Kallein Suomeen tuotu hanaolut Blessed (2025) Olutravintola Konttorissa 5.2.2026.

Haaveissa ura musiikin ja viihteen parissa? – Popmaster Tourilta potkua DJ-työhön 5.3.2025 09:19:00 EET | Tiedote

Popmaster Oy on Suomen johtava DJ- ja karaokepalvelujen tarjoaja juhliin, tapahtumiin ja ravintoloihin. Nyt Popmaster kutsuu alan nykyiset ja tulevat tähdet maksuttomaan verkostoitumis- ja koulutustapahtumaan. Popmaster Tourin kevään keikkapaikat ovat Tampere (17.3.) Helsinki (24.3.) ja Turku (25.3.).