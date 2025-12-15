Sivuaskel-tanssifestivaali 30.1.–7.2.2026
Vuoden 2026 festivaali tuo Tanssin taloon ja Zodiak Stagelle maailmanluokaan waackingia, voimaannuttavaa hirviömäisyyttä, ihmisäänen ja -kehon sydämellisen tanssikonsertin, voimallisen anastetujen rikkauksien takaisinperinnän sekä neljä genrejä ja ilmaisumuotoja sekoittavaa taidelyhytelokuvaa. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen vuosittain tuottama nykytanssifestivaali järjestetään vuonna 2026 30. tammikuuta – 7. helmikuuta.
Festivaalin kansainväliset koreografivieraat ovat ranskalainen waacking-ikoni Mounia Nassangar oman tanssiryhmänsä kanssa, kovassa kansainvälisessä nosteessa oleva norjalais-jamaikalainen Harald Beharie, korealaissyntyinen mutta Ranskassa vaikuttava Kidows Kim, kamerunilainen tanssitaiteilija Zora Snake sekä ruotsalainen nykytanssin ja flamencon taitaja Alma Söderberg.
Festivaalin päättää Zodiak Visions -lyhytelokuvien yhteisnäytös Tanssin talon Erkko-salissa la 7.2.. Elokuvien tekijöinä ovat koreografi-ohjaajaparit Jenni-Elina von Bagh & Anna Antsalo, Karolina Ginman & Hertta Kiiski, Janina Rajakangas & Sinem Kayacan sekä Elina Pirinen & Sinem Kayacan.
Vuoden 2026 Sivuaskel-festivaalin taiteellisesta kuratoinnista ovat vastanneet Zodiakin edellinen taiteellinen johtaja Jenni-Elina von Bagh sekä koreografit Peter Mills ja Sonja Jokiniemi.
Whacking-ikoni Mounia Nassangar Erkko-salissa
Tämän vuoden festivaalin Erkko-salin vieraaksi saapuu 5. ja 6. helmikuuta kansainvälinen whacking-ikoni Mounia Nassangar tanssiryhmineen, esikoisteoksellaan STUCK. Ranskalainen Nassangar on yksi Ranskan ja kansainvälisen whacking eli waacking-skenen keskeisistä nimistä. Hän työskentelee koreografina, tanssijana, näyttelijänä, mallina, DJ:nä, tapahtumatuottajana ja oman tanssiryhmänsä johtajana.
Teoksessa STUCK viisi tanssijaa tulkitsee waackingia kukin omalla yksilöllisellä tavallaan. He tanssivat itseilmaisun pakottavalla voimalla, joka vastustaa kaikkea sortoa. Tanssista tulee keino vapautua sisäisistä ja ulkoisista rajoitteista – ja ylittää kielelliset rajat. STUCK voitti kesäkuussa 2024 muotitalo Hermèsin sponsoroiman Danse elargie -kilpailun Pariisin Theatre de la Villessä.
Nassangar pitää festivaalilla myös whacking-työpajan tanssin ammattilaisille ja edistyneille harrastajille.
Festivaalin avausteoksena Harald Beharien uutuus
Festivaalin aloittaa pe 30. ja la 31.1. norjalais-jamaikalaisen koregrafi Harald Beharien uusi teos Sweet Spot. Teos on kolmas osa trilogiasta, jonka aiemmat osa Batty Bwoy ja Undersang on molemmat nähty Helsingissä. Pohjoismaisena osatuotantona syntyvän teoksen ensi-ilta on tämän viikon perjantaina 23.1. Oslon Dansens Husissa. Zodiakin osatuottama teos saapuu toisin sanoen Helsinkiin ja Sivuaskel-festivaalilla aivan tuoreeltaan.
Beharien teokset tarkastelevat, miten nautinnosta, ylenpalttisuudesta ja hirviömäisyydestä voi tulla voimaantumisen ja muutoksen lähteitä ja miten keho toimii näiden ristiriitaisuuksien näyttämönä. Identiteetti ja valta ovat hänen taiteellisessa visiossaan jatkuvasti neuvoteltavana ja muutoksessa mikä luo huokoisen ja epävakaan pohjan rituaaleille, uusille yhteyden muodoille ja oudolle leikille.
Festivaalin ohjelmaan kuuluu myös Beharien työpaja tanssin ammattilaisille.
Hirviömäisyyttä, kuuntelevat silmät ja anastetut aarteet
Zodiak Stagella nähdään samana viikonloppuna Kidows Kimin sooloteos High Gear. Neliruutuisen yonkoma-mangan rakenteesta innoittuva teos on syntynyt Kimin Monstrarcheologyksi nimeämän taiteellisen praktiikan avulla. Kim tutkii hirviömäisyyttä, joka syntyy, kun kollektiivisen alitajunnan hallitsevia ideoita puretaan vääristämällä ihmisen kehon, äänen ja arkisten esineiden normatiivisuutta.
Tanssin talon Pannuhalliin saapuu myös ruotsalaisen Alma Söderbergin ryhmäteos Infinétude, kuuden ihmisäänen ja -kehon tanssikonsertti. Nykytanssia ja flamencoa opiskellut Söderberg tarkastelee teoksissaan sitä, miten kuuntelemme samalla kun katsomme – korvan ja silmän välistä suhdetta. Yksi ke 4.2. ja to 5.2. nähtävän teoksen esiintyjistä on suomalainen Alen Nsambu.
Festivaalin päätösviikonloppuna Pannuhallissa nähdään kamerunilaisen tanssitaiteilija Zora Snaken teos L’Opéra du Villageois. Esitys tuomitsee eurooppalaiset museot, jotka säilyttävät kokoelmissaan ryöstettyä taidetta, ja kutsuu esiin varastettujen esineiden hengen. “They took the work, but not the spirit.” L’Opéra du Villageois Pannuhallissa pe 6.2. ja la 7.2.
Palkitut lyhytelokuvat yhteisnäytöksessä
Zodiak Visions oli Zodiakin kehityshanke, jossa elokuvantekijät/kuvataiteilijat ja koreografit kutsuttiin yhteen pohtimaan, miten heidän näyttämöteoksensa voitaisiin uudelleen kuvitella lyhytelokuviksi. Prosessin tuloksena syntyi neljä lyhytelokuvaa, jotka kunnioittavat kokeellisen elokuvan ja esitystaiteen pitkää yhteistä historiaa: Everything is Right Before (Von Bagh & Antsalo), Jellymama (Ginamn & Kiiski), KIELO (Rajakangas & Kayacan) ja REDDENING (Pirinen & Kayacan).
Vuoden 2025 alussa valmistuneet elokuvat on saaneet ensimmäisen vuotensa aikana kutsuja jo lähes 90:lle kansainväliselle elokuvafestivaalille 28:aan eri maahan. Jenni-Elina von Baghin ja Anna Antsalon Everything Is Right Before palkittiin viime viikonloppuna Norjassa Multiplié-tanssifestivaalin Parhaana Pohjoismaisena tanssielokuvana. Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin KIELO sai samassa kategoriassa erityismaininnan. KIELO palkittiin myös viime syksynä Cinematica Videodance -kilpailussa juryn palkinnolla
Nyt kaikki neljä elokuvaa esitetään ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti. Näytöksessä nähdään myös Anna Poletelin lyhyt making of -dokumentti.
Sivuaskel-festivaali 2026, esitysohjelmisto
Harald Beharie: Sweet Spot. Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 30.1.–31.1.
Kidows Kim: High Gear, Zodiak Stage pe–la 30.1.–31.1.
Alma Söderberg: Infinétude, Tanssin talo / Pannuhalli, ke–to 4.2.–5.2.
Mounia Nassangar: STUCK, Tanssin talo / Erkko-sali, to–pe 5.2.–6.2.
Zora Snake: L’Opéra du Villageois, Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 6.2.–7.2.
Zodiak Visions -lyhytelokuvanäytös, Tanssin talo / Erkko-sali, la 7.2.
https://www.zodiak.fi/sivuaskel
Liput:
Tanssin talo: 16–44 eur
Zodiak Stage: 16–32 eur
Zodiak Visions -elokuvanäytös: 10 / 15 eur
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
Linkit
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kantaesityksiä ja uusintoja – Zodiakin kevät 202615.12.2025 10:49:12 EET | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kevään 2026 kausiohjelmisto on julkistettu. Kevään ensi-illoissa on luvassa queer kututeos sekä leikkisää anarkiaa pysyvyyden kaipuuta vastaan.
Sivuaskel 2026 -festivaali: houkutus ja helvetillisyys4.12.2025 09:28:54 EET | Tiedote
Kansainvälinen Sivuaskel-nykytanssifestivaali tuo helmikuussa 2026 Kaapelitehtaalle viisi kansainvälistä vierailuteosta ja neljä kotimaista taidelyhytelokuvaa. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen vuosittain tuottama festivaali järjestetään tällä kertaa 30.1.–7.2.2026.
Miten ja missä tanssi tapahtuu?18.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen syyskauden viimeinen kantaesitys on koreografi Emmi Vennan ryhmäteos Grid. Seitsenhenkisen esiintyjäryhmän tanssima Grid saa ensi-iltansa Tanssin talon Pannuhallissa 3. joulukuuta.
Teo Ala-Ruona on Zodiakin ensimmäinen kumppanitaiteilija12.11.2025 09:48:30 EET | Tiedote
Taiteilijakumppanuusmalli on Zodiak – Uuden tanssin keskuksen uusi tukimuoto, jonka myötä edistetään taiteilijoiden uraa ja kansainvälistymistä pitkäjänteisesti. Uuden tukimuodon ja sen kehittämisen mahdollistaa Loisto-hankkeelle vuosiksi 2025–2028 Jane ja Aatos Erkon säätiöltä myönnetty avustus.
Ajankuva liikkeen ja äänen kautta6.10.2025 10:18:20 EEST | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen lokakuun näyttämöensi-ilta on koreografi Suvi Kemppaisen ja työryhmän From a Great Height. Teos viidelle tanssijalle ja monikanavaiselle kaiutinjärjestelmälle saa ensi-iltansa ke 22. lokakuuta Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme