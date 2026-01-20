Naantalin Kesärekrymessut 28.1. tuovat yhteen työnantajat ja kesätyönhakijat

Naantalin Kesärekrymessuilla työnhakijat pääsevät tutustumaan Naantalin ja lähialueiden työmahdollisuuksiin sekä verkostoitumaan suoraan rekrytoijien kanssa. Näytteilleasettajille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tehdä yritystään ja sen toimintaa tunnetuksi kerralla suuremmalle yleisölle.

– Kesärekrymessut tuovat molemminpuolista hyötyä, kun työnantajat ja työnhakijat pääsevät tapaamaan kasvokkain. Messut voivat helpottaa sopivien tekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista, mikä nopeuttaa rekrytointia, toteaa Naantalin kaupungin yrityskoordinaattori Sari Råman.

Tänä vuonna tapahtumassa on mukana yli 20 näytteilleasettajaa, jotka toimivat muun muassa kaupan sekä matkailu- ja ravintolapalveluiden aloilla. Mukana on myös oppilaitoksia, yhdistyksiä sekä kaupunkien edustajia.

– Matkailukaupunkina Naantalissa on runsaasti sesonkityövoiman tarvetta, ja rekrytapahtumamme tavoitteena onkin helpottaa työnantajia erityisesti kesän rekrytoinneissa. Tapahtumaa ei ole kuitenkaan rajattu vain kesätyöpaikkojen esittelyyn, vaan yritykset esittelevät kaikkia työvoimatarpeitaan, toteaa Naantalin elinkeino- ja työllisyyspäällikkö Lassi Rosala.

Tapahtumaan ehtii vielä ilmoittautua näytteilleasettajaksi. Näytteilleasettajapaikat ovat maksuttomia.

Naantalin kaupunki esittelee messuilla kaupungin nuorten kesätyöpaikkoja. Tänä vuonna kaupungin eri toiminnoissa on avoinna 90 kesätyöpaikkaa vuosina 2002–2010 syntyneille naantalilaisille nuorille. Työt ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri yksiköissä.

Nuorten kesätöiden hakuaika alkoi viime viikolla, ja se on käynnissä 22.2.2026 saakka.

Naantalin Kesärekrymessut järjestää Naantalin kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat Naantalin lukion opiskelijat.

Messuilla ovat mukana Muumimaailma Oy, Turun ammatti-instituutti, Trappi Naantali Oy, X-Sec Group Oy, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Merimaskun Rantamakasiini, Lidl Suomi ky, Naantalin 4H-yhdistys ry, Rasekon ammattiopisto, Sunborn Oy, Technion Oy, EURES (European Employment Services) ja Turun työllisyysalue, Raision seudun työvoimapalvelut, Hasta La Pasta, SOL Henkilöstöpalvelut Oy, Naantalin Yrittäjät ry, Leader Varsin Hyvä, Amandis Oy, Turun AKK, Turun kaupungin Merityönvälitys, Naantalin etsivä nuorisotyö ja Naantalin kaupunki.

Naantalin Rekrymessut keskiviikkona 28.1.2026 klo 12–15 Naantalin kylpylässä, Matkailijantie 2, Naantali. Tapahtumapaikka on esteetön.

Naantalin Rekrymessuille pääset Turun suunnasta Fölin busseilla numero 6 ja 6A, jotka kulkevat n. 10 minuutin välein. Tapahtumapaikan piha-alueelta löytyy myös runsaasti pysäköintitilaa.