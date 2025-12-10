Nyt Podimossa: Ihan oikeesti -podcastin Annika Granholm ja Riku-Matti Huttunen analysoivat tosi-TV:tä tarkemmin kuin kukaan koskaan
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa julkaistaan tänään ensimmäinen jakso Ihan oikeesti -podcastista, jossa Suomen suurimmat tosi-tv-intoilijat Annika Granholm ja Riku-Matti Huttunen käyvät käsiksi reality-sarjojen mehukkaimpiin käänteisiin.
Jo vuosia pyörinyt Ihan oikeesti -podcast siirtyy tänään Podimo-palveluun. Erityisesti tosi-tv-sisältöihin, niiden myötähäpeällisimpiin hetkiin ja täysin käsittämättömiin hahmoihin keskittyvä podcast pitää seuraajansa tiiviisti mukana tosi-tv-maailman pyörteissä. Ihan oikeesti on suunnattu kuulijalle, joka rakastaa draamaa – mutta mieluiten jonkun toisen elämässä.
“Kun haluat pysyä kartalla kahvipöytäkeskusteluissa, mutta et jaksa uhrata elämästäsi tuntikausia telkkarin ääressä, me hoidamme likaisen työn puolestasi”, Granholm ja Huttunen kuvailevat. “Me analysoimme, diagnosoimme ja revimme tosi-tv:n tapahtumat riekaleiksi – puolueettomasti ja ketään pelkäämättä. Tarjoamme sinulle ne ainoat oikeat mielipiteet, jotka jonkun on sanottava ääneen.”
Annika Granholm on metsässä yksin asuva manifesting mastermind ja itseoikeutettu valepsykologi, joka sekoilee talonsa ja erilaisten innostustensa kanssa. Yhtenä päivänä kiinnostuksen kohteena ovat telepatia ja kivet, toisena ultrajuoksu – ja seuraavana joku täysin uusi elämänprojekti, joka tuntuu äärimmäisen tärkeältä juuri sillä hetkellä. Oli aihe mikä hyvänsä, Annika on locked in.
Riku-Matti Huttunen sanoo asiat niin kuin ne ovat (tai ainakin niin kuin hän ne näkee), eikä pelkää olla väärässä (yleensä) kovaan ääneen. Riku-Matin kommentit osuvat usein suoraan ytimeen, joskus täysin ohi, mutta aina viihdyttävästi.
Riku-Matilla on ikuinen jäsenyys salille, jossa hän ei käy, sekä ilmiömäinen kyky tunnistaa jokainen suomalainen julkkis – oli kyseessä tosi-tv-kasvo, ö-listan influensseri tai “se tyyppi siitä yhdestä mainoksesta vuodelta 2012”. Tarpeen vaatiessa hän ei pelkää ottaa taksia – tai taksikuskia.
Vuodesta 2022 alkaen PodMe-palvelussa ilmestyneen Ihan oikeesti -podcastin jaksot julkaistaan nykyään Podimossa torstaisin osoitteessa http://podimo.com/shows/ihan-oikeesti.
Seuraa podia somessa:
IG: @ihanoikeestipodcast
TikTok: @ihanoikeestipodcast
