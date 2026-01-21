Kela/FPA

Kutsu: Aamu Kelassa 28.1.: Toimeentulotuki uudistuu – kuka kantaa vastuun asiakkaasta?

21.1.2026

Toimeentulotuen ehdot tiukentuvat helmikuun 2026 alusta lähtien. Millaista yhteistyötä viranomaisilta nyt vaaditaan, ja mitä riskejä muutoksiin liittyy? Ilmoittaudu mukaan keskustelutilaisuuteen viimeistään 26.1.!

Uudistus velvoittaa toimeentulotuen asiakkaita hakemaan ensisijaisia etuuksia ja kokoaikatyötä perusosan alentamisen uhalla. Muutos tuo työllisyysalueille paljon uusia asiakkaita ja lisää viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta.

Keihin uudistuksen odotetaan vaikuttavan eniten? Miten toimeentulotuen saajat oikein tavoitetaan ja ohjataan toimimaan niin, että heidän toimeentulotukensa perusosaa ei jouduta alentamaan? Entä miten esimerkiksi nuorten toimeentulotukiasiakkaiden palveluissa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin?

Aamu Kelassa -tilaisuudessa aiheesta keskustelevat työllistymisen palvelualueen päällikkö Henna Kaukonen-Nyholm Espoon ja Kauniaisten työllisyysalueelta, Diakonissalaitoksen kokemustyöntekijä Mila Nikkanen, aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist Helsingin kaupungilta ja toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta. Keskustelun aluksi Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kertoo, ketkä saavat toimeentulotukea nyt ja mitä uudistukselta voi tutkimustiedon perusteella odottaa. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
 
Aika: Keskiviikkona 28.1.2026 klo 7.45–9.30. Aamupuuro tarjolla klo 7.45–8.15. Ohjelma ja striimi alkavat klo 8.15.
 
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 26.1.2026.
 
Lämpimästi tervetuloa!

Lue lisää

Puheenvuoro: Työttömien sosiaaliturva muuttuu vuonna 2026 – Kela ja työllisyysalueet vahvistavat yhteistyötään (kela.fi)

Toimeentulotukeen muutoksia: uudet velvoitteet ja tiukemmat ehdot helmikuusta alkaen (kela.fi)

Avainsanat

kelaaamukelassatoimeentulotuki

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

