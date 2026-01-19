Sibelius-Akatemian konsertit keräsivät ennätysyleisön vuonna 2025

"Yleisömäärän kasvu on huikea onnistuminen yhteisöltämme. Konserttiemme maksuttomuus on saatu tehokkaasti yleisön tietoon, tapahtumat ovat olleet laadukkaasti tuotettuja ja sujuvia – ja mikä tärkeintä, konserttien taiteellinen sisältö on ollut erittäin korkeatasoista. Tästä syystä konsertteja kokeilemaan tullut yleisö on palannut tapahtumiimme uudestaan.

Sibelius-Akatemia on Suomen suurin konserttijärjestäjä, joka lunastaa paikkansa tarjoamalla valtavan määrän kaikille avointa, saavutettavaa ja maksutonta kulttuurisisältöä. Samalla opiskelijamme saavat tärkeää esiintymiskokemusta oikean yleisön edessä”, kertoo taiteellisesta toiminnasta vastaava varadekaani Jenni Lättilä.

Vapaa pääsy lähes tuhanteen tapahtumaan vuodessa

Valtaosa Sibelius-Akatemian tapahtumista on ollut maksuttomia syksystä 2024 alkaen. Viime vuonna vapaan pääsyn konserteissa kävi 36 269 kuulijaa ja lipunmyynnillisissä tapahtumissa 12 019. Ilmaiskonserttien yleisömäärä kasvoi yli 10 000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna.

Esiintyminen onkin tärkeä osa Sibelius-Akatemian opintoja. Vuonna 2025 järjestettiin lähes 1 000 tapahtumaa eri genreissä klassisesta konemusiikkiin. Pääosa tapahtumista järjestetään Musiikkitalossa ja Sibelius-Akatemian konserttisaleissa Pohjoisella Rautatiekadulla.

Sinfoniaorkesterin konsertit ja oopperan näytökset suosituimpia

Maaliskuussa 2025 Sibelius-Akatemian kuorot ja sinfoniaorkesteri esittävät Faurèn Requiemin ja Mahlerin Ylösnousemussinfonian loppuunmyydylle Musiikkitalon Konserttisalille. Konsertin johtivat kapellimestarit Jani Sivén ja Sakari Oramo. Sinfoniaorkesterin syksyn Harpun taikaa -konsertissa kapellimestarina vieraili Antony Hermus.

Sibelius-Akatemian ooppera esitti barokkiooppera Orpheuksen Musiikkitalossa syys-lokakuussa 2025. Loppuunmyytyjen Helsingin näytösten lisäksi Vilppu Kiljusen ohjaama tuotanto vieraili Tampere-talossa. Kevään oopperana nähtiin Dominick Argenton säveltämä Postcard from Morocco -ooppera Victoria Newlynin ohjaamana.

Sibafest aloittaa konserttivuoden 2026

Sibelius-Akatemian avoimien ovien tapahtuma Sibafest juhlii 20-vuotista taivaltaan Musiikkitalossa lauantaina 24.1.2026. Festivaalin ohjelma ulottuu barokista tuoreimpaan nykymusiikkiin. Konserttien lisäksi yleisö pääsee seuraamaan muun muassa Così fan tutte -oopperan ja musiikkiteatterin harjoituksia sekä taiteilijahaastatteluja. Päivän aikana voi kokeilla myös urkujen soittoa, heittäytyä rytmi-improvisaatioon ja osallistua huutokatrilliin. Festivaalipäivä huipentuu Haloa-kuoron konserttiin.

Talvi jatkuu Hannu Linnun johtamalla Sankareita kaikki! -sinfoniaorkesterin konsertilla Musiikkitalossa 1.2.2026. Konsertissa suomalainen sielu kohtaa saksalaisen romantiikan voiman, kun teoksia kuullaan Kaija Saariaholta, Einojuhani Rautavaaralta ja Richard Straussilta. Konsertin huilusolistina loistaa Cliodhna Scott, joka valittiin opiskelijoiden joukosta koesoitolla.

Huhtikuussa Sibelius-Akatemian ooppera tuo Musiikkitaloon Mozartin Così fan tutte -mestariteoksen. Tällä kertaa klassikkotarina sijoittuu amerikkalaiseen high school -maailmaan. Oopperan ohjaa Noa Naamat, joka on jo vakiinnuttanut asemansa uuden sukupolven merkittävimpien oopperantekijöiden joukossa. Näytökset 11.–18.4.2026.

Edellisvuosien kävijämäärät

2024: 40 632, 2023: 36 796, 2022: 38 922.