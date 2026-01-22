Meerikan toinen single Pakofantasioita kyseenalaistaa ylisuorittamisen – ja samplaa paperikuppeja!
30.1.2026 09:00:00 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Monipuolisen laulajan ja muusikon uran tehneen Meerika Ahlqvistin uusi soolosingle Pakofantasioita ilmestyy perjantaina 30. tammikuuta. Ilmavan lyyrinen elektroninen popkappale sukeltaa syvälle arjen eskapismiin, häpeän ja riittämättömyyden tunteeseen. Miksi elämässä pitäisi jatkuvasti pyrkiä eteenpäin ja ajaa itsensä burnoutiin ennen kuin tajuaa pysähtyä?
Meerika Ahlqvist tunnetaan muun muassa räppäri Laineen Kasperin yhtyeen laulajana ja kosketinsoittajana. Meerika on myös työskennellyt Hannibaalin, Haamun ja 6Mäen Tre-Funk III -yhtyeissä, ja hänen äänensä on kuultu lukuisilla suomalaisilla rap-julkaisuilla feateissa ja taustalauluissa. Sooloartistina Meerika yhdistää elektroniseen poppiin hiphopin ja r’n’b-vaikutteita sekä taustaansa musiikkiteatterin ja musikaalien parissa luoden omaperäisen soundin, jossa on kaikuja myös tanssimusiikista ja kokeellisesta popista.
– Haluan tehdä kappaleita ihmisille, jotka tarvitsevat halausta ja kohtaamista. Pakofantasioita on jatkoa syville keskusteluille, joita käyn ystävieni kanssa – rehellistä pohdintaa häpeästä, keskeneräisyydestä ja siitä, mitä tapahtuu, kun lakkaa kuuntelemasta omia tarpeitaan, Meerika kiteyttää.
Pakofantasioita sai alkunsa Meerikan pitkäaikaisesta haaveesta muuttaa pohjoiseen ja aloittaa alusta. Laulun kirjoittamisen aikaan Meerika yhdisteli päivätyötä laulunopettajana, ylempiä korkeakouluopintoja, viikonloppujen keikkailua sekä ensiaskeleita sooloartistina. Kokemus oli ristiriitainen: yritys selvitä kaikesta johti epäonnistumisen tunteeseen kaikilla elämän osa-alueilla.
– Kappaleessa juostaan häpeää pakoon tekemällä valtavasti töitä, uppoutumalla turvasarjoihin ja haaveilemalla toisaalle lähtemisestä. Pakofantasioita ei kuitenkaan tarjoa pakenemista ratkaisuksi, vaan kysyy, miksi menestyminen menee niin usein läheisten ihmissuhteiden edelle ja miksi ihminen pysähtyy vasta uupumuksen kautta, Meerika kertoo.
Tuotannollisesti Pakofantasioita syntyi kiinnostavan kokeilun tuloksena.
– Päädyin testaamaan paperikuppeja perkussioina rumputuotantoon ja innostuin ideasta. Yhdistelin beattiin myös analogisen Ace Tone Rhythm Ace -rumpukoneen sämplejä. Kappaleen rytmisenä koukkuna on myös nykivä basari, joka tuo mieleen J Dilla -henkisen hiphop-beatin. Musiikillisesti minua inspiroivat esimerkiksi Kaitlyn Aurel Smithin, FKA Twigsin sekä Okloun soundimaailmat.
Singlen tuotannosta Meerika vastaa yhdessä tuottaja Lotta Ahlbeckin kanssa. Meerika on soittanut kappaleen kaikki syntetisaattoriraidat ja Lotta viuluraidat. Ahlbeck tunnetaan muun muassa kriitikkojen kiittämän artisti Saarisalon albumin Rohkeempi, notkeempi yhtenä lauluntekijänä.
Pakofantasioita on Meerikan toinen soolosinglenä julkaistava kappale. Hänen debyyttisinglensä Lupa ilmestyi syksyllä 2025.
Meerika Ahlqvist – Pakofantasioita
Linkki suoratoistoihin: https://orcd.co/meerikapakof
EAN: 199806951880
ISRC: QM4TW2617302
Latauslinkki ja promokuvat: https://drive.google.com/drive/folders/1pGvUWjpjhXipDgNWKXVtmxy0tfGFM8mK?usp=sharing
Julkaisu: 30.1.2026
Label: WindowFactory
https://www.windowfactory.net/
https://www.windowfactory.net/meerika/
https://www.instagram.com/meerikaah/
Meerika Ahlqvist
meerika.ahlqvist@gmail.com
Kasperi Laine / WindowFactory
ikkunatehdas@gmail.com
