OYS mukana keuhkosyövän seulontapilotissa - tavoitteena parantaa taudin varhaista toteamista
Tammikuussa käynnistyy keuhkosyövän seulontapilotti, josta vastaavat Suomen Syöpärekisteri yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Kyseessä on alueellisesti poikkeuksellisen laaja tutkimus. Tavoitteena on keuhkosyövän varhainen toteaminen ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen.
Keuhkosyöpä on yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Suomessa. Vuosittain noin 3 000 ihmistä sairastuu keuhkosyöpään, ja vain noin 15 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Tauti etenee usein pitkään ilman oireita, minkä vuoksi varhainen toteaminen on keskeistä.
Nyt alkavassa pilotissa tutkitaan keuhkosyövän varhaista toteamista matala-annoksisen keuhkokuvauksen avulla sekä tupakoinnin lopettamisen tukimuotojen toimivuutta.
Seulontapilotti toteutetaan usean sairaalan yhteistyönä. Mukana ovat OYSin lisäksi Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat sekä Vaasan keskussairaala. Pilottiin voivat hakea 50–74-vuotiaat pitkään tupakoineet henkilöt Pohjois-Pohjanmaalta sekä Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta.
”Keuhkosyövän seulonnan tavoitteena on löytää sairaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitomahdollisuudet ovat selvästi paremmat. Levinneen taudin ennuste on yleensä huono”, toteaa syöpätautien erikoislääkäri Jussi Koivunen OYSista.
Tutkimuksen toivotaan tavoittavan riskiryhmään kuuluvia
Tupakointi on keuhkosyövän suurin riskitekijä. Tupakointiin liittyvät riskit kasvavat ajan myötä ja ovat merkittävimpiä yli 20 vuoden tupakoinnin jälkeen. Arviolta jopa 30 prosenttia pitkään tupakoineista sairastuu keuhkosyöpään. Varhaisvaiheen keuhkosyöpä on usein oireeton, mutta se voidaan varhaisvaiheessa löytää seulonnalla ja hoitaa tuloksellisesti.
Käynnistyvä pilottitutkimus kohdistuu yli 25 vuotta tupakoineisiin 50–74-vuotiaisiin. Tutkimukseen haetaan 1 200 osallistujaa. Osalle tehdään matala-annoksinen keuhkokuvaus tutkimuksen alussa ja lopussa. Kaikille osallistujille tarjotaan tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimuksen osallistuminen kestää kaksi vuotta, ja siihen sisältyy kaksi käyntiä tutkimushoitajan vastaanotolla.
Toisin kuin muissa Suomessa tehtävissä syöpäseulonnoissa, keuhkosyövän seulonnassa kohderyhmälle ei voida lähettää henkilökohtaisia kutsuja. Pitkäaikainen tupakointihistoria ei ole rekistereistä saatavilla, joten riskiryhmään kuuluvien tulee ilmoittautua tutkimukseen itse.
”Kun seulonta yhdistetään tupakoinnin lopettamisen tukeen, hyödyt voivat ulottua myös muiden tupakointiin liittyvien sairauksien ehkäisyyn ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten hallintaan”, Koivunen jatkaa.
Seulontapilotti on osa EU:n osarahoittamaa EUCanScreen-hanketta.
Ilmoittautuminen tutkimukseen on nyt auki. Lisätietoja osoitteesta www.keuhko.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi KoivunenSyöpätautien erikoislääkäriOulun yliopistollinen sairaalaPuh:050 418 2666jussi.koivunen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Aluehallitus käsitteli tarkentunutta valtion rahoitusta20.1.2026 14:28:30 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 20.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli vuoden 2026 tarkentunutta valtion rahoitusta. Lisäksi päätettiin useista hankinnoista.
Menestynyt hanke porautuu tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuihin20.1.2026 11:26:35 EET | Tiedote
Hola 5G Oulu -projekti huomioitiin kahdesti vuonna 2025. Euroopan komissio palkitsi projektin sarjansa parhaana digitaalisista yhteyshankkeista. Lisäksi projekti palkittiin vuosittain jaettavassa, arvostetussa Leading Lights -palkinto-ohjelmassa.
Pohteen alueen asukkaille tullut huijausviestejä suun terveydenhuollosta – älä luovuta tietoja linkin kautta20.1.2026 10:35:33 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat ovat saaneet viime yönä huijausviestejä. Tekstiviestit ovat tulleet asukkaiden puhelimeen ja niissä kerrotaan virheellisesti, että hänelle olisi ajanvaraus suun terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Viestissä sanotaan, että välttyäkseen 80 euron sakkomaksulta, hänen tulee perua aika viestissä olleen huijauslinkin kautta. Linkkiä ei pidä klikata. Pohteen hammashuolto ei ole lähettänyt kyseisiä viestejä.
Aluehallitus koolla: taloustilanne kehittyy odotetusti16.1.2026 12:25:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Marraskuun kuukausikatsaus osoittaa, että Pohteen talous kehittyy myönteisesti ja vuodelle 2025 ennakoitu ylijäämäinen tulos on mahdollista saavuttaa.
Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskukset ottavat käyttöön yhteisen puhelinnumeron15.1.2026 12:17:07 EET | Tiedote
Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat maanantaina 19.1.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 9001, ja se palvelee Kuusamon ja Taivalkosken asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme