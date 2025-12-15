Sivuaskel-tanssifestivaali 30.1.–7.2.2026

Festivaalin kansainväliset koreografivieraat ovat ranskalainen waacking-ikoni Mounia Nassangar oman tanssiryhmänsä kanssa, kovassa kansainvälisessä nosteessa oleva norjalais-jamaikalainen Harald Beharie, korealaissyntyinen mutta Ranskassa vaikuttava Kidows Kim, kamerunilainen tanssitaiteilija Zora Snake sekä ruotsalainen nykytanssin ja flamencon taitaja Alma Söderberg.

Festivaalin päättää Zodiak Visions -lyhytelokuvien yhteisnäytös Tanssin talon Erkko-salissa la 7.2.. Elokuvien tekijöinä ovat koreografi-ohjaajaparit Jenni-Elina von Bagh & Anna Antsalo, Karolina Ginman & Hertta Kiiski, Janina Rajakangas & Sinem Kayacan sekä Elina Pirinen & Sinem Kayacan.

Vuoden 2026 Sivuaskel-festivaalin taiteellisesta kuratoinnista ovat vastanneet Zodiakin edellinen taiteellinen johtaja Jenni-Elina von Bagh sekä koreografit Peter Mills ja Sonja Jokiniemi.

Whacking-ikoni Mounia Nassangar Erkko-salissa

Tämän vuoden festivaalin Erkko-salin vieraaksi saapuu 5. ja 6. helmikuuta kansainvälinen whacking-ikoni Mounia Nassangar tanssiryhmineen, esikoisteoksellaan STUCK. Ranskalainen Nassangar on yksi Ranskan ja kansainvälisen whacking eli waacking-skenen keskeisistä nimistä. Hän työskentelee koreografina, tanssijana, näyttelijänä, mallina, DJ:nä, tapahtumatuottajana ja oman tanssiryhmänsä johtajana.

Teoksessa STUCK viisi tanssijaa tulkitsee waackingia kukin omalla yksilöllisellä tavallaan. He tanssivat itseilmaisun pakottavalla voimalla, joka vastustaa kaikkea sortoa. Tanssista tulee keino vapautua sisäisistä ja ulkoisista rajoitteista – ja ylittää kielelliset rajat. STUCK voitti kesäkuussa 2024 muotitalo Hermèsin sponsoroiman Danse elargie -kilpailun Pariisin Theatre de la Villessä.

Nassangar pitää festivaalilla myös whacking-työpajan tanssin ammattilaisille ja edistyneille harrastajille.

Festivaalin avausteoksena Harald Beharien uutuus

Festivaalin aloittaa pe 30. ja la 31.1. norjalais-jamaikalaisen koregrafi Harald Beharien uusi teos Sweet Spot. Teos on kolmas osa trilogiasta, jonka aiemmat osa Batty Bwoy ja Undersang on molemmat nähty Helsingissä. Pohjoismaisena osatuotantona syntyvän teoksen ensi-ilta on tämän viikon perjantaina 23.1. Oslon Dansens Husissa. Zodiakin osatuottama teos saapuu toisin sanoen Helsinkiin ja Sivuaskel-festivaalilla aivan tuoreeltaan.

Beharien teokset tarkastelevat, miten nautinnosta, ylenpalttisuudesta ja hirviömäisyydestä voi tulla voimaantumisen ja muutoksen lähteitä ja miten keho toimii näiden ristiriitaisuuksien näyttämönä. Identiteetti ja valta ovat hänen taiteellisessa visiossaan jatkuvasti neuvoteltavana ja muutoksessa mikä luo huokoisen ja epävakaan pohjan rituaaleille, uusille yhteyden muodoille ja oudolle leikille.

Festivaalin ohjelmaan kuuluu myös Beharien työpaja tanssin ammattilaisille.

Hirviömäisyyttä, kuuntelevat silmät ja anastetut aarteet

Zodiak Stagella nähdään samana viikonloppuna Kidows Kimin sooloteos High Gear. Neliruutuisen yonkoma-mangan rakenteesta innoittuva teos on syntynyt Kimin Monstrarcheologyksi nimeämän taiteellisen praktiikan avulla. Kim tutkii hirviömäisyyttä, joka syntyy, kun kollektiivisen alitajunnan hallitsevia ideoita puretaan vääristämällä ihmisen kehon, äänen ja arkisten esineiden normatiivisuutta.

Tanssin talon Pannuhalliin saapuu myös ruotsalaisen Alma Söderbergin ryhmäteos Infinétude, kuuden ihmisäänen ja -kehon tanssikonsertti. Nykytanssia ja flamencoa opiskellut Söderberg tarkastelee teoksissaan sitä, miten kuuntelemme samalla kun katsomme – korvan ja silmän välistä suhdetta. Yksi ke 4.2. ja to 5.2. nähtävän teoksen esiintyjistä on suomalainen Alen Nsambu.

Festivaalin päätösviikonloppuna Pannuhallissa nähdään kamerunilaisen tanssitaiteilija Zora Snaken teos L’Opéra du Villageois. Esitys tuomitsee eurooppalaiset museot, jotka säilyttävät kokoelmissaan ryöstettyä taidetta, ja kutsuu esiin varastettujen esineiden hengen. “They took the work, but not the spirit.” L’Opéra du Villageois Pannuhallissa pe 6.2. ja la 7.2.

Palkitut lyhytelokuvat yhteisnäytöksessä

Zodiak Visions oli Zodiakin kehityshanke, jossa elokuvantekijät/kuvataiteilijat ja koreografit kutsuttiin yhteen pohtimaan, miten heidän näyttämöteoksensa voitaisiin uudelleen kuvitella lyhytelokuviksi. Prosessin tuloksena syntyi neljä lyhytelokuvaa, jotka kunnioittavat kokeellisen elokuvan ja esitystaiteen pitkää yhteistä historiaa: Everything is Right Before (Von Bagh & Antsalo), Jellymama (Ginamn & Kiiski), KIELO (Rajakangas & Kayacan) ja REDDENING (Pirinen & Kayacan).

Vuoden 2025 alussa valmistuneet elokuvat on saaneet ensimmäisen vuotensa aikana kutsuja jo lähes 90:lle kansainväliselle elokuvafestivaalille 28:aan eri maahan. Jenni-Elina von Baghin ja Anna Antsalon Everything Is Right Before palkittiin viime viikonloppuna Norjassa Multiplié-tanssifestivaalin Parhaana Pohjoismaisena tanssielokuvana. Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin KIELO sai samassa kategoriassa erityismaininnan. KIELO palkittiin myös viime syksynä Cinematica Videodance -kilpailussa juryn palkinnolla

Nyt kaikki neljä elokuvaa esitetään ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti. Näytöksessä nähdään myös Anna Poletelin lyhyt making of -dokumentti.

Sivuaskel-festivaali 2026, esitysohjelmisto

Harald Beharie: Sweet Spot. Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 30.1.–31.1.

Kidows Kim: High Gear, Zodiak Stage pe–la 30.1.–31.1.

Alma Söderberg: Infinétude, Tanssin talo / Pannuhalli, ke–to 4.2.–5.2.

Mounia Nassangar: STUCK, Tanssin talo / Erkko-sali, to–pe 5.2.–6.2.

Zora Snake: L’Opéra du Villageois, Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 6.2.–7.2.

Zodiak Visions -lyhytelokuvanäytös, Tanssin talo / Erkko-sali, la 7.2.

https://www.zodiak.fi/sivuaskel

https://www.zodiakvisions.com

Liput:

Tanssin talo: 16–44 eur

Zodiak Stage: 16–32 eur

Zodiak Visions -elokuvanäytös: 10 / 15 eur

