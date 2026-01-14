Kansainvälinen bestseller Paha tapa nyt saatavissa suomeksi – kirjailija Alana S. Portero saapuu Helsinki Litiin
Historioitsija, LGBTQ-aktivisti Alana S. Porteron esikoisteos Paha tapa on noussut viime vuosien palkituimmaksi ja ylistetyimmäksi espanjalaiseksi romaaniksi. Porteron faneihin lukeutuvat mm. elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar ja laulaja-lauluntekijä Dua Lipa. Kirjailija esiintyy Helsinki Lit -tapahtumassa toukokuussa.
Nuori transnainen kasvaa 1980-luvulla köyhässä työläislähiössä, jossa hänelle ei ole sijaa. Varttuessaan hän löytää yhteisön Madridin keskustan narkkareiden, pop-diivojen ja langenneiden enkelien vilkkaassa maailmassa. Jokaisella eteenpäin vievällä askeleella hän joutuu myös kohtaamaan väkivaltaa, jota ei vielä osaa torjua.
Historioitsija, kirjailija, näytelmäkirjailija ja LGBTQ-aktivisti Alana S. Porteron esikoisteos Paha tapa julkaistiin Espanjassa vuonna 2023, minkä jälkeen se on noussut viime vuosien palkituimmaksi ja ylistetyimmäksi espanjalaiseksi romaaniksi. Kirjaa on myyty pelkästään Espanjassa 100 000 kappaletta ja sen käännösoikeudet on myyty yhdeksääntoista maahan.
"Paha tapa kertoo kyllä identiteetistä, mutta tarkkaan havaitun realisminsa ansiosta se on myös tarina perheestä, lapsista ja vanhemmista, ja samalla se tarjoaa uuden näkökulman työväenluokan elämään." – Washington Post
Paha tapa on nyt saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista. Kirjan on suomentanut Sari Selander ja lukenut äänikirjaksi Mira Eskelinen.
"Pyydän teitä, lukekaa Paha tapa." – Pedro Almodóvar
Alana S. Porteroa on mahdollista haastatella hänen saapuessaan Suomeen toukokuussa. Haastattelupyynnöt: maria.rossi@intokustannus.fi.
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu kevään 2026 katalogiimme tästä
