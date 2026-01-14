Kansainvälinen bestseller Paha tapa nyt saatavissa suomeksi – kirjailija Alana S. Portero saapuu Helsinki Litiin

Nuori transnainen kasvaa 1980-luvulla köyhässä työläislähiössä, jossa hänelle ei ole sijaa. Varttuessaan hän löytää yhteisön Madridin keskustan narkkareiden, pop-diivojen ja langenneiden enkelien vilkkaassa maailmassa. Jokaisella eteenpäin vievällä askeleella hän joutuu myös kohtaamaan väkivaltaa, jota ei vielä osaa torjua.

Historioitsija, kirjailija, näytelmäkirjailija ja LGBTQ-aktivisti Alana S. Porteron esikoisteos Paha tapa julkaistiin Espanjassa vuonna 2023, minkä jälkeen se on noussut viime vuosien palkituimmaksi ja ylistetyimmäksi espanjalaiseksi romaaniksi. Kirjaa on myyty pelkästään Espanjassa 100 000 kappaletta ja sen käännösoikeudet on myyty yhdeksääntoista maahan.

"Paha tapa kertoo kyllä identiteetistä, mutta tarkkaan havaitun realisminsa ansiosta se on myös tarina perheestä, lapsista ja vanhemmista, ja samalla se tarjoaa uuden näkökulman työväenluokan elämään." – Washington Post

Paha tapa on nyt saatavissa kirjakaupoista ja lukuaikapalveluista. Kirjan on suomentanut Sari Selander ja lukenut äänikirjaksi Mira Eskelinen.

"Pyydän teitä, lukekaa Paha tapa." – Pedro Almodóvar

Alana S. Porteroa on mahdollista haastatella hänen saapuessaan Suomeen toukokuussa. Haastattelupyynnöt: maria.rossi@intokustannus.fi.