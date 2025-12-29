Jo pieni määrä alkoholia heikentää unta – humalahakuinen käyttö vaikuttaa pidempään

Tiedetään, että jo pienet määrät alkoholia heikentävät unen laatua. Yksi tipattoman kuukauden parhaita puolia onkin mahdollisuus huomata, miten olo on virkeämpi ja jaksaminen hyvällä tolalla kunnolla nukutun yön jäljiltä.

– Nykyään ymmärretään unen merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvin levänneenä jaksaa myös syödä ja liikkua fiksummin ja pystyy keskittymään kunnolla, Niemelä sanoo.

– Tipattomalla on mahdollisuus huomata positiivisia muutoksia omassa olotilassa. Kannustan kokeilemaan, miten alkoholiton kuukausi vaikuttaa esimerkiksi juuri uneen ja vireyteen.

Tipaton on hyvä mahdollisuus havainnoida omaa alkoholin käyttöä ja testata, miltä tuntuu kuukausi ilman alkoholia. Alkoholittoman kuukauden aikana voi myös huomata sellaisia tilanteita, joissa alkoholista kieltäytyminen on esimerkiksi sosiaalisen paineen vuoksi hankalaa.

– Jos jo ajatus Tipattomasta tuntuu mahdottomalta, pitäisi pysähtyä miettimään omaa tilannetta.

Aiemmin on ajateltu, että pieni annos alkoholia päivässä olisi hyvästä sydänterveydelle. Viime aikoina tätä näkemystä on kyseenalaistettu, sillä on huomattu, että positiiviset vaikutukset selittyvät muilla tekijöillä kuin suoraan alkoholilla.

Sen sijaan on olemassa paljon riskejä, jotka kasvavat säännöllisen alkoholin kulutuksen myötä. Näitä ovat muun muassa syöpäriski ja ruuansulatuselimistön sairauksien riski.

– Alkoholi ei todellakaan ole mikään terveystuote, Niemelä sanoo.

Hän jatkaa, että alkoholin käytölle ei ole olemassa turvarajaa. Alkoholin vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja riippuvat monista eri tekijöistä, kuten sukupuolesta, painosta, terveydentilasta ja iästä.

– Esimerkiksi ylipainoiselle ihmiselle jo pienemmät alkoholimäärät ovat suurempi riski, koska maksan kuormitus kasvaa jo vähäisemmillä määrillä.

Niemelä korostaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten matalan kynnyksen puheeksioton merkitystä. Alkoholin käyttö pitäisi hänen mukaansa ottaa säännönmukaisesti puheeksi asiakkaan kanssa.

– Terveydenhuollossa teemme yhä liian vähän matalan kynnyksen puheeksiottoa. Tavoitteena on auttaa ihmistä huomaamaan mahdollinen riskikäyttö ja syyt omalle alkoholin käytölle.



Turun yliopisto ja Varha ovat tehneet kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille avoimen nettikurssin Alkoholin riskikäytön puheeksiotto ja mini-interventio / Sote-akatemia. Kurssi tarjoaa työkaluja puheeksioton tueksi.