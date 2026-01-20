Telia vahvistaa pääkaupunkiseudun kriittistä infrastruktuuria – uusi verkkoratkaisu modernisoi metroliikenteen ja parantaa turvallisuutta
Telia toimittaa Helsingin metroon uuden sukupolven korkean käytettävyyden mobiiliverkon, joka parantaa merkittävästi metroliikenteen turvallisuutta, kapasiteettia ja luotettavuutta. Modernisointi toteutetaan osana laajaa METKA-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa metron luotettavuutta ja varmistaa järjestelmän häiriötön toiminta myös tulevaisuuden kasvavan liikenteen tarpeisiin.
Telia ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Telia toimittaa metron automaation tueksi korkean käytettävyyden mobiiliverkon 5G-tekniikalla. Kyseessä on viimeisimpiä 5G-kyvykkyyksiä hyödyntävä privaattiverkko. Toteutus on mittaluokaltaan yksi Helsingin metron historian merkittävimmistä teknisistä uudistuksista.
Uusi mobiiliverkko mahdollistaa metrojärjestelmän ohjaus- ja valvontajärjestelmien aiempaa tarkemman ja häiriöttömämmän yhteydenpidon. Metro on pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän selkäranka ja osa alueen kriittistä infrastruktuuria, minkä toimintavarmuus vaikuttaa suoraan satojen tuhansien ihmisten arkeen. Nyt toteutettava verkkoratkaisu vahvistaa metron kykyä toimia myös poikkeus- ja häiriötilanteissa, ja se on suunniteltu kestämään tulevien vuosikymmenten vaatimukset, mukaan lukien kasvavat kyberturvallisuushaasteet ja liikenteen jatkuva digitalisoituminen.
Telian rooli hankkeessa on keskeinen, sillä yhtiö vastaa siitä, että metroliikenteen ohjausjärjestelmien tietoliikenne toimii häiriöttömästi myös poikkeus- ja ruuhkatilanteissa.
“Olemme erittäin ylpeitä mahdollisuudesta olla mukana näin merkittävässä joukkoliikenteen uudistuksessa. Metroliikenteen turvallisuus, sujuvuus ja keskeytymätön toimivuus ovat ratkaisevan tärkeitä pääkaupunkiseudun arjessa. Telialla on keskeinen rooli yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä, ja tuomme hankkeeseen vahvan verkko‑osaamisemme, luotettavuuden sekä korkeimman turvallisuustason”, kertoo Telian yritysliiketoiminnan johtaja Olli Pirttijärvi.
METKA-hanke luo perustan tulevaisuuden metrojärjestelmälle, jossa automaatio, reaaliaikainen tieto ja modernit ohjausratkaisut tuovat liikenteelle uutta tehokkuutta ja varmuutta. Modernisointi näkyy matkustajille vuosien kuluessa yhä sujuvampana ja toimintavarmempana matkantekona. Hankkeen valmistelun ja toteutuksen arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
