Kallein Suomeen tuotu hanaolut Blessed (2025) Olutravintola Konttorissa 5.2.2026.
Tamperelainen Olutravintola Konttori tempaisee jälleen ja myy Anchorage Brewing Companyn kulttimaineen olutta lähes omakustannehintaan. Tavoitteena on tuoda olutmaailman huippu ja harvinaisuus Blessed (2025) mahdollisimman monen ulottuville.
Alaskalaispanimon Blessed-olutta valmistetaan vuosittain hyvin rajoitettu, aina hiukan erilainen erä. Vuosikerta 2025 on pisteytetty maailman parhaaksi.
"Sen Untappd-arvosana on parhaillaan 4,8/5 (590 arvostelua per 19.1.2026), jolla Blessed (2025) pitää hallussaan kaikkien aikojen ykkössijaa. Kyseessä on myös kallein Suomeen koskaan tuotu astiaolut, Konttorin päällikkö ja osakas Antti Hannula paljastaa.
Konttorilla Blessed (2025) maksaa 11€ / 1dl. Tavoitteena on olutkulttuurin levittäminen ja huippuoluen aito saavutettavuus, ei katteen maksimointi. Kun Blessed (2024) saapui vuosi sitten Konttorin hanaan, olut myytiin loppuun vuorokaudessa.
"Haluamme tuoda harvinaisia makuelämyksiä harrastajien lisäksi myös sellaisten asiakkaiden ulottuville, jotka eivät muuten tulisi tällaisiin tuotteisiin tarttumaan. Oluttietoisuutta voi levittää laajemmalle juuri tällaisten markkinointitempausten kautta", Hannula sanoo.
Blessed (2025) on harvinaisuus koko Euroopan mittakaavassa, mutta Suomessa hanaversiota tarjoaa tänä vuonna kaksi olutravintolaa.
Intensiivisempi ja vahvempi kuin koskaan
Blessed (2025) on pidempään kypsytetty ja huomattavasti vahvempi kuin edeltäjänsä. Kookoksella sekä vaniljalla maustettu imperial stout on kypsynyt 33 kuukauden ajan Heaven Hill- ja Russell's Reserve -tislaamojen bourbon-tynnyreissä.
"Tämä vuosikerta on vahvuudeltaan peräti 21 %, kun viimevuotinen oli 16 %. Tynnyrit ovat olleet erityisen anteliaita", valaisee Hannula.
Onnekkaat pääsevät Anchorage Brewing Companyn oluiden makuun laajemminkin Konttorin tasting-tilaisuudessa, joka myytiin nopeasti loppuun jo ennakkoon. Blessedin lisäksi maistelussa on kolme noin 25-prosenttista A Deal With the Devil Penta Oaked barleywine-olutta, joista jokaista on kypsytetty yhteensä yli 40 kuukauden ajan viiden eri viskitislaamon tynnyrissä.
"Nämä ovat litrahinnaltaan kalleimmat koskaan ostamamme pullotuotteet. Yhden 0,375 l pullon myyntihinta ravintolassa olisi noin 200 euroa, mutta kaikki mitä saimme, menee tuohon tastingiin", kertoo Hannula.
Olutkulttuurin superviikko Tampereella
Viikon oluttapahtumat eivät lopu suinkaan tähän, sillä heti seuraavana päivänä 6.2. Konttorissa koetaan kanadalaisen Badlands Brewing Companyn tap takeover viiden oluen voimin.
"Badlands tunnetaan ennen kaikkea aivan maailman huippulaatua olevista IPA-oluistaan ja on hypensä ansainnut", Hannula kuvailee innostuneena.
Hän vinkkaa oluista kiinnostuneita suuntaamaan myös 6.–7.2.2026 järjestettävään Vilja Winterfest -oluttapahtumaan, joka järjestetään Bistro Viljassa.
Paras Tamperelainen Olutravintola jo kolmatta kertaa putkeen
Konttorin pitkäjänteinen työ olutkulttuurin kehittämiseksi on saanut tunnustusta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Merkittävimpiin kuuluu Helsinki Beer Festival -raadin myöntämä Vuoden olutravintola 2017 -tunnustus.
Konttorille erityisen tärkeä asiakkaiden luottamus puolestaan näkyy tuoreessa äänestystuloksessa: 21.1.2026 ravintola voitti jo kolmatta kertaa peräkkäin kaupunkilehti Tamperelaisen järjestämän Paras Tamperelainen Olutravintola -äänestyksen.
Olutravintola Konttori on oluen asiantuntija
Olutravintola Konttori on suomalainen oluen asiantuntija, joka tarjoilee jatkuvasti 24 erilaista hanatuotetta, joista 12 vaihtuu nopeasti. Kaiken kaikkiaan Olutravintola Konttorin valikoimassa kiertää vuosittain noin 1400 eri olutta. Olutharrastajien Untappd-sovelluksessa Olutravintola Konttori on Suomen vilkkaimpia vierailukohteita. Olutravintola Konttorin tavoitteena on olla haluttu kumppani panimoille ja maahantuojille kansainvälisesti.
Restbar Group on suomalainen perheyritys, jonka toimialoja ovat ravintola-, catering-, DJ- ja karaokepalvelut sekä henkilöstöpalvelut. Kaupunkiravintolat Oy ja Olutravintola Konttori ovat osa Restbar Groupia.
