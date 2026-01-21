Kutsu: Aamu Kelassa 28.1.: Toimeentulotuki uudistuu – kuka kantaa vastuun asiakkaasta?

Uudistus velvoittaa toimeentulotuen asiakkaita hakemaan ensisijaisia etuuksia ja kokoaikatyötä perusosan alentamisen uhalla. Muutos tuo työllisyysalueille paljon uusia asiakkaita ja lisää viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta.

Keihin uudistuksen odotetaan vaikuttavan eniten? Miten toimeentulotuen saajat oikein tavoitetaan ja ohjataan toimimaan niin, että heidän toimeentulotukensa perusosaa ei jouduta alentamaan? Entä miten esimerkiksi nuorten toimeentulotukiasiakkaiden palveluissa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin?

Aamu Kelassa -tilaisuudessa aiheesta keskustelevat työllistymisen palvelualueen päällikkö Henna Kaukonen-Nyholm Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueelta, Diakonissalaitoksen kokemustyöntekijä Mila Nikkanen, aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist Helsingin kaupungilta ja toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta. Keskustelun aluksi Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kertoo, ketkä saavat toimeentulotukea nyt ja mitä uudistukselta voi tutkimustiedon perusteella odottaa. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.



Aika: Keskiviikkona 28.1.2026 klo 7.45–9.30. Aamupuuro tarjolla klo 7.45–8.15. Ohjelma ja striimi alkavat klo 8.15.



Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 26.1.2026.



