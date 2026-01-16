Keskustan Suunta Suomelle -ohjelma kentän ja kansan syyniin

Usein tuntuu siltä, että politiikan ilmatilaa hallitaan kärjistyksillä ja vastakkainasetteluilla. Niiden varaan ei kuitenkaan voi rakentaa isänmaamme tulevaisuutta. Uhkia ja ongelmia Suomellakin riittää. Mutta nyt tarvitaan ennen kaikkea luottamuksen vahvistamista siihen, että maamme selviää ja menestyy tulevinakin vuosina, linjaa Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkonen peräänkuuluttaa Suomen korjaussarjaa: politiikan tiekarttaa parempaan huomiseen sekä sen mukaisia päätöksiä ja niiden määrätietoista toimeenpanoa.

Kaikkosen mukaan Suunta Suomelle -ohjelmassa esitetään ratkaisuja esimerkiksi maamme turvallisuuteen, talouden tervehdyttämiseen, luottamusyhteiskunnan vahvistamiseen tai vaikkapa mielenterveyden haasteisiin.

Esitys Suunta Suomelle -ohjelmaksi on lähtenyt nyt palautekierrokselle.

Vaikeat ajat tarvitsevat rohkeita ratkaisuja. Ohjelmaan voi vielä vaikuttaa. Kantaa saavat ottaa niin puolueen jäsenet ja yhdistykset kuin Keskustan ulkopuolisetkin toimijat. Nyt saa olla mieltä! Tarjous on voimassa 15.3. saakka. Parhaat palautteet hyödynnetään ohjelman jatkotyöstössä, innostaa Keskustan ohjelmatyöstä puoluejohdossa vastaava varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Kemppi korostaa, että nyt kentän syyniin lähtenyttä ohjelmaluonnosta on valmisteltu paitsi Keskustan työryhmissä ja puolueen päätöksentekoelimissä, myös yhdessä puolueen jäsenistön kanssa.

Syksyllä 2025 järjestettiin alueilla ja kunnissa kymmeniä tilaisuuksia, joissa kerättiin evästystä Suunta Suomelle -ohjelmaan.

Suunta Suomelle -ohjelma löytyy täältä: https://keskusta.fi/wp-content/uploads/2026/01/Suunta-Suomelle-kentalle-21012026.pdf

Ohjeistusta palautteen antamiseen Suunta Suomelle -ohjelma - Suomen Keskusta