Liikenneonnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2025 vähenevää suuntaansa Keski-Suomessa
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä vuonna 2025 oli 4 262, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Ensihoidon tehtävämäärässä sen sijaan oli pientä kasvua.
Vuonna 2025 eniten pelastustoimen tehtäviä Keski-Suomessa aiheuttivat liikenneonnettomuudet (583), hätäkeskukseen liitettyjen paloilmoittimen tarkastukset (559), muut tarkastukset (557) ja ensivastetehtävät (522).
Myönteistä kehitystä on erityisesti liikenneonnettomuuksien määrässä, joka on vähentynyt Keski-Suomessa jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Vielä vuonna 2022 liikenneonnettomuustehtäviä oli 952, vuonna 2023 735, vuonna 2024 718 ja vuonna 2025 583 kappaletta.
Vuonna 2025 rakennuspaloja oli 77 ja rakennuspalovaaroja 150 kappaletta. Tulipaloissa menehtyi neljä henkilöä (vuonna 2024 menehtyneitä oli viisi). Alkusammutusta yritettiin 34 prosentissa rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista. Osuus on pysynyt lähes samalla tasolla kuin edellisvuosina.
– Alkusammutuksella on suuri merkitys vahinkojen laajuuteen. Siksi alkusammutusta tulisi yrittää aina, kun se onnettomuustilanne huomioiden on turvallista, pelastuspäällikkö Arto Ahlroos ohjeistaa.
Maastopaloja oli vuonna 2025 116 ja maastoa paloi noin 34 hehtaaria. Suurin yksittäinen maastopalo sattui toukokuussa Viitasaarella, jossa maastoa paloi noin 20 hehtaaria.
Riskienhallintaa kodeista yleisötapahtumiin
Pelastustoimen riskienhallinta kattaa ennakoivan valvonnan, turvallisuusviestinnän sekä varautumisen ja väestönsuojelun kehittämisen. Kansalaisille palotarkastukset näyttäytyvät tavallisimmin paloturvallisuuden itsearviointeina. Rakennuksen omistajille lähetettiin yhteensä noin 7 700 itsearviointikirjettä, ja niiden palautusprosentti oli noin 64.
– Itsearviointi on kustannustehokas ja vaikuttava tapa tavoittaa suuri määrä asukkaita ja lisätä heidän omaa turvallisuustietoisuuttaan, riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen kertoo.
Yleisötapahtumien määrä Keski-Suomessa on ollut koronavuosien jälkeen vuosittain kasvussa, mikä näkyy myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle toimitettujen yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien määrässä: vuonna 2025 suunnitelmia lähetettiin pelastuslaitokselle 607, mikä on noin 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.
Ensihoito siirtyi hyvinvointialueella pelastustoimesta terveyspalveluihin
Ensihoitopalvelu on ollut vuoden 2025 alusta lähtien osa Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyspalveluita. Ensihoito kuuluu nyt päivystyksen, ensihoidon ja osastohoidon kokonaisuuteen, jossa kaikki ensihoidon toiminnot ovat yhden kokonaisuuden alla.
– Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa on ollut hyvää ja hedelmällistä, ensihoitopäällikkö Anssi Aunola kiittää.
Vuoden 2025 aikana Keski-Suomen hyvinvointialueella suoritettiin yhteensä 44 871 ensihoitotehtävää, mikä on edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 prosenttia enemmän. Kiireellisten tehtävien määrä laski edellisestä vuodesta 6,5 prosenttia, kun taas kiireettömien tehtävien määrä kasvoi 7,4 prosenttia.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskus aloitti ensihoidon alaisuudessa toimintansa lokakuussa 2025. Tilannekeskus koordinoi kotiin vietäviä palveluita ja hoitaa osaltaan ensihoidon kiireettömiä tehtäviä. Tilannekeskus käsitteli loppuvuonna 1 739 ensihoidon kiireetöntä tehtävää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto Ahlroos, pelastuspäällikkö, p. 040 020 8970, arto.ahlroos(at)pelastustoimi.fi
Pauli Nurminen, riskienhallintapäällikkö, p. 050 452 4030, pauli.nurminen(at)pelastustoimi.fi
Anssi Aunola, ensihoitopäällikkö, p. 040 832 1510, anssi.aunola(at)hyvaks.fi
Kuntakohtaisia lukuja pelastuslaitoksen tehtävistä saa aluepalomestareilta.
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
Kuvat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
