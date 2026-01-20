Telia vahvistaa pääkaupunkiseudun kriittistä infrastruktuuria – uusi verkkoratkaisu modernisoi metroliikenteen ja parantaa turvallisuutta

Telia ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Telia toimittaa metron automaation tueksi korkean käytettävyyden mobiiliverkon 5G-tekniikalla. Kyseessä on viimeisimpiä 5G-kyvykkyyksiä hyödyntävä privaattiverkko. Toteutus on mittaluokaltaan yksi Helsingin metron historian merkittävimmistä teknisistä uudistuksista.

Uusi mobiiliverkko mahdollistaa metrojärjestelmän ohjaus- ja valvontajärjestelmien aiempaa tarkemman ja häiriöttömämmän yhteydenpidon. Metro on pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän selkäranka ja osa alueen kriittistä infrastruktuuria, minkä toimintavarmuus vaikuttaa suoraan satojen tuhansien ihmisten arkeen. Nyt toteutettava verkkoratkaisu vahvistaa metron kykyä toimia myös poikkeus- ja häiriötilanteissa, ja se on suunniteltu kestämään tulevien vuosikymmenten vaatimukset, mukaan lukien kasvavat kyberturvallisuushaasteet ja liikenteen jatkuva digitalisoituminen.

Telian rooli hankkeessa on keskeinen, sillä yhtiö vastaa siitä, että metroliikenteen ohjausjärjestelmien tietoliikenne toimii häiriöttömästi myös poikkeus- ja ruuhkatilanteissa.

“Olemme erittäin ylpeitä mahdollisuudesta olla mukana näin merkittävässä joukkoliikenteen uudistuksessa. Metroliikenteen turvallisuus, sujuvuus ja keskeytymätön toimivuus ovat ratkaisevan tärkeitä pääkaupunkiseudun arjessa. Telialla on keskeinen rooli yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä, ja tuomme hankkeeseen vahvan verkko‑osaamisemme, luotettavuuden sekä korkeimman turvallisuustason”, kertoo Telian yritysliiketoiminnan johtaja Olli Pirttijärvi.

METKA-hanke luo perustan tulevaisuuden metrojärjestelmälle, jossa automaatio, reaaliaikainen tieto ja modernit ohjausratkaisut tuovat liikenteelle uutta tehokkuutta ja varmuutta. Modernisointi näkyy matkustajille vuosien kuluessa yhä sujuvampana ja toimintavarmempana matkantekona. Hankkeen valmistelun ja toteutuksen arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.