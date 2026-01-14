KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa ja tavaroiden myyntiä

A Oyj myi sähköautojen latauslaitteita ulkomaille sijoittautuneelle A-myyntiyhtiölle, joka myi tuotteet välittömästi edelleen EU:n ulkopuolella sijoittautuneelle loppuasiakkaalle. Molemmissa myynneissä ostaja oli toimitusehdon mukaan velvollinen järjestämään tavaran kuljetuksen A Oyj:n Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta EU:n ulkopuolelle. Itsenäinen kuljetusliike nouti loppuasiakkaan toimeksiannosta tavarat Suomesta ja vei ne suoraan EU:n ulkopuolelle loppuasiakkaan osoittamaan paikkaan. A Oyj toimi tavaran viejänä Suomessa ja sai tullin sähköisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä. Lisäksi A Oyj sai itsenäisen kuljetusliikkeen kuittaaman rahtikirjan kappaleen näytöksi kuljetuksesta EU:n ulkopuolelle. Kysymys oli siitä, voiko A Oyj käsitellä tavaramyyntinsä arvonlisäverottomana vientimyyntinä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oyj:n myynti täytti kaikki unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut arvonlisäverodirektiivin mukaiset verosta vapautetun vientimyynnin edellytykset. Tulkinta, jonka mukaan myynti jäisi verovapauden ulkopuolelle, ei ollut perusteltavissa arvonlisäverodirektiivissä jäsenvaltiolle annetulla vallalla vahvistaa edellytykset vapautuksen oikean ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 2 kohtaa oli tulkittava siten, että A Oyj:n myynti A-myyntiyhtiölle täytti verottoman vientimyynnin edellytykset.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:3

Kort referat på svenska

HFD 2026:3