvaiheisiin. Useimmat kyselyyn vastanneista kertoivat unelman täyttyneen joko lisääntyneenä taloudellisena turvana tai huolettomuutena.

Nuoremmille aikuisille säästäminen on mahdollistanut muita vastaajia useammin häät tai muut suuret juhlat, muuton uuteen kotiin tai uuden harrastuksen aloittamisen. Keski-ikäisillä säästämisessä painottuvat puskurirahasto ja matkustaminen. Erityisesti naiset säästävät miehiä useammin matkustamista, itsensä hemmottelua ja omaan hyvinvointiin panostamista varten. Keskituloisilla korostuu auton hankinta.

”Tuloksista näkyy, että säästäminen ei ole vastaajille pelkästään varautumista pahaan päivään, vaan myös keino toteuttaa itselle tärkeitä unelmia. Näin uuden vuoden alkaessa on hyvä hetki tarkastella omaa taloutta ja asettaa säästötavoitteita uusien unelmien toteuttamiseksi – ja myös automatisoida säästäminen ja sijoittaminen itselle sopivalla tavalla, jotta matka unelmia kohti käynnistyy myös konkreettisesti. Tärkeintä on aloittaa. Vain sitä kautta voi mahdollistaa, että unelmat muuttuvat todeksi”, Köykkä sanoo.

Tutustu S-Pankin Säästäjä-palveluun: https://www.s-pankki.fi/fi/saastaminen-ja-sijoittaminen/saastaja/

Säästäjä on S-Pankin digitaalinen säästämisen ja sijoittamisen palvelu, joka tarjoaa asiakkaan antamien vastausten perusteella S-Pankki Oyj:n säästämisen palveluita ja S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Sijoittaessaan asiakkaan on hyvä muistaa, että sijoitustuotteiden historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Asiakkaan sijoitusrahastoihin sijoittamien varojen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja ei välttämättä saa sijoittamiaan rahoja takaisin.

Kooste tutkimustuloksista saatavilla pyynnöstä.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti kyselyn S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 001 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin 28.11.–3.12.2025.

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan S-Pankki-konsernin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.