Kutsu: Aamu Kelassa 28.1.: Toimeentulotuki uudistuu – kuka kantaa vastuun asiakkaasta?
Toimeentulotuen ehdot tiukentuvat helmikuun 2026 alusta lähtien. Millaista yhteistyötä viranomaisilta nyt vaaditaan, ja mitä riskejä muutoksiin liittyy? Ilmoittaudu mukaan keskustelutilaisuuteen viimeistään 26.1.!
Uudistus velvoittaa toimeentulotuen asiakkaita hakemaan ensisijaisia etuuksia ja kokoaikatyötä perusosan alentamisen uhalla. Muutos tuo työllisyysalueille paljon uusia asiakkaita ja lisää viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta.
Keihin uudistuksen odotetaan vaikuttavan eniten? Miten toimeentulotuen saajat oikein tavoitetaan ja ohjataan toimimaan niin, että heidän toimeentulotukensa perusosaa ei jouduta alentamaan? Entä miten esimerkiksi nuorten toimeentulotukiasiakkaiden palveluissa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa aiheesta keskustelevat työllistymisen palvelualueen päällikkö Henna Kaukonen-Nyholm Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueelta, Diakonissalaitoksen kokemustyöntekijä Mila Nikkanen, aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist Helsingin kaupungilta ja toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta. Keskustelun aluksi Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kertoo, ketkä saavat toimeentulotukea nyt ja mitä uudistukselta voi tutkimustiedon perusteella odottaa. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Keskiviikkona 28.1.2026 klo 7.45–9.30. Aamupuuro tarjolla klo 7.45–8.15. Ohjelma ja striimi alkavat klo 8.15.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 26.1.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Lue lisää
Puheenvuoro: Työttömien sosiaaliturva muuttuu vuonna 2026 – Kela ja työllisyysalueet vahvistavat yhteistyötään (kela.fi)
Toimeentulotukeen muutoksia: uudet velvoitteet ja tiukemmat ehdot helmikuusta alkaen (kela.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistJohtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaKelaPuh:0206341424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera AdolfsenViestinnän asiantuntijaKelaPuh:0206354733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kostnaderna för det grundläggande utkomststödet överskred en miljard euro 202521.1.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Kostnaderna för det grundläggande utkomststödet steg med en femtedel jämfört med året innan. Det är inte lika lätt som tidigare att övergå till att klara sig utan det grundläggande utkomststödet, vilket återspeglas i ökningen av antalet mottagarhushåll.
Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat yli miljardiin euroon vuonna 202521.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Perustoimeentulotuelta ei poistuta yhtä herkästi kuin aiemmin, mikä näkyy saajakotitalouksien määrän kasvuna.
FPA informerar hyresvärdarna: Lagändring i utkomststödet påverkar hyresbetalningen20.1.2026 12:31:32 EET | Pressmeddelande
En ändring av lagen om utkomststöd träder i kraft 1.2.2026. Ändringen inverkar på utbetalningen av stödet till hyresvärden. Från och med februari betalar FPA den andel av kundens utkomststöd som är avsett för hyran direkt till hyresvärden om kunden har beviljats en hyresgaranti för sin nuvarande hyresbostad som en del av utkomststödet från FPA.
Kela tiedottaa vuokranantajia: Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun20.1.2026 12:31:32 EET | Tiedote
1.2.2026 tulee voimaan toimeentulotukilain muutos, joka vaikuttaa tuen maksuun vuokranantajalle. Helmikuusta alkaen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea.
FPA utvecklar en ny rehabiliteringstjänst för unga som får rehabiliteringsstöd20.1.2026 10:51:40 EET | Pressmeddelande
FPA utvecklar en ny rehabiliteringstjänst som är avsedd för unga som får rehabiliteringsstöd. Målet är att bryta långvariga perioder med rehabiliteringsstöd och stödja den ungas övergång från rehabiliteringsstöd till studier eller arbetsliv.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme